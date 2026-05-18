О мероприятии

Историк воздухоплавания и полярной авиации, писатель Алексей Белокрыс расскажет о первых полетах в небе высоких широт, о смелых экспедициях и героях, о летательных аппаратах первопроходцев, изучавших Арктику и Антарктику с воздуха, о повседневной работе и будущем полярной авиации.

Слушатели узнают о выдающихся перелетах отечественных авиаторов, их роли в полярных исследованиях и спасательных операциях. Речь пойдет о малоизвестных событиях, интересных фактах и любопытных подробностях, известных лишь узкому кругу специалистов.

Расписание Новая пл., д. 10, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.