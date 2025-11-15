  • Добавить в закладки
15 ноября, 15:28
Адель Романенкова
11

В марсианском грунте заподозрили наличие следов окисляющих железо организмов

❋ 5.3

Некоторые земные бактерии «питаются» железом, живут в суровых условиях и оставляют после себя характерные микроскопические структуры, которые сохраняются в породах миллиарды лет. Астробиологи считают, что такие же существа вполне могли бы обитать на Марсе и даже на покрытых льдом спутниках Юпитера и Сатурна. Так что было бы очень интересно рассмотреть марсианский грунт через мощный микроскоп и более подробно исследовать ледяные луны.

Астрономия
# астробиология
# внеземная жизнь
# жизнь на Марсе
# космос
Минерализованный «чехол» бактерии Leptothrix spp. под микроскопом
Минерализованный «чехол» бактерии Leptothrix spp. под микроскопом / © Laura I. Tenelanda-Osorio et al, 2025

В заболоченных земных ручьях или заполненных ржавой водой дренажных канавах можно заметить на камнях и растениях волокнистые, рыже-коричневые скользкие пленки — скопления бактерий рода Leptothrix. Они обходятся без солнечного света и живут за счет энергии от процесса окисления железа.

Эти существа стали настоящей головной болью для коммунальных служб, потому что трубы и фильтры постоянно забиваются их микроскопическими затвердевшими «чехлами» в виде трубок. Бактерии создают их для себя как нечто вроде раковин. Трубка вбирает в себя соединения железа и другие вещества, а когда становится слишком жесткой, организм покидает ее и строит новую.

Такие «чехлы» неоднократно находили в древних породах. Значит, подобные организмы обитали на Земле еще миллиарды лет назад, а их следы могут сохраняться в недрах планеты практически сколько угодно долго. Все это наводит астробиологов на размышления о возможной жизни на покрытом «ржавчиной» Марсе. Остались ли до сих пор в недрах Красной планеты подземные воды, точно не установлено, хотя такие подозрения есть. В любом случае планетологи по многочисленным признакам видят, что в далеком прошлом соседняя планета была покрыта морями, реками и озерами.

Микробиологи из Тюбингенского университета (Германия) в недавней статье для издания Earth-Science Reviews заверили, что марсианская среда когда-то была вполне пригодной для обитания не только Leptothrix, но и многих других окисляющих железо организмов. После них в породах тоже остаются многообразные минерализованные структуры в виде, например, скрученных лент или чего-то похожего. Значит, эти структуры могут считаться потенциальными биосигнатурами — признаками жизни в других мирах. Иными словами, их обнаружение в марсианском грунте стало бы историческим событием — моментом открытия внеземной жизни.

Для совершения — или несовершения — такого открытия необходимо обследовать марсианские образцы. На сегодня различить в них что-либо размерами в десятки микрометров способен только сканирующий электронный микроскоп. Это серьезная техническая проблема: такой прибор занимает собой целый стол, вдобавок потребляет много энергии и требует специальной подготовки образца.

Образец породы из богатой железом шахты Segen Gottes в Германии под электронным микроскопом / © Laura I. Tenelanda-Osorio et al, 2025

Очевидно, что организовать на Марсе подобную лабораторию пока не представляется возможным. В то же время перспективы доставки марсианского грунта на Землю тоже остаются под вопросом: планетоход Perseverance собрал и упаковал десятки капсул, но их межпланетная транспортировка оказалась крайне многосложной и затратной миссией.

По мнению авторов нынешнего исследования, в ближайшие годы стоит все же попытаться изучить внеземное вещество на месте. Они предложили создать миниатюрный электронный микроскоп и разместить его на новом марсоходе или другом посадочном аппарате.

Ученые высказали и еще одну идею: искать следы жизни не только на Марсе, но и на обледенелых спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе. По их замерзшей поверхностью давно подозревают существование океанов, а Энцелад постоянно извергает водяной пар: там бьют гейзеры. Более того, несколько лет назад зонд «Кассини» пролетал сквозь водяной шлейф над спутником и обнаружил в числе прочего сложные органические молекулы. По расчетам исследователей, стоит поискать среди этих частиц, например, кристаллы сидерита необычной формы: их тоже создают некоторые «питающиеся» железом микробы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
255 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# астробиология
# внеземная жизнь
# жизнь на Марсе
# космос
13 ноября, 17:09
ФизТех

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.

ФизТех
# классификация
# модели
# пространственно-временной континуум
# Сингулярность
# физика
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
14 ноября, 11:27
Илья Гриднев

Абстрактные символы на древнеримских чашах оказались «логотипами» мастерских

На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.

История
# артефакты
# Древний Рим
# стекловарение
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
Комментарии

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

