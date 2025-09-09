  • Добавить в закладки
9 сентября, 11:00
НИУ ВШЭ
4

Инвестиции в российские разработки помогли только своему региону, а не соседям

❋ 4.6

Экономисты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург исследовали влияние научных инвестиций на экономический рост регионов. Анализ 76 субъектов федерации в период с 2000 по 2021 год показал устойчивую связь между расходами на НИОКР и ростом валового регионального продукта, но выявил отсутствие «эффекта перетока» между соседними территориями.

НИУ ВШЭ
# инвестиции
# наука
# НИОКР и производство
# разработки
# регионы
# Россия
Исследование НИУ ВШЭ показало, что вложения в науку регионов начинают работать быстро, а не спустя годы / © General Tea, ru.wikipedia.org

Исследование опровергло распространенное мнение о том, что инвестиции в науку дают отдачу только в долгосрочной перспективе. «Увеличение расходов на НИОКР положительно влияет на экономический рост российских регионов как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Основной очевидный совет регионам — увеличивать инвестиции в НИОКР», — комментирует результаты старший преподаватель департамента экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Дмитрий Терещенко.

Ученые применили динамические пространственные модели — методологию, которая позволила разделить прямые и косвенные эффекты научных инвестиций. В качестве ключевых показателей использовались валовой региональный продукт и специально рассчитанный «капитал НИОКР» — накопленные вложения в исследования и разработки с учетом их амортизации.

«Регионы не существуют изолированно — специалисты перемещаются, технологии распространяются, создаются филиалы компаний. Мы проверяли, работают ли эффекты перетока знаний между российскими территориями», — поясняет методологию исследования экономист.

Ученые сформулировали гипотезу о том, что эффект перетока знаний между регионами незначителен или отсутствует. Исследование полностью подтвердило этот тезис. В качестве причины называют особенности отечественной экономики: низкую плотность населения, слабые связи между региональными интеллектуальными хабами и наследием централизованной советской системы организации науки.

«Это может вызвать тревогу с точки зрения политики пространственного развития. Если решить проблему за счет налаживания более тесных связей между регионами, эффективность инвестиций в НИОКР может значительно увеличиться», — отмечает автор исследования.

Работа Дмитрия Терещенко и Андрея Раецкого «Экономический рост и инвестиции в НИОКР: эмпирический анализ российских регионов» опубликована в «Журнале Новой экономической ассоциации». Исследование выделяется среди российских работ применением сложного эконометрического аппарата и комплексными проверками устойчивости результатов с использованием различных временных периодов и методов оценки.

Результаты могут быть использованы при разработке государственной научной политики как на федеральном уровне, так и в субъектах федерации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
444 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# инвестиции
# наука
# НИОКР и производство
# разработки
# регионы
# Россия
