Древняя статуэтка рассказала о моде на прически у охотников-собирателей

На севере Франции археологи нашли статуэтку женщины, пролежавшую в земле 27 тысяч лет. Искусно вырезанная фигурка сохранила не только облик человека из прошлого, но и мельчайшие детали его прически. По мнению авторов нового исследования, находка позволит понять моду и эстетические идеалы наших далеких предков, которые жили перед началом максимума последнего оледенения.

Во время позднего палеолита, в период между 33 и 26 тысячами лет назад, на территории Европы существовала граветтская культура. Ее представители оставили после себя целый ряд артефактов.

Например, знаменитые Венеры — фигурки женщин из камня и кости. Вероятно, они служили символами плодородия или играли важную роль в ритуалах. Но такие изображения почти никогда не передавали детали внешнего облика, особенно причесок. Часто их головы покрывали головные уборы, закрывавшие волосы. Поэтому каждая новая находка становится редким свидетельством того, как люди представляли себя и окружающих.

Приблизительно 26 тысяч лет назад наступил максимум последнего оледенения. Климат стал чрезвычайно холодным и сухим, что вынудило племена охотников-собирателей покинуть северо-запад Европы почти на 10 тысячелетий. Многие культурные традиции прервались, их следы оказались надолго скрыты под слоями земли и льда. Одну из таких забытых традиций помогла раскрыть находка, сделанная в 2021 году.

При раскопках на стоянке Амьен-Ренанкур 1, расположенной примерно в 140 километрах к северу от Парижа, французские археологи нашли необычную миниатюрную статуэтку. Ученые подробно описали ее только сейчас. Статья вышла в издании Journal of Archaeological Science: Reports.

Фигурка вырезана из камня и изображает человека, но главная ее ценность — детальная проработка головы. Длинные волосы уложены в сложную композицию. Ученые разглядели на них четкий геометрический узор, напоминающий сетку или же сложное плетение кос. Эта манера кардинально отличает французскую находку от всех известных граветтских Венер Центральной и Восточной Европы.

С помощью радиоуглеродного анализа пород на месте раскопок ученые выяснили, что возраст статуэтки составляет 27 тысяч лет. Артефакт создали во время расцвета граветтской культуры, прямо накануне максимума последнего оледенения.

По мнению авторов исследования, уникальная прическа статуэтки, скорее всего, отражала реальные модные тенденции того времени и региона. Такого рода деталь может быть культурной особенностью, которую никогда не удалось бы обнаружить без подобных находок.

Во время раскопок, помимо фигурки с прической, археологи нашли более десятка других статуэток, включая классических Венер. Кроме того, в культурном слое обнаружили части фигурок, которые могли быть заготовками или остатками производства. Объем находок указал на то, что в этом месте, вероятно, работала целая мастерская по производству подобных артефактов.

Несмотря на всю ценность открытия, оно ставит не меньше вопросов, чем дает ответов. Что символизировала такая сложная прическа? Была ли она данью красоте или имела особый социальный либо ритуальный статус? Ученые, скорее всего, уже не найдут точных ответов на эти вопросы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Байдов 382 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.