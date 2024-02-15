Виттрупский человек прошел путь от собирателя к земледельцу, прежде чем был принесен в жертву 5000 лет назад

Анализ ДНК, изотопов и белков выявил происхождение, диету и миграцию древнего мужчины, найденного в торфяном болоте. Виттрупский человек жил в Дании, прежде чем быть принесенным в жертву, но родился он далеко от места гибели.

Виттрупский человек — это прозвище скелета каменного века, который нашли в торфянике на северо-западе Дании более 100 лет назад. Этот мужчина жил в период примерно 3300-3100 лет до нашей эры, когда на территории Дании проживала местная неолитическая культура воронковидных кубков, занимавшаяся сельским хозяйством и скотоводством.

Рядом со скелетом нашли кости животных, керамический сосуд и дубину из дерева. Фрагменты останков, включая раздробленный череп с незажившими травмами, указывали на то, что их обладатель был убит в возрасте 30-40 лет во время ритуального жертвоприношения — обычная практика в этом регионе в то время.

Ранее исследование ДНК показало, что геном Виттрупского человека отличается от того, что встречается у останков местных жителей того времени, как и строение черепа. Ученые решили подробнее реконструировать историю жизни этого жителя каменного века. Их работа опубликована в журнале PLOS One.

Вероятное орудие убийства Виттрупского человека — дубинка из клена. / © John Lee, Danish National Museum

Изотопы стронция, углерода и кислорода в зубной эмали Виттрупского человека указали на детство, проведенное на побережье Скандинавского полуострова. Генетический анализ выявил тесную связь между Виттрупским человеком и мезолитическими людьми из районов современных Норвегии и Швеции.

Авторы исследования провели также изотопный анализ стабильных коллагенов зубной эмали и костей, который указал на переход в рационе от прибрежной пищи (морские млекопитающие и рыба) в раннем возрасте к пище земледельцев и скотоводов (включая злаки, овец и коз) в подростковом возрасте. Такая смена диеты отражена и в протеомном анализе затвердевших органических отложений на зубах мужчины.

Полученные результаты привели ученых к гипотезе о том, что Виттрупский человек провел ранние годы в мезолитическом северном обществе рыболовов-собирателей, прежде чем переехать в неолитическое общество земледельцев в Дании. Ученые предположили, что он был торговцем или пленником, который интегрировался в местное общество.

В судьбе Виттрупского человека по-прежнему остаются загадки, но комплексные данные позволили по-новому взглянуть на взаимодействие между мезолитическими и неолитическими обществами в Европе. Это первый случай, когда исследователи смогли составить карту истории жизни жителя Северной Европы с такой высокой степенью детализации и охватить столь большой промежуток времени.

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