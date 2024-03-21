Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Взрослые звезды оказались способны пожирать свои планеты
Изучив спектр около сотни пар звезд главной последовательности, рожденных рядом друг с другом, астрономы обнаружили, что восемь процентов «подпитались» от своих планет во взрослом возрасте.
Наличие планет у звезды теоретически можно определить по ее составу — по соотношениям между разными элементами и температуре их конденсации. На практике это сделать сложно, потому что спектр звезды зависит и от других факторов, например от ее возраста, а «перепад» в содержании элементов не такой уж большой. Чтобы пользоваться этим методом, нам нужно лучше понимать, как должна выглядеть такая «планетная сигнатура» у разных светил. Помочь в этом могут звезды, родившиеся в одинаковых условиях (co-natal) — в одном облаке на небольшом расстоянии друг от друга.
Международная группа ученых решила проверить такие звезды-близнецы на совпадение состава. Из данных обзора «Гайя» им удалось отобрать 125 пар звезд, которые двигаются сквозь космос вместе, а значит, вероятно, образовались из одного облака. Расстояние между некоторыми из них оказалось слишком большим, чтобы считать их «близнецами».
В результате отсева в финальную выборку попала 91 пара звезд, «летящих» на расстоянии до 15,8 светового года друг от друга (миллиона астрономических единиц). Большинство из них — желто-белые (спектральный класс F) и желтые (спектральный класс G) карлики, во многом похожие на наше Солнце. Именно их спектры сравнили авторы новой работы, опубликованной в журнале Nature.
Очевидные различия в составе удалось засечь у семи пар, то есть у восьми процентов выборки. С помощью компьютерного моделирования и статистического анализа ученые показали, что эти различия лучше всего объясняются сценарием с поглощением планеты.
Можно предположить, что эти звезды поглотили свои планеты еще в бурной молодости. Но проведенные ранее исследования на основе компьютерного моделирования показали, что бурный период длится примерно 100 миллионов лет, а следы ранних поглощений «стираются» в течение нескольких миллиардов лет. То есть во взрослых звездах следов первых поглощенных планет уже не должно быть.
Также аномальное содержание элементов можно объяснить особенностями протопланетного диска и формирования в нем планет. Ведь планеты забирают в себя значительную часть материи, не давая ей упасть в звезду. По расчетам авторов нового исследования, это действительно сказывается на звезде, но не так сильно, как поглощение планеты. Именно поэтому их оценка в восемь процентов «звезд-поглотителей» — лишь нижняя граница того, настолько часто происходят такие события во взрослой жизни светила.
«Все сложно. Мы отдаем предпочтение сценарию поглощения целой планеты, но, конечно, не можем исключить вероятность, что некоторые из этих звезд просто поглотили много материи из протопланетного диска», — объяснил Фун Лю (Fun Liu), главный автор исследования из Университета Монаша (Австралия).
Похожие исследования проводили и раньше, но на двойных звездах и в меньшем масштабе. К тому же новая выборка получилась до 10 раз больше, чем в аналогичных научных работах со схожей точностью данных о содержании элементов.
Если все же сравнивать, то новая оценка количества «звезд-поглотителей» сопоставима с оценкой из аналогичного анализа 64 звезд, похожих по параметрам на Солнце (15 ± 9 процентов). И ниже оценки из исследования 107 двойных звезд, которое показало, что 20-35 процентов звезд, похожих на Солнце, поглотили часть материала планет. Но в тех работах точность была ниже, а количество сравниваемых элементов — меньше.
«Когда-то астрономы считали, что такие события невозможны. Но по результатам этой работы мы видим, что такое возможно, хоть и встречается не столь часто. Это открывает теоретикам эволюции планет новые возможности для исследований», — прокомментировал Юань-Сэнь Тин (Yuan-Sen Ting), соавтор исследования из Австралийского национального университета.
Больше половины пожилых людей, которые обращаются в больницу за первичной медико-санитарной помощью, одиноки. Исследователи из США выяснили, что этот фактор стал одной из причин, почему качество жизни пациентов ухудшилось.
В декабре 2023 года WIRED сообщил, что миллиардер Марк Цукерберг, один из главных архитекторов современного мира, в котором доминируют социальные сети, скупает обширные участки земли на гавайском острове Кауаи. Там Цукерберг и его жена Присцилла Чан строят гигантский комплекс, известный как ранчо Коолау. Строительство, по оценкам, обойдется более чем в 400 миллионов австралийских долларов. Поместье площадью более 5,5 миллиона квадратных метров обнесено двухметровой стеной и патрулируется многочисленными охранниками, разъезжающими на квадроциклах по окрестным пляжам. Во владениях Цукерберга трудятся несколько сотен местных гавайцев. Они дали обязательство не разглашать, сколько их именно и чем конкретно они занимаются. В подзаголовке WIRED подчеркивается, что на ранчо Цукерберга в Коолау планируется строительство «огромного подземного бункера». Кажется, именно эта деталь вызывает особый интерес и у репортеров, и у сторонников теории заговора.
Ценность частной фирмы на рынке во многом зависит от того, как бизнес растет. Ученые из Германии выявили два основных качества собственника, которые повлияли на этот показатель.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.
Новые автомобили известных брендов, купленные за последние несколько лет, оказались в два раза менее качественными, чем те, что были приобретены в 2010 году. И в будущем ситуация будет только хуже. К такому выводу пришли исследователи из США, которые также оценили марки машин по их надежности, составив рейтинг — от более к менее качественным автомобилям.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Все сокровища Вселенной
Бразильцы правда нашли в «Спутнике» живой вирус — или это фейк? И почему российская вакцина не вызывает тромбов, как у AstraZeneca и Johnson & Johnson?
Самые страшные ритуалы на Земле
Красная ртуть наших дней: почему каждое следующее отравление «Новичком» вызывает все больше сомнений?
После кори и свинки меньше инфарктов и инсультов — и это повод усилить прививки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии