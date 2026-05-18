  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
18 мая, 08:12
Рейтинг: +617
Посты: 911

Первая в своем роде система: как фотоловушки 32 года снимали редких животных в тропическом лесу

На протяжении более трех десятилетий удаленные камеры фиксируют жизнь диких животных на тропическом острове в Панаме — среди них оцелоты, обезьяны и муравьеды.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Оцелоты / © Claudio Monteza
Оцелоты / © Claudio Monteza

Остров Барро-Колорадо, расположенный в озере Гатун в Панаме, представляет собой участок тропического дождевого леса, находящийся под управлением Смитсоновского института тропических исследований. Это одно из важнейших в мире долговременных полевых мест наблюдения за биоразнообразием. Проект по многолетнему мониторингу млекопитающих на Барро-Колорадо считается одной из самых уникальных систем фотоловушек в тропиках и первой в своем роде.

Оцелот / © Claudio Monteza
Оцелот / © Claudio Monteza

Проект стартовал в 1982 году. Его основателями стали Жакалин Джакалоне и ее муж, исследователь и партнер по работе Грегори Уиллис. Сначала ученые фиксировали млекопитающих, проходя по заранее размеченным маршрутам общей протяженностью около 100 километров. Такие обследования проводились раз в год в сухой сезон, а полученные данные использовались для составления списков животных и оценки их численности.

Муравьед / © Claudio Monteza
Муравьед / © Claudio Monteza

Однако, несмотря на наблюдения и днем, и ночью, исследователи заметили, что ночные животные — например, оцелоты — почти не попадали в учет. Чтобы решить эту проблему, в 1994 году Уиллис установил фотоловушки.

Обезьяна / © Claudio Monteza
Обезьяна / © Claudio Monteza

С тех пор камеры собрали огромный объем информации о 47 видах нелетающих млекопитающих, живущих на острове или посещающих его. Среди них — обезьяны, ленивцы, муравьеды, броненосцы, опоссумы, грызуны, кинкажу и дикие кошки. Камеры также зафиксировали редких гостей: в 2009 году на острове появились ягуары и пумы. Предположительно, они прожили там несколько месяцев, а затем покинули остров, переплыв на соседние территории.

Среди других редких наблюдений — панамские ночные обезьяны в 2003 году, ламантины в 2018-м, койот в 2023-м и неотропические речные выдры, которых камеры фиксировали несколько раз.

Фотоловушки помогли исследователям узнать больше и о поведении животных: маршрутах передвижения, размерах территорий и взаимодействии между видами. Со временем технологии совершенствовались: пленочные и кассетные системы сменились цифровыми камерами и видеокамерами в 2002 году. А в 2008-м инфракрасные цифровые фотоловушки и долговечные батареи позволили создать сеть из 24 камер, работающих почти непрерывно круглый год.

Проект на острове Барро-Колорадо считается первой в мире долговременной системой такого рода и оказал большое влияние на аналогичные программы наблюдения за дикой природой по всему миру.

После 44 лет непрерывной работы Джакалоне и Уиллис передали руководство проектом Клаудио Монтесе — постдокторанту Смитсоновского института тропических исследований (STRI), панамского института INDICASAT и Института поведения животных Макса Планка. Для Монтесы 2026 год стал первым сезоном самостоятельного ведения проекта.

Ученый намерен продолжать проект до выхода на пенсию, чтобы затем передать его следующему поколению исследователей. Конечная цель — довести наблюдения за млекопитающими острова Барро-Колорадо до столетнего рубежа.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
17 минут назад
-
0
+
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сeйчас дoма eсть абсoлютнo нeчeгo. :-( Oт гoлoда пoчти тepяю сoзнаниe. Oдoлжить пpoстo нe y кoгo. Oдoлжитe, пoжалyйста, на eдy pyблeй 100-200. Хoть на бyлкy хлeба, хoть на пачкy самых дeшeвых макаpoн. Мнe мнoгo нe надo, тoлькo пpoтянyть нeскoлькo днeй пoка ищy pабoтy... Eсли oставитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнyть с пepвoй заpплаты (пepeвeдy на каpтy или нoмep тeлeфoна). В этoм слyчаe oставьтe свoи кoнтакты в личнoм сooбщeнии. Я oбязатeльнo вepнy! Пoпoлнитe, пoжалyйста, нoмep тeлeфoна на любyю сyммy: 8 (952) 1-33-65-10 (баланс нoмepа тeлeфoна y oпepатopа или пo СБП) Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчeскoe спасибo....
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Май
Бесплатно
Наука в Арктике и Антарктике
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Май
Бесплатно
Математика в лицах: Карл Фридрих Гаусс
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Май
Бесплатно
Музыка и медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Горная порода: структура или хаос
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Май
600
Необычная криптография: Конфиденциальные вычисления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Май
Бесплатно
Человек как система: инженерный подход к живому
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

    18 мая, 15:07

  2. Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

    18 мая, 14:52

  3. Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

    18 мая, 13:45

  4. Ученые раскрыли «темную сторону» светящегося зеленого белка

    18 мая, 11:29
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Игорь Смирнов
1 минута назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта.. Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Увольнения с работы из-за ИИ не принесли компаниям ожидаемых результатов 

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

У пассажиров поездов обнаружили «эффект следования за незнакомцем»

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Рейтинг стран-лидеров по производству сухого цельного молока

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта. Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на любyю

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Инфографика: где окажутся североамериканские города, если разместить их в Европе на той же широте

Николай Цыгикало
5 минут назад
Странно это — осматривать теплозащиту после старта, на котором нет теплового и мощного силового действия атмосферы. Ракеты-носители не имеют

SpaceX перенесла первый запуск Starship V3

Lumen
10 минут назад
Корейский разве не к слоговой письменности относится? У них каждый символ алфавита означает целый слог, как и в японском

Карта: системы письма по всему миру

Игорь Смирнов
15 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста! Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

В США на авиашоу произошло столкновение двух самолетов

Игорь Смирнов
15 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

yan wang
15 минут назад
Если кому интересно попробовать другой AI image generator, есть бесплатный сервис https://imagesart.ai с моделями типа FLUX и SDXL для генерации изображений без цензуры

Нейросеть для генерации изображений «без цензуры» стала доступна всем желающим

Игорь Смирнов
16 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

В Сети появился первый снимок двухместной версии Су-57

Игорь Смирнов
16 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Представлен первый в мире «цветной» LiDAR, который позволил машинам видеть почти как люди

Игорь Смирнов
16 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Секретную ракету AIM-260 впервые показали на фото

Игорь Смирнов
16 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Игорь Смирнов
17 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Первая в своем роде система: как фотоловушки 32 года снимали редких животных в тропическом лесу

Игорь Смирнов
18 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Китай построил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно