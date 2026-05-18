В США на авиашоу произошло столкновение двух самолетов
Все четыре члена экипажей успели катапультироваться после столкновения двух самолетов ВМС США во время авиашоу на авиабазе Маунтин-Хоум в западной части штата Айдахо.
Инцидент произошел 17 мая 2026 года. В столкновении участвовали два самолета EA-18G Growler из состава 129-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы, базирующейся на острове Уидби в штате Вашингтон.
Самолеты выполняли демонстрационный полет, когда произошло столкновение. Все четыре члена экипажа успешно катапультировались. В настоящее время ведется расследование причин аварии. Представители базы уточнили, что состояние пилотов остается стабильным.
На опубликованных очевидцами видеозаписях видно, как машины, предположительно, касаются друг друга, после чего начинают вращаться вместе, пока пилоты катапультируются, а их парашюты раскрываются в воздухе. Затем оба самолета падают практически одновременно и взрываются при ударе о землю, превращаясь в огромный огненный шар.
EA-18G Growler представляет собой модификацию истребителя Boeing F/A-18 Super Hornet, оснащенную современными системами радиоэлектронной борьбы.
Эксперт по авиационной безопасности Джефф Гуццетти отметил, что само спасение экипажей выглядит почти невероятным. По его словам, при столкновениях в воздухе пилоты обычно не успевают катапультироваться. Однако в данном случае самолеты, судя по видео, после удара остались сцепленными друг с другом в воздухе, прежде чем начали падение. Он также предположил, что причиной аварии могла стать ошибка пилотирования, а не техническая неисправность.
