Инвестиции в российские разработки помогли только своему региону, а не соседям
Экономисты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург исследовали влияние научных инвестиций на экономический рост регионов. Анализ 76 субъектов федерации в период с 2000 по 2021 год показал устойчивую связь между расходами на НИОКР и ростом валового регионального продукта, но выявил отсутствие «эффекта перетока» между соседними территориями.
Исследование опровергло распространенное мнение о том, что инвестиции в науку дают отдачу только в долгосрочной перспективе. «Увеличение расходов на НИОКР положительно влияет на экономический рост российских регионов как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Основной очевидный совет регионам — увеличивать инвестиции в НИОКР», — комментирует результаты старший преподаватель департамента экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Дмитрий Терещенко.
Ученые применили динамические пространственные модели — методологию, которая позволила разделить прямые и косвенные эффекты научных инвестиций. В качестве ключевых показателей использовались валовой региональный продукт и специально рассчитанный «капитал НИОКР» — накопленные вложения в исследования и разработки с учетом их амортизации.
«Регионы не существуют изолированно — специалисты перемещаются, технологии распространяются, создаются филиалы компаний. Мы проверяли, работают ли эффекты перетока знаний между российскими территориями», — поясняет методологию исследования экономист.
Ученые сформулировали гипотезу о том, что эффект перетока знаний между регионами незначителен или отсутствует. Исследование полностью подтвердило этот тезис. В качестве причины называют особенности отечественной экономики: низкую плотность населения, слабые связи между региональными интеллектуальными хабами и наследием централизованной советской системы организации науки.
«Это может вызвать тревогу с точки зрения политики пространственного развития. Если решить проблему за счет налаживания более тесных связей между регионами, эффективность инвестиций в НИОКР может значительно увеличиться», — отмечает автор исследования.
Работа Дмитрия Терещенко и Андрея Раецкого «Экономический рост и инвестиции в НИОКР: эмпирический анализ российских регионов» опубликована в «Журнале Новой экономической ассоциации». Исследование выделяется среди российских работ применением сложного эконометрического аппарата и комплексными проверками устойчивости результатов с использованием различных временных периодов и методов оценки.
Результаты могут быть использованы при разработке государственной научной политики как на федеральном уровне, так и в субъектах федерации.
