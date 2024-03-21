Люди в «британских Помпеях» жили счастливо, но недолго

Британские археологи рассказали, в каких домах обитали древние жители деревни на болотах, что они готовили и как одевались.

Недалеко от города Питерборо, в Восточной Англии, находится археологический памятник Маст-Фарм. Это часть поселения бронзового века, остальная территория которого пострадала во время разработки карьера. Археологи из Кембриджского университета (Великобритания) вели раскопки этого места 20 лет и сейчас выпустили подробный отчет о сделанных там находках.

В сохранившейся части поселения исследователи нашли четыре деревянных дома. Все они были построены на сваях над неглубокой и медленной рекой, протекавшей среди болот. Деревенские дома возвышались над руслом реки примерно на два метра, их окружал двухметровый забор из заостренных столбов. Между зданиями люди построили деревянные мостки-тротуары.

Археологи нашли в Маст-Фарме множество бронзовых орудий / © Cambridge Archaeological Unit

Поселение датировали примерно 850 годом до нашей эры, и журналисты окрестили его «британскими Помпеями». Дело в том, что деревня сгорела весьма необычным образом. Огонь уничтожил сваи, а здания и их содержимое рухнули в болотистую реку внизу. То, что для обитателей Маст-Фарма было катастрофой, стало подарком судьбы для археологов: сочетание обугливания и заболачивания привело к исключительной сохранности домов.

Археологи выделили в планировке домов отдельные комнаты. Керамические и деревянные сосуды, включая крошечные чашки, миски и большие кувшины для хранения, нашли там, где располагалась кухня. Некоторые горшки были даже вложены друг в друга: их сконструировали так для экономии места.

Металлические инструменты хранились в каждом доме в определенном месте, а пустые комнаты, вероятно, предназначались для сна. В одном из помещений археологи обнаружили множество фрагментов ткани, а также шпульки и грузила ткацкого станка. Эта комната расположена недалеко от входа, где дополнительный свет помогал в работе с тканями.

Исследователи отметили, что инвентарь домашних хозяйств Маст-Фарма удивительно единообразен. Во всех круглых домах находился набор бронзовых инструментов, включавший серпы, топоры и изогнутые стамески для работы с деревом, а также ручные бритвы.

В большинстве зданий находились предметы для изготовления тканей, сохранились даже остатки тканей. Авторы исследования считают, что текстиль из «болотного» поселения — лучший из найденных в Европе образцов этого периода. Особая технология прядения придавала одежде мягкость, почти бархатистость, а швы сделаны очень аккуратно и единообразно.

Три дома — большие и круглые, а четвертый — меньшего размера и квадратный. Ученые предположили, что это здание служило входом в поселение. Внутри него нашли большое деревянное ведро, в котором были сложены несколько поврежденных бронзовых предметов, видимо, ожидавших переплавки и переработки в новые орудия труда.

План поселения бронзового века / © Cambridge Archaeological Unit

Крыша каждого круглого дома состояла из трех слоев: изоляционной соломы, дерна и глины. Это делало их теплыми и водонепроницаемыми, но хорошо вентилируемыми. Исследователи пишут, что даже зимой внутри строений было тепло и уютно.

Мусор обитатели домов на сваях просто сбрасывали вниз. В этих кучах нашли разбитые горшки, кости убитых животных и копролиты (окаменевшие фекалии). Некоторые человеческие копролиты содержали яйца паразитов.

Химический анализ керамики показал примерный рацион жителей Маст-Фарма. Например, оленину они готовили в медовой глазури, а у кабана предпочитали использовать только передние ноги. Последнее говорит о том, что люди не бедствовали. Готовили и рыбу: в основном щуку и леща.

На участке раскопок археологи обнаружили 49 бусин из разных материалов. Все, кроме одной, имели неместное происхождение. Их привезли из Восточной Европы и с Ближнего Востока. Это свидетельствует об активной торговле, которая связывала почти 3000 лет назад даже такие отдаленные регионы, как Британия и Малая Азия.

Все бусины, кроме одной, привезли в Британию из дальних стран / © Cambridge Archaeological Unit

Повседневная жизнь обитателей домов на сваях, описанная кембриджскими археологами, выглядит вполне размеренной и счастливой. Увы, продолжалось это недолго. Пожар, погубивший деревню, случился менее чем через год по окончании ее строительства. Был ли он следствием военных действий или несчастным случаем, пока не ясно.

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