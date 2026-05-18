Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первая в своем роде система: как фотоловушки 32 года снимали редких животных в тропическом лесу
На протяжении более трех десятилетий удаленные камеры фиксируют жизнь диких животных на тропическом острове в Панаме — среди них оцелоты, обезьяны и муравьеды.
Остров Барро-Колорадо, расположенный в озере Гатун в Панаме, представляет собой участок тропического дождевого леса, находящийся под управлением Смитсоновского института тропических исследований. Это одно из важнейших в мире долговременных полевых мест наблюдения за биоразнообразием. Проект по многолетнему мониторингу млекопитающих на Барро-Колорадо считается одной из самых уникальных систем фотоловушек в тропиках и первой в своем роде.
Проект стартовал в 1982 году. Его основателями стали Жакалин Джакалоне и ее муж, исследователь и партнер по работе Грегори Уиллис. Сначала ученые фиксировали млекопитающих, проходя по заранее размеченным маршрутам общей протяженностью около 100 километров. Такие обследования проводились раз в год в сухой сезон, а полученные данные использовались для составления списков животных и оценки их численности.
Однако, несмотря на наблюдения и днем, и ночью, исследователи заметили, что ночные животные — например, оцелоты — почти не попадали в учет. Чтобы решить эту проблему, в 1994 году Уиллис установил фотоловушки.
С тех пор камеры собрали огромный объем информации о 47 видах нелетающих млекопитающих, живущих на острове или посещающих его. Среди них — обезьяны, ленивцы, муравьеды, броненосцы, опоссумы, грызуны, кинкажу и дикие кошки. Камеры также зафиксировали редких гостей: в 2009 году на острове появились ягуары и пумы. Предположительно, они прожили там несколько месяцев, а затем покинули остров, переплыв на соседние территории.
Среди других редких наблюдений — панамские ночные обезьяны в 2003 году, ламантины в 2018-м, койот в 2023-м и неотропические речные выдры, которых камеры фиксировали несколько раз.
Фотоловушки помогли исследователям узнать больше и о поведении животных: маршрутах передвижения, размерах территорий и взаимодействии между видами. Со временем технологии совершенствовались: пленочные и кассетные системы сменились цифровыми камерами и видеокамерами в 2002 году. А в 2008-м инфракрасные цифровые фотоловушки и долговечные батареи позволили создать сеть из 24 камер, работающих почти непрерывно круглый год.
Проект на острове Барро-Колорадо считается первой в мире долговременной системой такого рода и оказал большое влияние на аналогичные программы наблюдения за дикой природой по всему миру.
После 44 лет непрерывной работы Джакалоне и Уиллис передали руководство проектом Клаудио Монтесе — постдокторанту Смитсоновского института тропических исследований (STRI), панамского института INDICASAT и Института поведения животных Макса Планка. Для Монтесы 2026 год стал первым сезоном самостоятельного ведения проекта.
Ученый намерен продолжать проект до выхода на пенсию, чтобы затем передать его следующему поколению исследователей. Конечная цель — довести наблюдения за млекопитающими острова Барро-Колорадо до столетнего рубежа.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Сентября, 2016
Космические внедорожники
8 Декабря, 2022
Композитные материалы: как человек улучшил природу
2 Ноября, 2018
Семь шагов за горизонт
9 Февраля, 2023
Ложь большая и маленькая: как работает пропаганда
8 Апреля, 2015
Топ неоновых организмов
31 Августа, 2016
Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии