Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У жертв сексуального насилия выявили нарушение связей в мозге
Исследователи обнаружили, что у многих женщин с посттравматическим расстройством после пережитого сексуального насилия снижается связь между двумя важными областями мозга, отвечающими за обработку и регуляцию эмоций, в том числе страха.
По оценкам, сексуальным посягательствам подвергаются от 17% до 25% женщин в мире. Впоследствии примерно у 70% из них развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Специалисты, изучавшие это состояние у людей после катастроф и войн, отмечали у них изменения во взаимодействии между разными участками мозга.
Теперь испанские медики установили, что нечто подобное может происходить и с пострадавшими от насильников. О своих открытиях ученые рассказали на конгрессе в области нейропсихофармакологии 2025 ECNP Congress, который недавно прошел в Нидерландах.
К исследованию, в котором участницы проходили процедуру фМРТ в состоянии покоя, привлекли 40 женщин с ПТСР, перенесших сексуальное насилие в течение последнего года. Их снимки сравнили с результатами сканирования контрольной группы, в которую вошли пациентки без травмирующего опыта, подобранные по возрасту и другим параметрам.
Специалисты сосредоточили внимание на так называемой лобно-лимбической системе — совокупности структур головного мозга, включающей префронтальную кору и лимбическую систему. В состав последней входит миндалевидное тело, играющее ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха. Префронтальная кора помогает контролировать и регулировать эти эмоциональные реакции.
Анализ данных фМРТ показал, что у 22 из 40 жертв насилия обмен сигналами между миндалевидным телом и префронтальной корой практически пропал, опустившись до нуля или близких значений. Когда эта связь ослабевает, способность мозга управлять реакциями страха и регулировать эмоции может ухудшаться. Это позволяет объяснить, почему люди с ПТСР часто испытывают приступы паники и перепады настроения.
В то же время исследование не выявило прямой связи между зафиксированными изменениями в нейронной активности и тяжестью симптомов ПТСР или депрессии. То есть нарушение взаимодействия между отделами может быть характерным признаком этого расстройства, но оно не определяет, насколько выраженными будут проявления у конкретного человека. Вероятно, на это влияют другие факторы, что необходимо уточнить в дополнительных исследованиях, заявили медики.
Ученые продолжают свои изыскания и рассчитывают, что их открытия помогут эффективнее помогать пациенткам с ПТСР после сексуального насилия.
О тяжести последствий такого негативного опыта не только для психики, но и для здоровья в целом недавно сообщали специалисты из Новой Зеландии. Они установили, что женщины, пережившие любые формы межличностного насилия, гораздо чаще попадают в больницы с серьезными болезнями, в том числе раком.
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.
Феномен NEET: ученые рассказали, почему родители по-разному реагируют на пассивный образ жизни сына и дочери
В современном обществе все чаще звучит термин NEET или «ни-ни», описывающий молодых людей от 16 до 24 лет, реже — до 29 или даже 34. В отличие от безработных, они не стремятся трудоустроиться, а просто «плывут по течению». Часто «нетовцы» живут на средства близких, которые невольно поощряют такое отношение к жизни. Как пояснили ученые Пермского Политеха, реакция родителей имеет гендерную специфику и требует особой стратегии, если «детям» уже за 30.
Роспотребнадзор напоминает о профилактике ветряной оспы — инфекции, которую традиционно считают преимущественно детской. В 2024 году было зарегистрировано более 830 тыс. случаев заражения, а по величине экономического ущерба для страны болезнь заняла одно из лидирующих мест. В 2025-м ситуация не улучшилась: в ряде регионов страны показатели заболеваемости продолжают расти, а в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан увеличились вдвое. Ученый Пермского Политеха объяснил причины такой динамики и роста случаев ветрянки среди взрослых.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Ноября, 2018
Телескопы: в космосе, стратосфере и на Земле
3 Декабря, 2021
Денисовский человек оказался вчетверо старше
1 Февраля, 2016
Самые странные объекты на картах Google Earth
22 Декабря, 2019
Компьютерная эволюция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии