Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире

В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.

Долгое время исследователи довольствовались визуальным описанием останков «человека из колодца» в замке Сверресборг. В 2014 и 2016 годах скелет извлекли полностью, провели радиоуглеродное датирование и выяснили, что он пролежал в земле порядка 900 лет. Это был мужчина, возрастом от 30 до 40 лет на момент гибели. Тогда предположили, что именно этот «мертвец» фигурирует в саге о Сверрире.

В новой работе большой коллектив ученых под руководством Майкла Мартина из Норвежского университета науки и технологий решил получить больше информации о загадочном персонаже, проанализировав его геном. Статья об этом опубликована в журнале группы Cell — iScience.

«Находка останков в колодце и их привязка к эпизоду о набеге на замок Сверресборг в 1197 году из саги о Сверрире предоставила уникальную возможность проверить исторические события с помощью древней ДНК. Мы не может доказать, что тело, извлеченное из колодца внутри руин замка, это тот самый человек, упомянутый в саге, однако, косвенные свидетельства говорят в пользу этого», — написали исследователи в статье.

Фото раскопок скелета из колодца в 1938 году / © Riksantikvaren (The Norwegian Directorate for Cultural Heritage)

Из малого коренного зуба извлекли три генетических образца и отсеквенировали геном. Анализ подтвердил, что это мужчина. Удалось восстановить некоторые детали внешности — голубые глаза, блондин или светлый шатен, что характерно для викингов.

Чтобы выяснить происхождение, генетики прибегли к сравнению аутосомной ДНК 6140 современных норвежцев из 19 графств. Согласно этим данным, предки «человека из колодца» происходили с юга Норвегии. Ближе всего к нему генетически население региона Вест-Агдера.

Раскопки колодца в замке Сверресборг в 2016 году / © Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

Но вот что странно. Побежденные обитатели замка, принадлежавшие к партии биркебейнеров Сверрира, происходили главным образом из центральной части Норвегии, а с юга пришли как раз нападавшие — баглеры. Историки всегда считали, что баглеры сбросили в колодец тело одного из биркебейнеров.

Семь зубов «человека из колодца». Один из них послужил источником ДНК / © Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

Разумеется, по результатам геномного анализа нельзя сказать, к какой партии принадлежал «мертвец». Если предположить, что это один из нападавших, то значит, они сбросили в колодец тело одного из своих погибших. К сожалению, из-за плохой сохранности останков нельзя точно определить причину смерти этого человека. Также не смогли проверить гипотезу об инфекционном заболевании.

Анализируя геном «мертвеца из колодца», ученые сделали еще одно открытие. Оказывается, северные и южные норвежцы генетически различались уже во времена конунга Сверрира.

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