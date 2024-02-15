Найдена самая древняя каменная площадь в Андах

Американские археологи установили возраст недавно найденной каменной площади на Андском нагорье. Объект обнаружили еще в 2015 году, а теперь провели радиоуглеродный анализ, который показал возраст сооружения. По мнению исследователей, площадь может быть самым ранним примером мегалитической церемониальной архитектуры северной части Перуанского нагорья.

Считается, что самая ранняя монументальная архитектура носила церемониальный характер и была результатом общих трудов большой группы людей. К таким объектам относятся пирамиды Гизы, мегалитический Стоунхендж, храмовый комплекс Гебекли-Тепе и другие. Последний возводили охотники-собиратели еще в период докерамического неолита, около 11 тысяч лет назад.

Подобные монументальные строения находили и на территории Нового Света, в Андах — платформы Сечин Бахо, руины Кераль-Супе и другие археологические памятники. Однако окончательно такая архитектура сформировалась в позднем докерамическом периоде в виде курганов. Тогда же — примерно 3000 лет до нашей эры — одной из особенностей строительства в Андах стали круглые площади. Они характерны двумя входами с лестницами, диаметром от восьми до 21 метра и глубиной в один-два метра. Их использовали, предположительно, для жертвоприношений и других ритуальных церемоний.

Новая находка в археологическом памятнике Каллакпума в районе Кахамарка на севере Перу относится к позднему докерамическому периоду в Андах и к ранней андской традиции круглых площадей (∽3000 лет до нашей эры — ∽800 лет до нашей эры). Это мегалитическая каменная круглая площадь диаметром 18 метров. Работа о ней опубликована в журнале Science Advances. Как отметили авторы статьи, объект может быть самым ранним примером мегалитической церемониальной архитектуры северной части Перуанского нагорья.

Карта района Кахамарки. На карте отмечены местные археологические памятники. Местонахождение Каллакпума выделено зеленым цветом / © Jason L. Toohey et al.

Раскопки в Каллакпуме ведут примерно 60 лет, но каменную площадь обнаружили только в 2015-м. Ее раскапывали с 2019 по 2022 год и выяснили, что древние строители перед возведением удалили почти всю почву до коренных пород. Затем они уложили слой смеси почвы, глины, гравия и древесного угля там, где планировали поставить стены, — на это место перенесли крупные камни из обнаженных скальных пород и установили их вертикально. Получается, древние строители фактически сделали «подушку» под установленными камнями, что характерно для очень развитой архитектурной традиции (большинство домов в Европе строили без такой подушки еще 100 лет назад).

Радиоуглеродный анализ трех образцов древесного угля из подготовительного слоя показал даты в диапазоне от 4150 ± 30 до 4240 ± 30 лет назад. Дополнительная калибровка с вероятностью в 70,7% определила дату постройки между 2823 и 2662 годами до нашей эры. Форма и масштаб сооружения, а также отсутствие бытовых артефактов указали исследователям, что площадь, вероятнее всего, использовалась в церемониях.

«Это сооружение построили примерно за 100 лет до Великих пирамид в Египте и примерно в то же время, что и Стоунхендж. Вероятно, это было местом сбора и проведения церемоний для одних из самых ранних людей, живших в этой части долины Кахамарка. Эти люди вели преимущественно охотничье-собирательский образ жизни и, возможно, только недавно начали выращивать зерновые культуры и одомашнивать животных», — отметил автор статьи Джейсон Л. Тухи.

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