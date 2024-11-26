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Звезды-беглецы могли окружить галактику «огненной завесой»
Астрономы наблюдают в окрестностях Млечного Пути плазму, раскаленную до десятка миллионов градусов, и это было трудно объяснить. Теперь появилась версия, что это «работа» так называемых убегающих звезд — светил, которым удалось покинуть пределы галактики.
Как установили космологи, все понятное науке вещество составляет лишь 4% Вселенной. Самое интересное, что бесчисленное множество галактик в ней — десятая часть этого мизерного количества. Остальные девять десятых — то «сырье», из которого галактики «построены»: межгалактический газ.
В основном это водород. Первое вещество, возникшее после Большого взрыва. Вся остальная таблица Менделеева — результат термоядерного синтеза в звездах, взрывов сверхновых и прочих разнообразных процессов в космосе. Вторичные продукты.
Поэтому галактики находятся внутри огромных «коконов» своего первичного водорода, и в размерах эти газовые сферы во много раз превышают габариты самих галактик. К примеру, диск Млечного Пути распростерся на примерно сотню тысяч световых лет, но окружающая его газовая сфера — в семь раз больше.
По исходящему от частиц в космосе излучению астрономы умеют определять, что это за частицы и в каком состоянии они находятся. По их наблюдениям, окружающее Млечный Путь вещество сильно разогрето: чаще всего — до десятков тысяч или даже до миллиона градусов. Стоит отметить, что это гораздо выше температуры солнечной поверхности (пять с половиной тысяч градусов).
В принципе это ученые еще могут объяснить гравитационным воздействием галактики: бывает, к примеру, что она сталкивается с другой галактикой, «съедает» попавшуюся ей жертву, от этого слияния возникает ударная волна и, как следствие, нагрев. Но недавно выяснилось, что в межгалактической среде есть и плазма с температурой порядка десяти миллионов градусов, и это оказалось уже не совсем понятно. Ученые пытаются разобраться, что может настолько раскалять окружающее галактику вещество.
Астрофизики из Индии предложили интересный сценарий. Они обратили внимание, что среди этих перегретых частиц прослеживаются, например, сера, магний, неон, а все эти элементы — продукты взрывов сверхновых звезд. Поэтому ученые заподозрили, что причиной дополнительного нагрева межгалактической плазмы могут оказаться звезды, которые оказались за пределами Млечного Пути — так называемые «убегающие звезды». Они разогнались до таких скоростей, что преодолели власть галактики и уносятся от нее прочь.
Как им это удается, сейчас выясняют. Предполагают, что эти звезды могли оказаться недалеко, скажем, от черных дыр и получить от них гравитационное ускорение. Рассматривают и такой сценарий: когда-то они находились в двойных системах, звезда-компаньон взорвалась сверхновой, и сила этого взрыва «оттолкнула» вторую звезду и придала ей «сверхскорость».
Как пишут ученые в The Astrophysical Journal, среди «беглецов» много горячих, массивных звезд. А такие далеко не убегут. У них недолгий век: за десять или двадцать миллионов лет (по космическим меркам, очень быстро) они полностью «перегорают», расточают все свое термоядерное топливо и взрываются сверхновыми. Полагают, что именно этот внегалактический «фейерверк» и окружает Млечный Путь раскаленной плазмой.
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