Астрономы нашли семь астероидов, ведущих себя как бесхвостые кометы

Темные кометы — новый класс небесных тел в Солнечной системе, который пришлось ввести после довольно многочисленных озадачивающих наблюдений последних лет. Началось все в 2016 году, когда астрономы обратили внимание на один с виду обыкновенный околоземный астероид под названием 2003 RM.

Он в основном летает между Марсом и Юпитером, но регулярно оказывается недалеко — по космическим меркам — от орбиты Земли. С момента открытия в 2003 году этот астероид наблюдали сотни раз, изучили орбиту как следует и при этом не видели ни комы, ни тем более хвоста. Вдруг в 2016 году выяснилось, что астероид внезапно сильно отклонился от расчетной траектории — приобрел неожиданное ускорение.

Убедительных доводов в пользу его возможного столкновения с другим телом не нашлось: астероид как минимум ускорился в «малонаселенном» месте. Существует еще так называемый эффект Ярковского — очень слабая реактивная тяга за счет теплового излучения с поверхности небесного тела под действием Солнца, но ускорение 2003 RM было слишком велико для подобного объяснения. Так что остался только один вариант — реактивная тяга от внезапного выброса газов. Выходит, астероид проявил кометную активность.

Первая открытая «темная комета» 2003 RM в 2013 году / © Davide Farnocchia et al, 2023

Кстати, то же самое произошло с известным межзвездным объектом Оумуамуа в 2017 году: он выглядел как длинная каменная глыба без каких-либо намеков на окружающий газ или пыль, но тоже внезапно во время своего отлета от нас оказался гораздо дальше, чем рассчитали астрономы.

Потом в Солнечной системе заметили шесть новых таких случаев, а недавно команда астрофизиков из США, Италии и Германии сообщила еще о семи. Итого — 14 так называемых темных комет (Оумуамуа не в счет, он Солнечной системе не принадлежит).

В статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences ученые рассказали, что их новые наблюдения позволяют различить две популяции таких объектов: «внешние», более крупные темные кометы на довольно вытянутых орбитах, и «внутренние», которые расположены не дальше Марса, в размерах намного меньше и занимают очень округлые орбиты.

Исследователи подчеркнули, что «астероиды, которые хотят быть кометами» интересны с точки зрения вопроса о происхождении жизни на Земле: эти небесные тела могли доставить на нашу планету все необходимые для этого вещества.

Ранее астрономы высказывали предположение, что темные кометы когда-то были настоящими, полноценными кометами, со временем разрушились и «высохли», но какое-то количество летучих веществ в них все-таки осталось и время от времени дает о себе знать.

