Евреев средневекового Леона истребляли для объединения Испании

Долгое время историки считали, что испанская хроника, повествующая об уничтожении еврейского квартала на окраине Леона в конце XII века, преувеличивает или даже полностью искажает реальность. Но новые находки археологов свидетельствуют о том, что неправы как раз историки.

Традиционно еврейские погромы начинаются в критические для общества моменты. Так было в 38 году в Александрии, когда император Калигула урезал права греков, а те решили перерезать евреев — в связи с невозможностью отомстить римлянам.

То же случилось в 1096 году, когда немецкие крестьяне, обедневшие рыцари и бродяги, неверно истолковав призыв папы Урбана II, устроили собственный крестовый поход: не отправляясь в Святую землю, они начали убивать евреев. Во время эпидемии чумы первыми подозреваемыми в отравлении колодцев и разносе болезни всегда назначали представителей этого же народа.

Чуть ранее, в XI веке, в Гранаде мусульмане тоже пришли к неожиданному выводу, что виновники Реконкисты — именно иудеи, поэтому надо их перебить. В результате те, кому удалось спастись, искали убежище на севере — в христианских испанских королевствах. Там их приняли вполне благосклонно.

В христианской Европе еврейские погромы начинались в любой непонятной ситуации, будь то война, эпидемия или повышение налогов / © Pierart dou Tielt, Royal Library of Belgium

Иудейские общины стали занимать важное место в экономической, а иногда и в политической жизни королевств. Поэтому историков удивила запись в средневековой хронике о том, что в 1196 году был практически полностью уничтожен еврейский квартал на окраине Леона.

Этот квартал, Castrum Iudeorum, основали люди, уцелевшие в гранадской резне. И два столетия жизнь там была вполне мирная. Более того, по свидетельству хроник, леонский Castrum Iudeorum был одним из самых влиятельных еврейских кварталов того времени в христианских королевствах. Расположенный в непосредственной близости от столицы королевства, он имел неоспоримое стратегическое значение, поскольку осуществлял прямой контроль над главным коммуникационным маршрутом того времени — Путем паломников (он же Путь святого Иакова) в Сантьяго-де-Компостела.

В конце XII века еврейские погромы еще не были известны в христианской части Пиренейского полуострова. Они начались там только в начале XIV века. Тем не менее в хронике сказано, что король Кастилии Альфонсо VIII в 1196 году почти полностью уничтожил леонский Castrum Iudeorum.

Историки считали эту запись недостоверной по следующей причине. Дело в том, что Альфонсо VIII всего за год до предполагаемого погрома потерпел сокрушительное поражение от мусульман в Битве при Аларкосе. Из 10 тысяч его воинов погибли более семи тысяч. Быстро собрать новое войско, по мнению историков, король не мог.

Но, видимо, реальность не совпала с сомнениями историков. Археологи из Университета Леона (Испания) провели раскопки на месте Castrum Iudeorum. Там они обнаружили свидетельства крупномасштабного побоища: арбалетные болты, наконечники стрел и копий, обломки мечей. Квартал недолгое время находился в осаде, потом на его улицах началась бойня — фрагменты оружия равномерно распределены по территории.

Раскопки средневекового еврейского квартала / © La Universidad de León

Типологически оружие датировали XII веком. И это стало свидетельством правдивости хроники. Но что привело кастильского короля в еврейский квартал Леона? Можно предположить, что виной тому стала странная политика его деда.

История Испании IX-XII веков для нашего современника выглядит очень необычно. При наличии общего врага-иноверца на юге и при идущей века Реконкисте христианские королевства вроде бы должны жить в мире, ведь повоевать и так есть с кем. На деле же эти королевства — пауки в банке.

В начале XII века скромное графство Галисия вдруг объявило себя королевством со своим королем — Альфонсо VII, который в результате интриг был лишен права наследования в сильнейших государствах полуострова — Леоне и Кастилии. Но молодого короля записанные на бумаге права не остановили.

В результате к 1135 году он завоевал оба этих королевства, получил выкуп за часть занятых его войском земель Арагона, принял вассальную присягу от королевы Португалии и стал сильнейшим правителем испанских земель.

В подтверждение папский легат короновал его в Леонском соборе как императора всей Испании (Imperator totius Hispaniae). Альфонсо VII стал последним, кто носил этот редкий титул.

Когда же зашел вопрос о престолонаследии, король, всю жизнь занимавшийся объединением испанских королевств, решил их разделить. Одному сыну он завещал престол Леона, другому — Кастилии, а прочие земли поделил между остальными.

В результате менее чем через 40 лет после смерти последнего испанского императора один его внук, король Кастилии и Толедо Альфонсо VIII, желая объединить под своей властью всю Испанию, повел войска против двоюродного брата, короля Леона и Галисии Альфонсо IX. А еврейский квартал на окраине Леона стал всего лишь случайной жертвой в войне двух христианских королевств. Причем, судя по арбалетным болтам, обороняли квартал не только его обитатели, но и войска леонского короля.

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