В марсианском грунте заподозрили наличие следов окисляющих железо организмов
Некоторые земные бактерии «питаются» железом, живут в суровых условиях и оставляют после себя характерные микроскопические структуры, которые сохраняются в породах миллиарды лет. Астробиологи считают, что такие же существа вполне могли бы обитать на Марсе и даже на покрытых льдом спутниках Юпитера и Сатурна. Так что было бы очень интересно рассмотреть марсианский грунт через мощный микроскоп и более подробно исследовать ледяные луны.
В заболоченных земных ручьях или заполненных ржавой водой дренажных канавах можно заметить на камнях и растениях волокнистые, рыже-коричневые скользкие пленки — скопления бактерий рода Leptothrix. Они обходятся без солнечного света и живут за счет энергии от процесса окисления железа.
Эти существа стали настоящей головной болью для коммунальных служб, потому что трубы и фильтры постоянно забиваются их микроскопическими затвердевшими «чехлами» в виде трубок. Бактерии создают их для себя как нечто вроде раковин. Трубка вбирает в себя соединения железа и другие вещества, а когда становится слишком жесткой, организм покидает ее и строит новую.
Такие «чехлы» неоднократно находили в древних породах. Значит, подобные организмы обитали на Земле еще миллиарды лет назад, а их следы могут сохраняться в недрах планеты практически сколько угодно долго. Все это наводит астробиологов на размышления о возможной жизни на покрытом «ржавчиной» Марсе. Остались ли до сих пор в недрах Красной планеты подземные воды, точно не установлено, хотя такие подозрения есть. В любом случае планетологи по многочисленным признакам видят, что в далеком прошлом соседняя планета была покрыта морями, реками и озерами.
Микробиологи из Тюбингенского университета (Германия) в недавней статье для издания Earth-Science Reviews заверили, что марсианская среда когда-то была вполне пригодной для обитания не только Leptothrix, но и многих других окисляющих железо организмов. После них в породах тоже остаются многообразные минерализованные структуры в виде, например, скрученных лент или чего-то похожего. Значит, эти структуры могут считаться потенциальными биосигнатурами — признаками жизни в других мирах. Иными словами, их обнаружение в марсианском грунте стало бы историческим событием — моментом открытия внеземной жизни.
Для совершения — или несовершения — такого открытия необходимо обследовать марсианские образцы. На сегодня различить в них что-либо размерами в десятки микрометров способен только сканирующий электронный микроскоп. Это серьезная техническая проблема: такой прибор занимает собой целый стол, вдобавок потребляет много энергии и требует специальной подготовки образца.
Очевидно, что организовать на Марсе подобную лабораторию пока не представляется возможным. В то же время перспективы доставки марсианского грунта на Землю тоже остаются под вопросом: планетоход Perseverance собрал и упаковал десятки капсул, но их межпланетная транспортировка оказалась крайне многосложной и затратной миссией.
По мнению авторов нынешнего исследования, в ближайшие годы стоит все же попытаться изучить внеземное вещество на месте. Они предложили создать миниатюрный электронный микроскоп и разместить его на новом марсоходе или другом посадочном аппарате.
Ученые высказали и еще одну идею: искать следы жизни не только на Марсе, но и на обледенелых спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе. По их замерзшей поверхностью давно подозревают существование океанов, а Энцелад постоянно извергает водяной пар: там бьют гейзеры. Более того, несколько лет назад зонд «Кассини» пролетал сквозь водяной шлейф над спутником и обнаружил в числе прочего сложные органические молекулы. По расчетам исследователей, стоит поискать среди этих частиц, например, кристаллы сидерита необычной формы: их тоже создают некоторые «питающиеся» железом микробы.
