Кадры из «Игры престолов» помогли в изучении слепоты на лица

Во многих прошлых исследованиях, посвященных прозопагнозии — расстройству восприятия, при котором люди не могут различать лица окружающих — ученые использовали статичные двухмерные изображения. Специалисты из Йоркского университета (Великобритания) выбрали другой формат, более близкий к реальной жизни. В своем эксперименте они демонстрировали испытуемым кадры из популярного сериала «Игра престолов».

В новой работе, статью о которой опубликовал журнал Cerebral Cortex, ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии проследили за нейронными реакциями мозга людей при просмотре сцен из фэнтезийного телесериала, известного сложными и многогранными персонажами. Для исследования привлекли более 70 человек, в том числе пациентов с нарушенным восприятием лиц.

В первой серии тестов участвовали нейротипичные испытуемые, не имеющие расстройств и особенностей нервной системы. Половина из них знала сюжет и героев «Игры престолов», а остальные никогда не смотрели этот сериал.

Анализ результатов МРТ-сканирования показал, что при появлении на экране героев телесериала у людей, знакомых с ним, нейронная активность возрастала не только в зрительных структурах мозга, но и в областях, отвечающих за невизуальные знания о персонажах. Также у них отмечалась повышенная функциональная связанность указанных участков мозга. В то же время у испытуемых, не смотревших «Игру престолов», подобная активность была значительно снижена.

Затем ученые повторили эксперимент со страдающими приобретенной прозопагнозией. Как и на предыдущем этапе, одна группа смотрела «Игру престолов», а вторая — нет. Ожидаемо для исследователей, реакция на лица персонажей у пациентов с нарушенным восприятием была значительно ослаблена во всей нейронной сети, отвечающей за узнавание. Также у людей с лицевой слепотой наблюдалась ухудшенная связанность зрительных и «невизуальных» областей мозга.

«Ранее предполагалось, что мы узнаем лица, изучая их визуальные свойства — черты, расположение, текстуру. Однако наше исследование показывает, что этот процесс предполагает установление связи между зрительной информацией о лице и имеющимися знаниями о человеке, включая его характер, жестикуляцию и мимику, а также личное отношение к нему», — прокомментировал итоги работы профессор психологии Тимоти Эндрюс (Timothy Andrews).

По словам ученого, исследование улучшает понимание того, как прозопагнозия обусловлена сниженным количеством нейронных связей в мозге таких пациентов, из-за чего им трудно ассоциировать лица с персональными знаниями о человеке, что крайне важно для узнавания.

Специалисты Йоркского университета планируют продолжить работу. В будущем они хотят детальнее изучить, как именно активность в разных отделах мозга позволяет распознавать лица, а также определить факторы, способные нарушать этот процесс.

Ученые надеются, что результаты их экспериментов помогут страдающим прозопагнозией, которая может приводить к социальной изоляции и негативно сказываться на личных и рабочих отношениях. По данным некоторых исследований, доля людей с легкими формами такого нарушения достигает 10 процентов.

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