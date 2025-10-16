Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Дрожжи оказались способны жить на Марсе
Астробиологи поместили обычные пекарские дрожжи в суровые условия марсианской среды и обнаружили, что эти организмы вполне способны выдерживать их благодаря особому механизму оперативного реагирования на стресс.
В 2008 году приборы посадочного аппарата «Феникс» окончательно установили, что марсианский грунт насыщен солями хлорной кислоты — перхлоратами. Впоследствии их изобилие зафиксировали марсоходы. Судя по всему, перхлораты распространены на Марсе повсеместно и составляют большинство всех солей. Предположительно, они могли накопиться под действием ультрафиолетового излучения во время реакций с участием хлора и оксидов металлов, которых на планете много.
В любом случае это довольно токсичные вещества, разрушительные для ДНК и белков. Вкупе с высоким уровнем радиации, экстремальными холодами и крайне низким атмосферным давлением они делают марсианскую среду максимально негостеприимной для земной жизни.
Есть еще один фактор, который учитывают в расчетах астробиологи и сторонники колонизации Марса: между ним и Юпитером располагается Главный пояс астероидов, а атмосфера Красной планеты очень разреженная и легко пропускает к поверхности падающие небесные тела. Из-за этого на Марсе ежегодно появляются сотни новых кратеров. При каждом падении метеорита или астероида распространяется ударная волна, а это для живых клеток настоящий шок: мембраны и органеллы могут разорваться.
Недавно исследователи из Индии попытались выяснить, насколько серьезными препятствиями для жизни на Марсе могут быть эти две проблемы — перхлораты и ударные волны. Ученые решили провести астробиологический эксперимент: поместить подходящие организмы в среду с марсианской концентрацией перхлората натрия (100 миллимоль на литр) и подвергнуть их воздействию ударных волн разной силы до М=5,6 (число Маха). Итоги и выводы ученые изложили в статье для издания Proceedings of the National Academy of Sciences nexus.
Обычно в качестве подопытных для таких целей используют экстремофилов, то есть любителей неприемлемых для большинства остальных организмов условий. Но на этот раз выбрали «экстремотолеранта» — организм, который вообще предпочитает нормальную среду, при этом не гибнет даже в очень трудных ситуациях. Речь идет об обыкновенных пекарских дрожжах Saccharomyces cerevisiae. Они хорошо изучены и вдобавок быстро растут, поэтому результатов экспериментов с ними не приходится долго ждать.
Выбор оказался как нельзя более удачным: дрожжи показали впечатляющую выносливость. Как рассказали астробиологи, существа использовали для самозащиты специальный клеточный механизм — формировали и накапливали в себе рибонуклеопротеиновые конденсаты, то есть микроскопические гранулы, «сгустки» из молекул РНК и белков.
По сути, это означало переход на аварийный режим: в клетке останавливался «производственный конвейер» по воспроизведению себе подобных, а «инструкции» по построению различных деталей оперативно консервировались и проходили сортировку — уже испорченные утилизировались. Рост дрожжей сильно затормозился, но они выжили.
Интересно, что точно такие же организмы сейчас летают по Солнечной системе на борту зонда BioSentinel. Его запустили в 2022 году, вскоре он стал спутником Солнца. Дрожжи на нем отправили в космос для выяснения степени опасности радиации в межпланетном пространстве. Не исключено, что до сих пор внутри спутника сохраняются живые клетки.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Ноября, 2016
Как собрать кубик Рубика, не сломав голову
17 Августа, 2017
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии