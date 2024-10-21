Готовь грядки с осени: в ПНИПУ рассказали, какие работы провести на огороде перед заморозками

До ноября у россиян есть возможность позаботиться о богатом урожае на следующий год. Ученые ПНИПУ рассказали, когда нужно перекапывать грядки, а когда это принесет вред, что случится, если не убрать на зиму сорняки и мертвые растения, чем удобрить землю, почему вредно обрабатывать промерзшую почву, как защитить теплицы от паразитов, а многолетники — от холода, почему опасна ржавчина с инструментов и что нужно обязательно успеть сделать до конца октября.

Почему важно убрать с огорода все мертвые растения?

Существует мнение, что оставленная на огороде ботва, падалица и сорняки перегниют под снегом, и весной участок окажется чистым и удобренным. Однако это распространенный миф. К сожалению, не все они в саду и на грядках безопасны. Поэтому их нужно убирать, а лучше даже сжигать. Многие патогенные микроорганизмы и насекомые-вредители, которые обычно поражают полевые культуры в умеренном климате, хорошо приспособлены к зимним условиям. Они-то и сохраняются на растительных остатках в огороде.

«Есть патогены, которые создают структуры для выживания в зимних условиях. Например, соевая нематода, поражающая бобовые, образует цисту — временную форму в защитной оболочке. Псевдогрибы фитофторы, из-за которых особенно быстро гниют картофель и томаты, создают выносливые зооспоры. Белая плесень превращается в склероций — плотные, защищенные структуры, которые сохраняют питательные вещества и при смене условий на благоприятные прорастают. Все это позволяет возбудителю выживать в экстремальных условиях, включая холода, засухи и наводнения», — рассказывает Юлия Кузнецова, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат технических наук.

Различные виды насекомых без проблем зимуют на разных этапах жизни. Например, тля выживает в виде яиц на стеблях и листьях, а паутинный клещ может оставаться в растениях, готовясь к весеннему размножению. Эти насекомые переживают холода, корректируя свою физиологию или находя защищенные места (почву, кору дерева или опавшие листья).

Нужно ли полоть сорную траву?

Если вы оставите сорняки — они успеют образовать семена, и весной вам предстоит заниматься прополкой огорода. При этом количество вредных растений значительно возрастет, так как каждый неубранный сорняк оставит за собой множество потомков. С первыми теплыми днями эта «армия» начнет активно расти и будет поглощать из почвы ресурсы, которые могли бы достаться вашим культурам.

«Некоторые сорняки размножаются с помощью корневищ, например, вьюнок. Чем дольше они остаются в почве, тем больше пространства они успевают захватить. Корни сорняков вытягивают из почвы питательные вещества, оставляя ее бедной для огородных культур. Поэтому нужно как можно раньше убрать их с грядок. Кроме того, многие сорняки становятся укрытием для личинок, которые затем наносят вред культурным растениям. Некоторые также являются переносчиками болезней и вредителей», — объясняет Елена Шергина, магистрант кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Перекапывать или нет?

Осенью рекомендуется перекапывать грядки на суглинистой почве или тяжелом грунте повышенной плотности, зараженном зимующими вредителями или сильно поросшими сорняками-многолетниками. Глинистой почве недостает воздушных пор, через которые к корням для дыхания проникает кислород. Если земле его не хватает, последующее внесение подкормки для будущего урожая не принесет пользы. При перекопке разрушаются подземные ходы и жилища насекомых-вредителей, зимующих в почве, а сами они гибнут от холодного воздуха. Еще одно преимущество в том, что на таких грядках задержится больше снега, который весной впитается в почву.

«Стоит ли перекапывать другие виды почв? Считается, что в рыхлой, структурированной земле растения развиваются лучше, потому что корни получают больше воздуха и влаги. Но на самом деле перекопка, особенно с оборачиванием пласта земли, нарушает эту структуру, поступление воды и воздуха прекращается. Многие подземные обитатели, живущие в верхних слоях, попадая при перекопке в более глубокие слои, погибают. А дождевые черви, основные производители биогумуса, гибнут под штыком лопаты. Для восстановления микрофлоры и структуры почвы после перекопки требуется значительное количество времени. Поэтому полезнее для растений не перекапывать землю, а мульчировать», — отмечает Юлия Кузнецова.

Готовим грядки с осени

За сезон культуры забрали много питательных веществ из земли. Дефицит следует восполнить с помощью удобрений – компоста, некислого торфа или опилок нехвойных пород (желательно перепревшие). Органика улучшает структуру почвы и при регулярном внесении в землю поможет повысить содержание гумуса в верхних слоях грунта. Помимо органических удобрений, осенью в землю вносят и минеральные.

«На зимний период грядки можно защитить пленкой и мульчей — сеном, соломой, листьями, растительными остатками. Мульчирование грядок поможет укрыть грунт от ветра, улучшит ее структуру и послужит органическим удобрением. Пленка защитит от ветра и дождей, а уже весной грядка раньше прогреется», — комментирует Нестерова Дарья, магистрант кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Какие удобрения нужно внести перед заморозками?

Осенняя подкормка помогает растениям легче переносить зимние морозы, а весной, когда появится нужда в питательных веществах, восполнить возникший дефицит. В предзимний период можно вносить почти любую органику, даже свежий навоз. Но только органическими удобрениями не обойтись, поэтому перед зимой вносят и минеральные. Основной упор делается на калийно-фосфорные подкормки. Азот использовать нельзя, поскольку он вызывает рост побегов, которые до наступления холодов не успевают вызреть. В течение зимы они вымерзают, что отрицательно сказывается на состоянии всего растения.

«Подкормку следует проводить после завершения активного роста растений, но до наступления первых заморозков. Обычно это с начала сентября и до конца октября, в этот период почвенные микроорганизмы активно участвуют в переработке минеральных и органических веществ, делая их доступными для растений. При отрицательных температурах большинство почвенных бактерий уходит в «спячку» и не может сделать полезные вещества удобрений доступными для растений. Кроме того, компоненты подкормки попадут в поверхностные воды вместе с талыми и приведут к ряду экологических проблем, например, к зарастанию водоемов», — добавляет Юлия Кузнецова.

Что делать, если почва уже промерзла?

За окном уже «минус», а вы не успели удобрить почву или перекопать? Оптимальным вариантом будет оставить все как есть. Обработка подмерзшей почвы может привести к следующим негативным последствиям. Во-первых, к повреждению почвенной структуры. Усилия по перекопке и обработке замерзшей почвы могут привести к разрушению почвенных единиц, скрепленных гумусом, и образованию больших комков. Это ухудшает воздухо- и водопроницаемость почвы. Во-вторых, вы можете повредить корни растений. Зимой они находятся в состоянии покоя и очень чувствительны к механическим воздействиям. В-третьих, снизится польза от удобрений, так как они попадут в глубокие слои земли, что сведет их эффективность к минимуму. В-четвертых, перекопка может обнажить более глубокие и холодные слои почвы, что замедлит процесс оттаивания. Это может отдалить весеннюю вспашку и посадку.

Как подготовить многолетники к холодам?

Перед зимой необходимо снять с деревьев и кустарников оставшиеся плоды, закопать падалицу в землю, убрать опавшие листья. Важно проверить состояние здоровья растений и подлечить их при необходимости, чтобы болезни не прогрессировала во время зимы.

Полив позволит растениям благополучно перезимовать. При этом температура воды должна быть на 5°С выше, чем температура воздуха на улице. Но следует избегать избытка влаги, он приводит к загниванию и снижению иммунитета растений. Область вокруг ствола и корни можно присыпать торфом, опавшей листвой, перегноем для сохранения влаги и тепла. Многолетние травы укрывают опавшими листьями и двойным слоем лапника — ветками хвойных деревьев.

«До наступления морозов в сухую погоду рекомендуется обрезать плодовые деревья и кустарники: удалить высохшие и больные ветки, каждый срез обработать водным раствором из медного купороса (одна чайная ложка на литр воды). У травянистых многолетников при наступлении зимы отмирает надземная часть, поэтому их также нужно обрезать. Травы с тонким стеблем и хорошей морозостойкостью обрезают низко, оставляя 5-6 сантиметров. Высокие травы с толстыми полыми стволами укорачивают до 25 сантиметров. У некоторых растений, например, ириса и морозника, убирают надземную часть наполовину», — рассказывают молодые ученые кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Повреждения коры могут возникать из-за мороза, солнечного ожога, грызунов или неправильной обрезки. При лечении деревьев нужно зачистить рану до здоровой ткани, дезинфицировать и наложить защитный слой от иссушения, например, использовать садовый вар, глину, масляную краску, известь.

«Для очищения можно использовать деревянный нож, скребок, твердую щетку. Нельзя применять металлический нож. Для дезинфекции подходит трех- или восьмипроцентный раствор медного купороса, фунгициды, также поможет зола и мыльный раствор (три килограмма золы, 10 литров горячей воды, 60 граммов мыльной стружки). Он нужен, чтобы зола, разведенная в воде, хорошо прилипла к коре. Осенняя побелка стволов деревьев защищает от холодов. Смеси, как правило, содержат известь или водоэмульсионную краску, используется мягкая кисточка. Растворы токсичны при попадании на кожу и слизистые оболочки, поэтому они должны готовиться в перчатках», — советует Юлия Кузнецова.

К защитным мероприятиям относят обработку от вредителей. При признаках плесени деревья можно опрыскивать трехпроцентным раствором бордоской жидкости. При обнаружении мучнистой росы, коккомикоза или других возбудителей заболеваний, кроны и почву около деревьев следует обработать мочевиной (для кроны —500 граммов на 10 литров воды, для почвы — один килограмм на 10 литров).

Что делать с теплицами?

Нужно очистить грядки от растительных остатков и сорняков, снять верхний слой почвы — порядка 15-20 сантиметров, засыпать новый грунт из торфа, песка и перегноя. Можно внести минеральные и органические удобрения.

Далее необходимо провести дезинфекцию, так как в теплице условия благоприятны не только для культурных растений, но и для патогенных микроорганизмов и вредителей. Для обработки каркаса чаще всего используют мочевину и серные шашки. Однако для теплиц на металлическом каркасе их применять нельзя — сера негативно воздействует на металл. Можно использовать горячий двухпроцентный раствор уксусной кислоты. Для поликарбоната подходит горячий и насыщенный раствор марганцовки, тщательно нанесенный в углы.

Как подготовить к зиме газон?

«Для начала необходимо убрать весь мусор, в октябре-ноябре скосить траву, когда идут дожди или часто случаются заморозки. Далее нужно провести аэрацию — насыщение почвы воздухом, самую важную процедуру. Для этого можно использовать аэраторы или заточенные вилы для прокалывания дырок в почве. Наконец, необходимо внести удобрения, чтобы обеспечить почву и растительность питательными веществами. При желании можно провести мульчирование — посыпание газона смесью земли, песка и торфа. Зимой не стоит скидывать снег с дорожек на лужайку, чтобы не было проплешин и пятен на нем», — отмечает Юлия Кузнецова.

Что случится, если не очистить садовый инвентарь?

Перед зимой необходимо удалить с поверхности садового инвентаря почву и растительные остатки, дочистить металлической щеточкой, промыть, просушить и смазать машинным маслом. Режущий инструмент можно заточить, желательно обратившись к профессионалам. Деревянные рукоятки стоит обработать составом из смеси лакового бензина и льняного масла (50/50).

«Инвентарь должен храниться в сухом месте, желательно в горизонтальном положении. Кузов у тележек и тачек нужно очистить от грязи и мусора, промыть, просушить, смазать слоем машинного масла. До наступления морозов все поливное оборудование нужно демонтировать. Систему необходимо очистить от воды продувкой насосом. Краны обернуть пищевой пленкой, закрепить скотчем или изолентой», — рассказывает молодой ученый ПНИПУ Дарья Нестерова.

Многие из этих манипуляций нужны не только для того, чтобы сохранить целостность инструмента, но и предотвратить появление ржавчины, которая может попасть в почву и затем в огородные плоды. Иногда в ней встречаются бактерии-возбудители столбняка Clostridium tetani. Они вырабатывают токсин, оказывающий влияние на нервную систему, приводящий к тяжелым мышечным спазмам и судорогам. По мере развития болезни это вызывает серьезные проблемы с дыханием, в худшем случае — приводит к летальному исходу.

«Для удаления ржавчины применяют покупные средства в виде спреев и паст. Также можно использовать смесь, состоящую из 50 процентов уксуса и 50 процентов воды, замочив металлическую часть на ночь, а потом промыв мыльной водой и высушив. Для обработки серьезного слоя ржавчины используют 70-процентный уксус. Другие варианты — это смесь поваренной соли, лимонного сока и воды (1/1/1) или применение кока-колы, содержащей фосфорную кислоту, растворяющую ржавчину. Наконец, можно воспользоваться шлифовальным станком. При этом обязательно наденьте защитные очки и перчатки», — дает совет Елена Шергина, молодой ученый кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

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ПНИПУ 841 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.