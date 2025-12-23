Уведомления
Крепкая мужская дружба замедлила старение дельфинов
Исследователи выяснили, что социальные связи не просто помогают животным выживать, но и напрямую влияют на скорость старения их организма. Изучив популяцию дельфинов в заливе Шарк-Бей в Западной Австралии, ученые обнаружили: самцы, имеющие надежных партнеров, биологически моложе сверстников, тогда как жизнь в большой, но хаотичной стае, наоборот, изнашивает организм.
Биологам давно известно, что у социальных видов — от людей до косаток — наличие друзей коррелирует с долголетием. Однако оставалось загадкой, как именно это работает: помогают союзники добывать еду и отбиваться от хищников (влияя на внешние причины смертности) или же общение само по себе замедляет физиологическое увядание.
Чтобы разделить эти факторы, ученые обратились к популяции индо-тихоокеанских афалин в Западной Австралии. Местные самцы объединяются в группы, чтобы охранять самок от конкурентов, и эти «мужские братства» могут существовать десятилетиями.
Авторы научной работы, опубликованной в журнале Communications Biology, использовали «эпигенетические часы» для оценки истинного возраста организма. Это метод анализа ДНК, который отслеживает химические метки (метилирование), накапливающиеся на генах по мере жизни. Если паспортный возраст говорит, сколько лет прошло с рождения, то эпигенетический показывает, насколько «изношен» организм, и может не совпадать с хронологическим возрастом. Ученые взяли биопсию кожи у 38 самцов и сравнили состояние их ДНК с реальной датой рождения.
Чтобы сопоставить эти данные с социальной жизнью, авторы подняли колоссальный архив полевых наблюдений, которые вели в Шарк-Бей на протяжении 40 лет. Идентифицируя дельфинов по уникальным зазубринам на плавниках, биологи фиксировали каждую встречу. Это позволило рассчитать индекс прочности связей для каждого самца: математический показатель того, проводит ли он время с одними и теми же партнерами постоянно, или его контакты случайны и поверхностны.
Результаты показали четкую закономерность. Самцы с высоким индексом прочности связей оказались эпигенетически моложе своего хронологического возраста. Наличие крепкой «команды» работало как буфер против стресса. В то же время фактор размера группы действовал противоположным образом: самцы, которые часто оказывались в больших скоплениях животных, старели быстрее. Ученые объясняют это тем, что толпа создает конкуренцию за ресурсы и самок, повышая уровень стресса, тогда как стабильный альянс дает чувство безопасности и поддержки.
Новое исследование доказывает, что социальность влияет на биологию млекопитающих глубже, чем считалось ранее. Инвестиции в качество отношений, а не в количество контактов, приносят эволюционную выгоду, сохраняя организм молодым на клеточном уровне.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
