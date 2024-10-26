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Орнитологи впервые проследили охоту птиц на высоте трех километров
Сезонные миграции — опасное время в жизни перелетной птицы. Среди угроз — нападения хищников, которые, как считают биологи, заставляют пернатых держать высоту в несколько километров. Однако авторы новой статьи показали, что такая стратегия помогает не всегда. С помощью GPS-трекера, прикрепленного к лапке тулеса Pluvialis squatarola, они смогли реконструировать последние минуты его жизни и узнать обстоятельства гибели птицы.
Многие птицы совершают сезонные миграции, причем протяженность таких маршрутов порой огромна. Например, полярная крачка Sterna paradisaea постоянно перебирается из Арктики в Антарктику и назад, покрывая за год расстояние более чем в 70 тысяч километров. Ориентирами для птиц при этом служат положение звезд и магнитное поле Земли.
Несмотря на очевидные выгоды — доступ к лучшим местам для кормежки и гнездования, — дальние миграции связаны со множеством рисков. Птицы могут попасть в неблагоприятные погодные условия или стать жертвой хищников. Ранее орнитологи предположили, что опасность заставляет пернатых странников набирать большую высоту, где шансы нападения ниже.
Авторы новой статьи в журнале Ecology решили описать миграции тулеса Pluvialis squatarola. Это птица средних размеров из семейства ржанковых, которая держится у морского берега и питается главным образом беспозвоночными. Тулес гнездится в арктической тундре, а зиму проводит в теплых краях: в Африке, Южной Азии, Австралии и Новом Свете.
Четыре особи P. squatarola поймали в январе 2024 года на берегу Ваттового моря в Нидерландах. На лапку каждой прикрепили небольшой прибор с GPS и акселерометром (массой менее восьми граммов), который постоянно посылал данные о своих координатах и ускорении движения. Маячок использовал для питания солнечную энергию, а для передачи информации — сеть 2G. Выпущенные на волю птицы отправились по стандартному маршруту — через Балтийское море к Российской Арктике. Однако до окрестностей Онежского озера и Белого моря добрались только три тулеса.
Четвертому не повезло: он пропал «с радаров» над территорией Швеции. С помощью данных трекера и при поддержке местных коллег ученые смогли понять, что именно случилось с птицей.
Двадцать седьмого мая, в 21 час 58 минут по местному времени (через 25 минут после заката), тулес внезапно остановился после 15 минут очень интенсивного полета. Его ускорение упало в несколько раз, а спустя две минуты он остановился на высоте 2882 метров над уровнем моря. Движение трекера резко изменило направление (с северо-восточного на юго-западное), а его средняя скорость вместо обычных 14 метров в секунду теперь равнялась примерно шести метрам в секунду. Координаты тулеса прекратили меняться в полночь — он остановился в восьми километрах от места происшествия.
Используя сигнал трекера, орнитологи из Швеции смогли найти прибор, а вместе с ним и то, что осталось от птицы. Она находилась на расстоянии меньше 200 метров от гнезда сапсана Falco peregrinus, хищника из семейства соколиные. Сапсан известен своей рекордной скоростью полета (до 90 метров в секунду), способностью летать на высоте более пяти километров и нападать на перелетных птиц.
Вывод очевиден: хищник перехватил мигрировавшего тулеса, который довольно долго пытался спастись бегством, на высоте почти в три километра. Это означает, что даже на таком расстоянии от земли перелетные птицы не защищены от нападений, а шведский сапсан установил рекорд по высоте охоты.
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