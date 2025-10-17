У жертв сексуального насилия выявили нарушение связей в мозге

Исследователи обнаружили, что у многих женщин с посттравматическим расстройством после пережитого сексуального насилия снижается связь между двумя важными областями мозга, отвечающими за обработку и регуляцию эмоций, в том числе страха.

По оценкам, сексуальным посягательствам подвергаются от 17% до 25% женщин в мире. Впоследствии примерно у 70% из них развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Специалисты, изучавшие это состояние у людей после катастроф и войн, отмечали у них изменения во взаимодействии между разными участками мозга.

Теперь испанские медики установили, что нечто подобное может происходить и с пострадавшими от насильников. О своих открытиях ученые рассказали на конгрессе в области нейропсихофармакологии 2025 ECNP Congress, который недавно прошел в Нидерландах.

К исследованию, в котором участницы проходили процедуру фМРТ в состоянии покоя, привлекли 40 женщин с ПТСР, перенесших сексуальное насилие в течение последнего года. Их снимки сравнили с результатами сканирования контрольной группы, в которую вошли пациентки без травмирующего опыта, подобранные по возрасту и другим параметрам.

Специалисты сосредоточили внимание на так называемой лобно-лимбической системе — совокупности структур головного мозга, включающей префронтальную кору и лимбическую систему. В состав последней входит миндалевидное тело, играющее ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха. Префронтальная кора помогает контролировать и регулировать эти эмоциональные реакции.

Анализ данных фМРТ показал, что у 22 из 40 жертв насилия обмен сигналами между миндалевидным телом и префронтальной корой практически пропал, опустившись до нуля или близких значений. Когда эта связь ослабевает, способность мозга управлять реакциями страха и регулировать эмоции может ухудшаться. Это позволяет объяснить, почему люди с ПТСР часто испытывают приступы паники и перепады настроения.

В то же время исследование не выявило прямой связи между зафиксированными изменениями в нейронной активности и тяжестью симптомов ПТСР или депрессии. То есть нарушение взаимодействия между отделами может быть характерным признаком этого расстройства, но оно не определяет, насколько выраженными будут проявления у конкретного человека. Вероятно, на это влияют другие факторы, что необходимо уточнить в дополнительных исследованиях, заявили медики.

Ученые продолжают свои изыскания и рассчитывают, что их открытия помогут эффективнее помогать пациенткам с ПТСР после сексуального насилия.

О тяжести последствий такого негативного опыта не только для психики, но и для здоровья в целом недавно сообщали специалисты из Новой Зеландии. Они установили, что женщины, пережившие любые формы межличностного насилия, гораздо чаще попадают в больницы с серьезными болезнями, в том числе раком.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 856 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.