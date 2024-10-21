В нашей Галактике нашли самый мощный в истории микроквазар

Внимание ученых привлек объект, который расположен в Млечном Пути, но ведет себя точно так же, как активное ядро молодой галактики.

Квазары — далекие галактики, которые еще только формируются. Это очень яркие объекты в космосе, астрономы даже изначально считали их звездами, а потом назвали «квазизвездными объектами».

Как установила современная наука, их огромная энергия — проявление активности сверхмассивной черной дыры, которая, по всей видимости, есть в центре любой галактики. Подозревают даже, что черные дыры представляют собой и сердцевины шаровых звездных скоплений.

Так вот, черные дыры в квазарах часто настолько интенсивно поглощают вещество, что физически не могут вобрать все, что притягивают, и излишки вырываются из окрестностей их полюсов в виде гигантских струй плазмы, часто разогнанных до околосветовых скоростей. Их называют релятивистскими джетами. А если черная дыра сориентирована так, что одна из струй бьет в сторону Земли, то объект получается особенно ярким. Тогда его называют блазаром: «полыхающим квазаром» (от слова blaze — «полыхать»).

До недавних пор подобное ожидали увидеть только где-то очень далеко за пределами нашей Галактики, но недавно исследователи обратили внимание в том числе на любопытный объект в направлении созвездия Стрельца — V4641 Sagittarii. По оценкам, он находится примерно в 20 тысячах световых лет от нас. Напомним, в 26 тысячах световых лет от Земли — и тоже в Стрельце — расположен центр Млечного Пути. То есть объект обретается сравнительно близко от сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, которая заключает в себе массу четырех миллионов Солнц.

Но сам этот объект не сверхмассивный. Он лишь в несколько раз тяжелее Солнца, тем не менее ведет себя как самый настоящий квазар: фонтанирует релятивистскими струями, притом одна из них направлена к нам, а значит, это даже не просто квазар, а блазар. Ученые назвали этот феномен микроквазаром.

Черная дыра в процессе поглощения вещества звезды-компаньона (художественное изображение) / © ESA/Hubble

Как написала в журнале Nature команда исследователей из Польши, США, Мексики и других стран, им удалось определить, что это черная дыра массой примерно как шесть Солнц, которая «пожирает» звезду-компаньона. Система очень тесная: один оборот вокруг общего центра масс хищник и его жертва совершают менее чем за три земных дня.

Стоит отметить, что в Млечном Пути на самом деле наблюдают уже несколько десятков таких микроквазаров, но фотоны от V4641 Sagittarii имеют рекордно высокую энергию — до 200 тераэлектронвольт. Это на несколько порядков больше, чем от других таких источников. Астрономы приходят к выводу, что очень немалая часть постоянно бомбардирующего Землю галактического излучения исходит именно от микроквазаров.

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