У многих планет-сирот заподозрили наличие компаньонов в прошлом

В туманности Ориона нашли несколько десятков двойных систем свободноплавающих планет. Астрономы предполагают, что изначально таких пар должно было быть гораздо больше, но большинство из них распались из-за гравитационного влияния окружающих звезд и планет.

Свободноплавающие планеты, или планеты-бродяги, планеты-сироты, наблюдают в космосе с 1990-х годов. На сегодня достоверно известно уже несколько сотен миров, которые не обращаются вокруг звезд, а вместо этого одиноко блуждают по космическому пространству. Чаще всего они гигантские, примерно как Юпитер или даже массивнее. Небольшие свободные планеты тоже встречаются, но заметить их в космосе намного труднее.

Рассматривают два варианта причин одиночества планеты: либо ее выбросило из родной системы гравитационное взаимодействие соседей, либо она изначально появилась на свет «сиротой». Наблюдения последних лет приводят к выводу, что чаще работает второй сценарий.

Свободноплавающие планеты в основном находят в плотных молекулярных облаках. Это «звездные ясли»: там рождаются новые светила, окруженные своими планетами. Судя по всему, среди них возникают и одинокие миры.

Недавно ученые из Университета Шеффилда (Великобритания) рассмотрели одну из таких «колыбелей» — туманность Ориона. Она расположена в 1300-1600 световых годах от нас. В статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, астрономы рассказали о 42 найденных там двойных системах свободноплавающих «юпитеров».

Они держатся друг от друга на разных расстояниях, самую тесную систему разделает 28 астрономических единиц. Это значит, что они друг от друга в 28 раз дальше, чем Земля от Солнца. В нашей системе примерно на таком расстоянии от светила находится Нептун. Самую широкую систему планет-бродяг разделяет 384 астрономические единицы.

Астрономы подозревают, что на самом деле это лишь немногие сохранившиеся пары: изначально их было намного больше, но они формировались еще дальше друг от друга, и в «густонаселенной» среде туманности Ориона большинство быстро утратило связь.

Примечательно, что звезды в основном формируются и проводят всю «жизнь» тоже не поодиночке, а в двойных, тройных и даже иногда более многочисленных системах. Возможно, двойные массивные планеты — это системы, которые могли «вырасти» в двойные звезды, но им не хватило окружающего вещества.

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