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Археологи приступили к созданию виртуального музея Древней Руси
Специалисты Института истории материальной культуры РАН ведут работы по созданию единого цифрового архива Старой Ладоги — древнейшего городского поселения на Северо-Западе России. В базу войдут оцифрованные материалы более чем за 100 лет археологических исследований: от рукописных отчетов экспедиций XX века до современных 3D-моделей раскопов.
Старая Ладога — знаменитый археологический комплекс, включающий более 50 памятников: от неолитических стоянок до средневековой крепости, храмов и некрополей. Здесь сохранились ключевые археологические объекты VIII–XII веков, в том числе многослойное поселение – Земляное городище. Возникшая в середине VIII века, Ладога стала первым городским поселением Северной Руси, важным пунктом трансъевропейской торговли и ремесла. Ее население составляли славяне, скандинавы и финно-угры. Благодаря уникальной сохранности деревянных конструкций во влажном анаэробном слое, материалы памятника можно точно датировать методом дендрохронологии.
Археологические исследования на Земляном городище ведутся с 1909 года. За более чем столетний период раскопок было изучено около 3500 квадратных метров культурного слоя на глубину до 3–4 метров. Однако столь длительная история изучения принесла не только множество ценных находок, но и показала необходимость систематизации накопленных материалов, часть которых до сих пор не опубликована. Некоторые сведения нуждаются в дополнительных уточнениях. В ходе работы выявляются погрешности полевой фиксации находок и объектов по высоте и в плане, достигающие 60–80 сантиметров, что требует повторного пересмотра всего комплекса исходных материалов.
«Мы собираем, систематизируем и оцифровываем все ранее полученные материалы, готовим их для внесения в единую информационную систему. В нее входят архивные документы: полевые дневники, отчеты, черновые и чистовые чертежи, описи находок, фотографии. Это огромный массив данных, который необходимо корректно интегрировать, создав удобные инструменты для расширенного поиска», — поясняет, старший научный сотрудник Центра спасательной археологии ИИМК РАН, кандидат исторических наук Станислав Васильев.
Проект потребовал нестандартных решений — команде пришлось буквально изобретать подходы к работе с данными. Например, как систематизировать более 700 архивных чертежей и десятки 3D-моделей объектов, если готовых IT-решений для таких задач просто не существует? Археологи нашли выход: сборка разрезов и планов по раскопам ведется в единую модель-«коробочку» с привязкой артефактов, стратиграфией и археологическими слоями. Затем эти «коробочки» планируется объединить в единую систему, как элементы сложного пазла.
Еще одной головоломкой является обработка данных: одна 3D-коробочка раскопа весит, в среднем, около 200 МБ, а их будет несколько десятков. В данной ситуации пришлось оптимизировать файлы и разрабатывать специальные методы визуализации. В итоге формируется археологическая ГИС, которая не просто хранит информацию, но и позволяет «путешествовать» сквозь слои истории, изучая Ладогу в мельчайших деталях.
«Современные методики позволяют нам заново оценить детали, которые ранее оставались без внимания. При повторных раскопках отбираем образцы грунта, древесины и делаем спилы. Стало неожиданностью, что некоторые деревянные конструкции, на ранее исследованных участках, сохранились до наших дней, несмотря на раскопки и последующую засыпку. Это позволяет точно замерить их месторасположение при помощи современного оборудования. Переосмысление архивных материалов — бесконечный процесс в археологической науке: этим занимаемся мы, этим продолжат заниматься и наши преемники. Поэтому так важно создать современную и удобную систему», — отмечает младший научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Наталья Григорьева.
Работа проводится впервые в таком крупном масштабе и поддержана грантом РНФ в рамках проекта «Формирование ранней городской структуры и культурного ландшафта Северной Руси на материале археологического комплекса Старой Ладоги». Создаваемая геоинформационная система позволяет не только повысить точность и актуализировать уже имеющиеся результаты исследований, но и получить новые данные о хронологии развития поселения.
Проект является мостом между наукой и обществом: он открывает новые страницы истории Древней Руси для исследователей, а благодаря цифровым технологиям — в перспективе может оживить прошлое для миллионов людей. Система может быть использована на выставках и в музеях, подробно показывая, что и как удалось найти археологам.
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