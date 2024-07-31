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Европу бронзового века посчитали рыночной экономикой с шекелями
Значительное число близких по массе кусочков бронзы, захороненных в 800-2300 годах до нашей эры, могло быть своего рода монетами или «товарными деньгами», предположили авторы новой научной работы. Эта гипотеза вызывает значительное количество вопросов.
Группа ученых опубликовала в журнале Nature Human Behaviour исследование, в котором предположила наличие денежного обращения в Европе бронзового века — причем в регионах, которые явно не были передовыми в то время. Авторы изучили более 20 тысяч металлических (в основном бронзовых) артефактов — в основном из Италии, Германии и Швейцарии, в меньшей степени — из Чехии и Франции.
Оказалось, у них чаще всего довольно близкий вес. Артефакты можно грубо разделить на две самые массовые группы: примерно 400-450 граммов (встречаются не во всем изученном регионе) и приблизительно 10 граммов (практически повсеместны для охваченных работой областей). Первое примерно соответствует ближневосточной мине, второе — ближневосточному сиклю, или шекелю.
До 1500 года до нашей эры ситуация с весом захораниваемых бронзовых объектов принципиально отличалась от той, что наступила после. Распределение веса обломков в 2300-1500 годах до нашей эры значительно менее упорядоченное: по всей видимости, металлические фрагменты еще не имели стандартизированных весов. В 1500-800 годах до нашей эры вес бронзовых обломков, напротив, стал довольно стандартным. Кроме того, их территориальное распределение выглядит логнормальным.
Логнормальное распределение — такое, где логарифм его переменной имеет нормальное распределение. В итоге значения переменной логнормального распределения лежат в интервале от нуля до плюс бесконечности, часто имея форму «длинного хвоста». Оно часто встречается в современной экономике и описывает самые разные явления — от цен базовых активов, до многих других параметров рыночной экономики.
Исходя из этого, авторы новой научной работы выдвинули гипотезу, что бронзовые фрагменты стандартизированных весов выполняли функцию денег в современном смысле этого слова — то есть специализированных средств обмена.
Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели симуляцию случайного распределения таких объектов в пространстве и времени. Полученные значения не совпали с реальным распределением охваченных в исследовании находок. Из этого ученые сделали вывод о правоте своей гипотезы.
Если она верна, наши представления о Европе бронзового века существенно изменились бы. Территории современных Италии, Германии и Швейцарии тогда были далеки от статуса самых развитых в Древнем мире. Там нет следов серьезных городов-крепостей, как в Греции или на Ближнем Востоке в ту пору, да и вообще нет следов крупных городов. Представить себе массовую рыночную экономику в одном из типичных аграрных регионов сложно: даже в историческое время в деревнях зачастую доминировали натуральное хозяйство и бартер (безденежный обмен).
Однако найденное логнормальное распределение бронзовых фрагментов после 1500 года может иметь и иное объяснение. Дело в том, что безденежная торговля (меновая, бартер) тоже требует стандартизированных по массе предметов — гирек для весов, известных с очень древних времен. Например, для Древнего Египта и Междуречья подобные гирьки известны даже раньше, чем в 2300 году до нашей эры. Встречаются они и в долине реки Инд в ту же эпоху.
Гирьки были нужны не только потому, что без единого стандарта веса крайне сложно обменять один товар на другой. Они требовались и при уплате дани: скажем, в известном случае выплаты Римом дани галльскому вождю Бренну он использовал «нечестную» гирьку в виде своего меча.
В бронзовом веке у металлических фрагментов была еще одна очень важная функция. Чтобы получить бронзу удовлетворительной твердости, нужно точно соблюдать пропорцию олова к меди. Выдержать ее в ту эпоху было сложно, поэтому каждый кузнец должен был иметь набор точных гирек для выдерживания правильного соотношения металлов в сплаве.
Поскольку активность выплавки бронзы в бронзовом веке прямо коррелировала с экономической активностью того или иного региона, естественно, что распределение ее фрагментов, найденных археологами, было логнормальным — то есть как раз таким, каким и положено быть распределению в обычной экономической активности.
В этом случае необходимость принимать экзотическую гипотезу о денежном обращении в Германии бронзового века (притом что даже в Германии железного века монетного обращения в целом не было) снимается с повестки дня.
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