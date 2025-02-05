Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы понаблюдали рождение планет у двойных и тройных звезд
По примерным оценкам, 65% всех звезд во Вселенной не одиноки, а составляют множественные системы. Как и одиночные светила, они формируются в окружении газопылевых дисков, в которых со временем образуются новые миры. Но диски эти гораздо сложнее и интереснее устроены. Ученые сравнили целый ряд примеров и составили представление о том, какие планеты в итоге появляются на свет в таких «семьях».
В созвездии Телец, в 450 световых годах от нас, наблюдают одну из самых интересных звездных систем из всех, что астрономам доводилось видеть, — GG Tauri. В ней целых пять звезд, разделенных на две гравитационно связанные группы: тройную и двойную систему. Но дело не только в многочисленности, а еще в том, что эта система очень молодая, она только формируется, и в ней видны окружающие звезды протопланетные диски — скопления вещества, которое постепенно концентрируется в сгустки и превращается в целые миры.
В зарождающихся множественных системах бывает так, что протопланетный диск окружает каждую из звезд в отдельности, а бывает, что он «общий» на всю систему. Во многих случаях одновременно наблюдается и то, и другое.
В GG Tauri получается особенно замысловатая картина: у одной из звезд прослеживается собственный небольшой диск, отчетливо виден общий диск вокруг тройной системы и вдобавок огромное газопылевое кольцо окружает весь квинтет.
Этот и еще несколько подобных примеров недавно описали астрономы из Университета Гренобль-Альпы (Франция) в статье, выложенной на сервере препринтов Корнеллского университета (США). Они объяснили, что гравитационное влияние компаньонов, судя по всему, не позволяет каждому отдельному светилу иметь обширный диск. Значит, и планеты в них должны получаться не очень большие. При этом общий диск, вернее — кольцо вокруг всей системы, держится от звезд довольно далеко.
Астрономы предположили, что иногда вещество из одного диска перетекает в другой. Более того, во всем этом веществе могут возникать такие же волны плотности, из-за которых, как подозревают, галактики приобретают свои «рукава».
Именно это наблюдают в системе HD 100453 в созвездии Центавра (350 световых лет от нас): это двойная звезда, причем у одной из них уже образовалась планета массой в пять раз больше Юпитера, а вокруг всех этих трех тел — диск с расходящимися в разные стороны «рукавами». Ученые смоделировали развитие событий в этой системе и обнаружили, что ее протопланетное вещество действительно образует миниатюрное подобие галактики.
Компьютерная симуляция показала и более необычные случаи: в тройных системах взаимодействие протопланетных дисков создает картину, довольно похожую на тот эпичный хаос, который происходит при столкновениях галактик.
Случается и так, что звезды во множественных системах движутся в разных плоскостях, из-за этого наблюдаемые у них протопланетные диски тоже сильно смещены. Подобное можно видеть в тройной системе GW Ori, расположенной примерно в 1300 световых годах от нас, в созвездии Орион. По словам ученых, планеты там могут в итоге обосноваться на не менее своеобразных орбитах — сильно вытянутых, наклоненных и даже ретроградных. То есть будут обращаться не в том же направлении, в котором звезда вращается вокруг своей оси, а в обратном.
Исследователи рассчитали «поведение» газа и пыли в протопланетных дисках множественных систем и пришли к выводу, что в «индивидуальных» облаках вещества более тяжелые частицы чаще падают на звезду. Значит, образование каменистых планет там менее вероятно, но в окружающем всю систему кольце как раз возможно формирование мира с твердой поверхностью — «планеты Татуин», в небе над которой будут два или три солнца.
Ученые завершили свою статью цитатой Уильяма Гершеля, который одним из первых наблюдал множественные звездные системы и сравнивал их с «пышными садами» и «цветущими клумбами».
Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
Ученые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы.
Мы открыли уже тысячи экзопланет, и в целом все эти миры пока только разочаровывают искателей внеземных цивилизаций: нигде не прослеживается ни вредных промышленных выбросов в атмосферу, ни городских огней, ни космических станций. Недавно этот вопрос решили рассмотреть с «обратной» стороны: смогли бы внеземные астрономы заметить признаки разумной цивилизации на Земле? Оказалось, дальше всех оповещала Вселенную о человечестве обсерватория «Аресибо».
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Новая физика, конечно, должна быть». Как наши физики «ловят» космические частицы с энергией, которую невозможно получить даже на Большом адронном коллайдере
Петлевая квантовая гравитация: пространство-время, сшитое из кусочков
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии