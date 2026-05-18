Первая в своем роде система: как фотоловушки 32 года снимали редких животных в тропическом лесу

На протяжении более трех десятилетий удаленные камеры фиксируют жизнь диких животных на тропическом острове в Панаме — среди них оцелоты, обезьяны и муравьеды.

Оцелоты / © Claudio Monteza

Остров Барро-Колорадо, расположенный в озере Гатун в Панаме, представляет собой участок тропического дождевого леса, находящийся под управлением Смитсоновского института тропических исследований. Это одно из важнейших в мире долговременных полевых мест наблюдения за биоразнообразием. Проект по многолетнему мониторингу млекопитающих на Барро-Колорадо считается одной из самых уникальных систем фотоловушек в тропиках и первой в своем роде.

Оцелот / © Claudio Monteza

Проект стартовал в 1982 году. Его основателями стали Жакалин Джакалоне и ее муж, исследователь и партнер по работе Грегори Уиллис. Сначала ученые фиксировали млекопитающих, проходя по заранее размеченным маршрутам общей протяженностью около 100 километров. Такие обследования проводились раз в год в сухой сезон, а полученные данные использовались для составления списков животных и оценки их численности.

Муравьед / © Claudio Monteza

Однако, несмотря на наблюдения и днем, и ночью, исследователи заметили, что ночные животные — например, оцелоты — почти не попадали в учет. Чтобы решить эту проблему, в 1994 году Уиллис установил фотоловушки.

Обезьяна / © Claudio Monteza

С тех пор камеры собрали огромный объем информации о 47 видах нелетающих млекопитающих, живущих на острове или посещающих его. Среди них — обезьяны, ленивцы, муравьеды, броненосцы, опоссумы, грызуны, кинкажу и дикие кошки. Камеры также зафиксировали редких гостей: в 2009 году на острове появились ягуары и пумы. Предположительно, они прожили там несколько месяцев, а затем покинули остров, переплыв на соседние территории.

Среди других редких наблюдений — панамские ночные обезьяны в 2003 году, ламантины в 2018-м, койот в 2023-м и неотропические речные выдры, которых камеры фиксировали несколько раз.

Фотоловушки помогли исследователям узнать больше и о поведении животных: маршрутах передвижения, размерах территорий и взаимодействии между видами. Со временем технологии совершенствовались: пленочные и кассетные системы сменились цифровыми камерами и видеокамерами в 2002 году. А в 2008-м инфракрасные цифровые фотоловушки и долговечные батареи позволили создать сеть из 24 камер, работающих почти непрерывно круглый год.

Проект на острове Барро-Колорадо считается первой в мире долговременной системой такого рода и оказал большое влияние на аналогичные программы наблюдения за дикой природой по всему миру.

После 44 лет непрерывной работы Джакалоне и Уиллис передали руководство проектом Клаудио Монтесе — постдокторанту Смитсоновского института тропических исследований (STRI), панамского института INDICASAT и Института поведения животных Макса Планка. Для Монтесы 2026 год стал первым сезоном самостоятельного ведения проекта.

Ученый намерен продолжать проект до выхода на пенсию, чтобы затем передать его следующему поколению исследователей. Конечная цель — довести наблюдения за млекопитающими острова Барро-Колорадо до столетнего рубежа.