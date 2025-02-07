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Биологи придумали простой тест на выявление внеземной жизни
Обнаружить внеземную жизнь вне земной же лаборатории очень сложно. Ученые создали прибор, способный за небольшое время заставить даже примитивные микроорганизмы выдать себя активным передвижением — и опробовали его экспериментально.
Микроорганизмы умеют синхронно вращать своими жгутиками со скоростью до тысячи оборотов в секунду. Это позволяет им «бежать», каждую секунду преодолевая расстояние в десятки раз больше длины собственного тела, и даже «кувыркаться», чтобы сменить направление движения. Куда «бежать» и «кувыркаться» — и микробу понятно: туда, где есть то, что продлевает жизнь, и прочь от того, что ей угрожает.
Именно этот элементарный принцип можно применить в поиске внеземной жизни, уверены биологи из Германии и Португалии. В недавней статье для Frontiers in Astronomy and Space Sciences они описали интересный эксперимент: он заключается в том, чтобы заставить гипотетические внеземные существа шевелиться под действием раздражителя. Известно, что бактерии и археи реагируют на свет, изменения магнитного поля, но больше всего на те или иные вещества. К привлекательным они «бегут», от токсичных «убегают». Это называется хемотаксисом.
Теперь ученые решили приманить их чем-то привлекательным, а именно — аминокислотой L-серин. Это один из «строительных кирпичиков» белков. Микробы воспринимают его как признак питательной среды, а может быть, даже непосредственно как пищу.
В качестве подопытных использовали три вида организмов, выбор каждого из них подразумевает надежду однажды обнаружить нечто подобное, например, на Марсе. Во-первых, это самая обыкновенная сенная палочка Bacillus subtilis, которая живет в почве, нашем кишечнике, водоемах и даже в воздухе. Она очень химически чувствительна. К примеру, любит этанол, хотя пока не ясно, зачем он ей нужен. Но главное — в экстремальной ситуации она может создавать «защитные капсулы» под названием «эндоспоры» и погружаться в них в состояние анабиоза, чтобы таким образом выжить в губительных условиях.
Во-вторых, в эксперименте участвовала Pseudoalteromonas haloplanktis, обитательница Антарктики. Она вообще любит холод, такие организмы называют психрофильными. Наконец, третий участник — архея Haloferax volcanii, которая предпочитает Мертвое море, Большое соленое озеро и прочий концентрированный рассол. Она галофил.
Все эти организмы по отдельности разместили в специальной емкости, разделенной на две части: с одной стороны — микробы, с другой — привлекательная для них аминокислота, между — мембрана, через которую частицы грунта не будут проходить, а проходят исключительно сами бактерии либо археи.
По итогам трех часов наблюдений выяснилось, что все три культуры замечательно откликаются на L-серин: их количества на привлекательной половине контейнера увеличились в несколько раз. Кстати, насчет любительницы соли это впервые обнаруженный факт. Такой же эксперимент предлагают проводить с внеземным веществом. Особенно интересно было бы протестировать марсианский грунт именно на Красной планете.
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