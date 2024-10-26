Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире
В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.
Долгое время исследователи довольствовались визуальным описанием останков «человека из колодца» в замке Сверресборг. В 2014 и 2016 годах скелет извлекли полностью, провели радиоуглеродное датирование и выяснили, что он пролежал в земле порядка 900 лет. Это был мужчина, возрастом от 30 до 40 лет на момент гибели. Тогда предположили, что именно этот «мертвец» фигурирует в саге о Сверрире.
В новой работе большой коллектив ученых под руководством Майкла Мартина из Норвежского университета науки и технологий решил получить больше информации о загадочном персонаже, проанализировав его геном. Статья об этом опубликована в журнале группы Cell — iScience.
«Находка останков в колодце и их привязка к эпизоду о набеге на замок Сверресборг в 1197 году из саги о Сверрире предоставила уникальную возможность проверить исторические события с помощью древней ДНК. Мы не может доказать, что тело, извлеченное из колодца внутри руин замка, это тот самый человек, упомянутый в саге, однако, косвенные свидетельства говорят в пользу этого», — написали исследователи в статье.
Из малого коренного зуба извлекли три генетических образца и отсеквенировали геном. Анализ подтвердил, что это мужчина. Удалось восстановить некоторые детали внешности — голубые глаза, блондин или светлый шатен, что характерно для викингов.
Чтобы выяснить происхождение, генетики прибегли к сравнению аутосомной ДНК 6140 современных норвежцев из 19 графств. Согласно этим данным, предки «человека из колодца» происходили с юга Норвегии. Ближе всего к нему генетически население региона Вест-Агдера.
Но вот что странно. Побежденные обитатели замка, принадлежавшие к партии биркебейнеров Сверрира, происходили главным образом из центральной части Норвегии, а с юга пришли как раз нападавшие — баглеры. Историки всегда считали, что баглеры сбросили в колодец тело одного из биркебейнеров.
Разумеется, по результатам геномного анализа нельзя сказать, к какой партии принадлежал «мертвец». Если предположить, что это один из нападавших, то значит, они сбросили в колодец тело одного из своих погибших. К сожалению, из-за плохой сохранности останков нельзя точно определить причину смерти этого человека. Также не смогли проверить гипотезу об инфекционном заболевании.
Анализируя геном «мертвеца из колодца», ученые сделали еще одно открытие. Оказывается, северные и южные норвежцы генетически различались уже во времена конунга Сверрира.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
Палеонтологи изучили окаменелости из коллекции Бристольского музея, найденные 40 лет назад, и обнаружили в них отпечатки крыльев древних насекомых. Детальный анализ показал, что перед учеными новый вид тараканов с необычно развитым предостерегающим окрасом. Исследователи предположили, что это древнейшее свидетельство подобной мимикрии у таракановых, и попытались объяснить причины его возникновения.
Динамику возникновения таких загадочных явлений, как квантовая запутанность, можно вычислить и потенциально измерить в будущем экспериментальным путем на аттосекундных масштабах времени (одна аттосекунда равна миллиардной части миллиардной доли секунды). К этому выводу пришла международная команда физиков, разработавшая теоретические модели и применившая методы компьютерного моделирования.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
Колесо называют самым важным механическим изобретением всех времен и связывают с серьезным социальными и экономическими изменениями в человеческих обществах. Тем не менее о происхождении этой революционной технологии известно мало. Авторы нового исследования считают, что колесо придумали жители Карпатских гор примерно шесть тысяч лет назад.
Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ту-204, МС-21 или что-то еще: на чем будет летать Россия после «Боингов»
Предки людей встали на ноги уже семь миллионов лет назад. Стоило ли оно того?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии