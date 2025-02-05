  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Елизавета Александрова
5

Астрономы понаблюдали рождение планет у двойных и тройных звезд

4.8

По примерным оценкам, 65% всех звезд во Вселенной не одиноки, а составляют множественные системы. Как и одиночные светила, они формируются в окружении газопылевых дисков, в которых со временем образуются новые миры. Но диски эти гораздо сложнее и интереснее устроены. Ученые сравнили целый ряд примеров и составили представление о том, какие планеты в итоге появляются на свет в таких «семьях».

Астрономия
# двойные системы
# космос
# кратные звезды
# протопланетные диски
# формирование планет
Формирующаяся звездная система GG Tauri в представлении художника
Формирующаяся звездная система GG Tauri в представлении художника / © ESO/L. Calçada

В созвездии Телец, в 450 световых годах от нас, наблюдают одну из самых интересных звездных систем из всех, что астрономам доводилось видеть, — GG Tauri. В ней целых пять звезд, разделенных на две гравитационно связанные группы: тройную и двойную систему. Но дело не только в многочисленности, а еще в том, что эта система очень молодая, она только формируется, и в ней видны окружающие звезды протопланетные диски — скопления вещества, которое постепенно концентрируется в сгустки и превращается в целые миры.

В зарождающихся множественных системах бывает так, что протопланетный диск окружает каждую из звезд в отдельности, а бывает, что он «общий» на всю систему. Во многих случаях одновременно наблюдается и то, и другое.

В GG Tauri получается особенно замысловатая картина: у одной из звезд прослеживается собственный небольшой диск, отчетливо виден общий диск вокруг тройной системы и вдобавок огромное газопылевое кольцо окружает весь квинтет.

Этот и еще несколько подобных примеров недавно описали астрономы из Университета Гренобль-Альпы (Франция) в статье, выложенной на сервере препринтов Корнеллского университета (США). Они объяснили, что гравитационное влияние компаньонов, судя по всему, не позволяет каждому отдельному светилу иметь обширный диск. Значит, и планеты в них должны получаться не очень большие. При этом общий диск, вернее — кольцо вокруг всей системы, держится от звезд довольно далеко.

Астрономы предположили, что иногда вещество из одного диска перетекает в другой. Более того, во всем этом веществе могут возникать такие же волны плотности, из-за которых, как подозревают, галактики приобретают свои «рукава».

Именно это наблюдают в системе HD 100453 в созвездии Центавра (350 световых лет от нас): это двойная звезда, причем у одной из них уже образовалась планета массой в пять раз больше Юпитера, а вокруг всех этих трех тел — диск с расходящимися в разные стороны «рукавами». Ученые смоделировали развитие событий в этой системе и обнаружили, что ее протопланетное вещество действительно образует миниатюрное подобие галактики.

Компьютерное моделирование видоизменения протопланетного диска системы HD 100453 с течением времени / © Nicolás Cuello et al, 2025

Компьютерная симуляция показала и более необычные случаи: в тройных системах взаимодействие протопланетных дисков создает картину, довольно похожую на тот эпичный хаос, который происходит при столкновениях галактик.

Случается и так, что звезды во множественных системах движутся в разных плоскостях, из-за этого наблюдаемые у них протопланетные диски тоже сильно смещены. Подобное можно видеть в тройной системе GW Ori, расположенной примерно в 1300 световых годах от нас, в созвездии Орион. По словам ученых, планеты там могут в итоге обосноваться на не менее своеобразных орбитах — сильно вытянутых, наклоненных и даже ретроградных. То есть будут обращаться не в том же направлении, в котором звезда вращается вокруг своей оси, а в обратном.

Примеры множественных звездных систем с протопланетными дисками © Nicolás Cuello et al, 2025

Исследователи рассчитали «поведение» газа и пыли в протопланетных дисках множественных систем и пришли к выводу, что в «индивидуальных» облаках вещества более тяжелые частицы чаще падают на звезду. Значит, образование каменистых планет там менее вероятно, но в окружающем всю систему кольце как раз возможно формирование мира с твердой поверхностью — «планеты Татуин», в небе над которой будут два или три солнца.

Ученые завершили свою статью цитатой Уильяма Гершеля, который одним из первых наблюдал множественные звездные системы и сравнивал их с «пышными садами» и «цветущими клумбами».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# двойные системы
# космос
# кратные звезды
# протопланетные диски
# формирование планет
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Фев
700
Тело человека с докембрия до наших дней
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Фев
600
Красивые математические задачи с айтишных собеседований
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Фев
600
Луна как телескоп: как использовать естественный спутник в методах высокого разрешения
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
700
Лингвистические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Фев
450
Гамма-всплески
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
06 Фев
Бесплатно
Космические города дня завтрашнего: колонизация космоса и ее перспективы
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва
Лекция
06 Фев
400
Библейские растения
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Визуальный поворот в философии: как смотреть и (не) видеть?
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Металл-ионные аккумуляторы: материалы и перспективы развития
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:20
ФизТех

Проведено исследование ядерного синтеза протон-бор, при котором не выделяются нейтроны

Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.

ФизТех
# бор
# нейтроны
# протон
# чистая энергия
# ядерный синтез
Вчера, 07:46
Андрей

Математики предложили свое прочтение «Одиссеи» Гомера

Ученые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы.

История
# Древняя Греция
# Искусство
# классическая литература
# литература
# Одиссей
# путешествие
# хаос
5 часов назад
Елизавета Александрова

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

Мы открыли уже тысячи экзопланет, и в целом все эти миры пока только разочаровывают искателей внеземных цивилизаций: нигде не прослеживается ни вредных промышленных выбросов в атмосферу, ни городских огней, ни космических станций. Недавно этот вопрос решили рассмотреть с «обратной» стороны: смогли бы внеземные астрономы заметить признаки разумной цивилизации на Земле? Оказалось, дальше всех оповещала Вселенную о человечестве обсерватория «Аресибо».

Астрономия
# Seti
# внеземные цивилизации
# Земля из космоса
# космос
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
30 января
Любовь

В ирландских пещерах нашли новый вид грибов, управляющих пауками

В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.

Биология
# грибковые инфекции
# грибы
# зомби
# паразиты
# пауки
# членистоногие
30 января
Березин Александр

Исследование греческого болота переписало историю Эллады

Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.

История
# Древний Рим
# Древняя Греция
# история
# палеоботаника
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы понаблюдали рождение планет у двойных и тройных звезд

    4 минуты назад

  2. Физики изучили свойства флюида водорода при высоких давлениях при помощи машинного обучения

    3 часа назад

  3. «Соковый детокс» нарушил баланс микрофлоры за три дня

    4 часа назад

  4. Разработка пермских ученых повысит экологичность производства целлюлозы

    5 часов назад
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

20 января

Последние комментарии

Заур Омаров
1 час назад
D., я не утверждаю что есть одна точка зрения (удивительно как люди которые не видели тебя в глаза все за тебя знают, что ты знаешь и не знаешь) я бы

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Александр Березин
2 часа назад
bcazot, скажите: а какая разница, какие убытки у одного из подразделений компании, если у компании в целом нетто-прибыль -- да еще и большая?

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Иван, я полностью согласен с тем, что не стоит соглашаться с Березиным, просто потому, что он Березин :)) Но стоит внимательно изучить и осмыслить его

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Заур, а, вы очередной "эксперт", который считает, что уж ему-то точно известна истина. Даннинг и Крюгер одобряют. Однако, ваши высказывания

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Анатолий Шамшев
3 часа назад
Войско железных солдат? 😀😀

Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

сергей паксялев
4 часа назад
Ну вот , потихоньку начинаем соответствовать научной фантастике прошлого века😉

Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Max Power
5 часов назад
А еще есть айкидошный прием переспрашивать кстати))) Ты осел!! Что? Ты осел!!!!!! Я???? ТЫ!!!!!!! В смысле, осел??? В КОромысле!!! Что в коромысле??? И тд,

Психологическое айкидо

Max Power
5 часов назад
У меня еще регулярно бывает нифига не словесное айкидо с супругой, удержание в партере во избежание мордобоя... тот еще сюр

Психологическое айкидо

Max Power
5 часов назад
Помните анекдот на эту же тему, где ставили опыт над тараканом-отрывали ему ноги по одной и говорили ему "таракан, ползи!" И он полз. Последняя

Пауки не теряют скорость бега, даже когда лишаются двух ног

Потапов Сергей
5 часов назад
Иван, думаю примерно также говорили до примерения дронов в конфликте ) Может быть не именно этот дрон но уверен, в каждой армии сейчас думают как

Мяч-беспилотник: в США создали уникальный боевой дрон PS Killer

Alexander Zorin
6 часов назад
Василий, сколько будет стоит инверторы аккумуляторы и коммутационное оборудование , такжже проводники кабели и тп, для передачи этих 100 ватт и

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Alexander Zorin
6 часов назад
Забывают что геологических урана запасов столь же сколь нефти и газа. То есть осталось при нынешнем потреблении на неск десятков лет. А что далее

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Заур Омаров
7 часов назад
D., вам ещё очень многое предстоит узнать из нейрофизиологии), вы философы понапридумывали терминов и сами в них запутались, когда как принятие того

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Иван Колупаев
7 часов назад
Потапов, ой не выдумывайте. Легкий дрон которых сейчас понаделали все кому не лень. Просто форма необычная и способ запуска.

Мяч-беспилотник: в США создали уникальный боевой дрон PS Killer

Александр Французов
8 часов назад
Иван, да вполне нормально, вдумчиво прочитал. Никто не хочет в советский союз в понимании режима, если сравнивать с качеством людей того время, то

Московские ученые выявили основные угрозы психологической безопасности в американских школах

Александр Французов
8 часов назад
Dmitr, вы как то узко мыслите - допрос, да допрос.

Московские ученые выявили основные угрозы психологической безопасности в американских школах

Игорь Коняшов
8 часов назад
Сергей, "Девочки-дизайнеры", они повсюду...)

Проведено исследование ядерного синтеза протон-бор, при котором не выделяются нейтроны

Александр Березин
8 часов назад
Роман, авторы не уточняют конкретного местоположения всех остатков этих обломков, но да, они должны были остаться на Луне, поскольку скорость там

Гигантские каньоны Шредингера и Планка на Луне образовались за пять минут

Igor Vorobyev
8 часов назад
Ленин гриб.

В ирландских пещерах нашли новый вид грибов, управляющих пауками

Роман Бегизардов
9 часов назад
Подскажите, пожалуйста, исходя из статьи эти гигантские обломки с Луны не улетели - т.е. они лежат где то на ее поверхности?

Гигантские каньоны Шредингера и Планка на Луне образовались за пять минут

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно