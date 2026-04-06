Археологи обнаружили 1200-летний остров из раковин моллюсков, съеденных древними жителями Фиджи
У северного побережья второго по величине острова Фиджи нашли участок суши площадью 3000 квадратных метров, на 70-90% состоящий из раковин съедобных моллюсков. Радиоуглеродная датировка показала, что отложениям около 1200 лет — скорее всего, остров сформировался из отходов древних поселенцев, веками перерабатывавших моллюсков на этом месте.
Жители тихоокеанских островов тысячелетиями питались моллюсками. В некоторых современных общинах Соломоновых островов моллюски до сих пор составляют примерно 15% рациона. На побережьях региона часто встречаются так называемые раковинные кучи (кьёккенмединги) — скопления раковин и бытовых остатков, накопленных за столетия. Такие отложения помогают археологам восстанавливать картину прошлого: чем питались люди, как менялся ландшафт, где проходила береговая линия.
Иногда благодаря многовековому накоплению пищевых отходов формируются целые раковинные острова. Впрочем, похожие отложения иногда формируют и природные катастрофы — например, цунами, переносящие донные осадки на берег. Отличить одно от другого — непростая задача. До сих пор раковинные острова описывали только в архипелаге Бисмарка у берегов Папуа — Новой Гвинеи и не находили восточнее.
Вануа-Леву — второй по величине остров архипелага Фиджи — долгое время оставался малоизученным с археологической точки зрения. Новая научная работа отчасти восполнила этот пробел. Группа исследователей впервые описала предполагаемый раковинный остров к востоку от Папуа — Новой Гвинеи. Результаты опубликовали в журнале Geoarchaeology.
Ученые впервые заметили необычный участок суши у побережья местности Куласавани в январе 2017 года, во время разведки береговой линии. Роющие крабы вида Scylla serrata выносили материал с глубины 30-50 сантиметров на поверхность, и уже по этим образцам стало ясно, что основная масса грунта — раковины моллюсков.
В 2024 году исследователи вернулись для детального изучения. Оказалось, перед ними не мыс, а отдельный остров, окруженный мангровыми зарослями и протокой. Его поверхность поднимается на 20-60 сантиметров над уровнем воды во время прилива. Команда извлекла 20 кернов ручным буром диаметром 2,5 сантиметра и выкопала четыре шурфа размером метр на метр. Для радиоуглеродного датирования отобрали раковины моллюсков рода Anadara — они дают надежные результаты.
Десять радиоуглеродных дат сгруппировались вокруг медианного значения 1190 лет назад (около 760 года нашей эры) с разбросом от 1530 до 910 лет назад. Отложения толщиной 20-40 сантиметров лежат на твердом основании из литифицированных дельтовых отложений и коренных пород. Никакой выраженной стратиграфии — слоистости — внутри раковинного слоя ученые не обнаружили.
Все найденные на острове виды моллюсков оказались съедобными двустворчатыми. Среди раковин попадались фрагменты неорнаментированной керамики, характерной для позднего периода доколониального гончарного производства Фиджи. При этом ни костей животных, ни каменных орудий на острове не нашли.
Исследователи рассмотрели два объяснения происхождения острова. Согласно первому, поселенцы с близлежащего берега Куласавани приходили сюда разделывать моллюсков, а раковины выбрасывали на месте. Отсутствие костей и орудий указывало на узкоспециализированное использование площадки.
Второе объяснение допускало, что мощная волна — возможно, цунами — вырвала раковинный пласт со дна и сгрузила его в одном месте. Однако раковинный слой не выходил за пределы острова и не утончался по мере удаления от берега, как ожидалось бы при волновом переносе. Главный же аргумент против природной версии: все до единой раковины принадлежали съедобным видам. Цунами перемешало бы донные отложения случайным образом, захватив и несъедобные виды.
Авторы статьи пришли к выводу, что остров у Куласавани — первый раковинный остров, описанный в тропической части Тихого океана к востоку от архипелага Бисмарка.
Находка расширяет географию подобных памятников и показывает, как многовековой сбор моллюсков в сочетании с понижением уровня моря мог формировать новые участки суши. Команда планирует искать поселения на соседнем побережье Куласавани, чтобы установить, кто именно перерабатывал моллюсков на этом острове 1200 лет назад.
Комментарии