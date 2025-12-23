Крепкая мужская дружба замедлила старение дельфинов

Исследователи выяснили, что социальные связи не просто помогают животным выживать, но и напрямую влияют на скорость старения их организма. Изучив популяцию дельфинов в заливе Шарк-Бей в Западной Австралии, ученые обнаружили: самцы, имеющие надежных партнеров, биологически моложе сверстников, тогда как жизнь в большой, но хаотичной стае, наоборот, изнашивает организм.

Биологам давно известно, что у социальных видов — от людей до косаток — наличие друзей коррелирует с долголетием. Однако оставалось загадкой, как именно это работает: помогают союзники добывать еду и отбиваться от хищников (влияя на внешние причины смертности) или же общение само по себе замедляет физиологическое увядание.

Чтобы разделить эти факторы, ученые обратились к популяции индо-тихоокеанских афалин в Западной Австралии. Местные самцы объединяются в группы, чтобы охранять самок от конкурентов, и эти «мужские братства» могут существовать десятилетиями.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Communications Biology, использовали «эпигенетические часы» для оценки истинного возраста организма. Это метод анализа ДНК, который отслеживает химические метки (метилирование), накапливающиеся на генах по мере жизни. Если паспортный возраст говорит, сколько лет прошло с рождения, то эпигенетический показывает, насколько «изношен» организм, и может не совпадать с хронологическим возрастом. Ученые взяли биопсию кожи у 38 самцов и сравнили состояние их ДНК с реальной датой рождения.

Чтобы сопоставить эти данные с социальной жизнью, авторы подняли колоссальный архив полевых наблюдений, которые вели в Шарк-Бей на протяжении 40 лет. Идентифицируя дельфинов по уникальным зазубринам на плавниках, биологи фиксировали каждую встречу. Это позволило рассчитать индекс прочности связей для каждого самца: математический показатель того, проводит ли он время с одними и теми же партнерами постоянно, или его контакты случайны и поверхностны.

Результаты показали четкую закономерность. Самцы с высоким индексом прочности связей оказались эпигенетически моложе своего хронологического возраста. Наличие крепкой «команды» работало как буфер против стресса. В то же время фактор размера группы действовал противоположным образом: самцы, которые часто оказывались в больших скоплениях животных, старели быстрее. Ученые объясняют это тем, что толпа создает конкуренцию за ресурсы и самок, повышая уровень стресса, тогда как стабильный альянс дает чувство безопасности и поддержки.

Новое исследование доказывает, что социальность влияет на биологию млекопитающих глубже, чем считалось ранее. Инвестиции в качество отношений, а не в количество контактов, приносят эволюционную выгоду, сохраняя организм молодым на клеточном уровне.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Максим Абдулаев 35 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.