Исследователи объяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми
Ученые давно выяснили, что прогулки на природе делают людей счастливее, но механизмы этого влияния оставались не до конца понятными. Теперь международная команда психологов выяснила: природа повышает удовлетворенность жизнью не напрямую, а через способность принимать и уважать собственное тело.
По мере роста городов и отдаления человека от природы ученые все активнее изучают, как это сказывается на нашем благополучии. Многочисленные исследования доказали: контакт с естественной средой полезен для психического и физического здоровья. Традиционно этот эффект объясняли тем, что природа снижает стресс и восстанавливает. Однако исследователи признают: механизмы здесь сложнее и многие до сих пор не изучены.
Существует теория о том, что важным посредником может выступать позитивный образ тела — уважительное и принимающее отношение к собственной телесности. Международный коллектив ученых проверил эту теорию.
Авторы исследования организовали масштабный международный проект с участием 253 ученых. После проверки в итоговую выборку вошли 50 363 человека из 58 стран, говорящих на 36 языках. Средний возраст участников составил 33 года, большинство — женщины, проживающие в городах.
Участники заполняли опросники, измеряющие: уровень контакта с природой в повседневной жизни, чувство связи с природой, самосострадание (доброе отношение к себе в трудные моменты), степень психологического восстановления после последнего визита на природу, а также ключевые показатели (позитивное отношение к телу и удовлетворенность жизнью). Результаты исследования опубликовал журнал Environment International.
Исследователи построили и проверили статистическую модель, в которой контакт с природой связан с удовлетворенностью жизнью не напрямую, а через цепочку факторов. Главным посредником выступил позитивный образ тела, а к нему, в свою очередь, вели три возможных пути: через самосострадание, чувство связи с природой и ощущение восстановления после пребывания в ней. Важной частью работы стала проверка того, работает ли эта схема одинаково в разных культурах, независимо от пола и возраста.
Анализ опросов показал, что частота пребывания на природе повысила удовлетворенность жизнью и позитивный образ собственного тела. Но связь оказалась опосредованной. Контакт с природой усиливает самосострадание, оно помогает сформировать принимающее отношение к телу, а это отношение повышает удовлетворенность жизнью.
Второй путь проходит через психологическое восстановление: природа дарит чувство отдыха, ясности и спокойствия. Это состояние улучшает образ тела, что, в свою очередь, усиливает благополучие. Третий предполагавшийся путь — через чувство единства с природой — оказался слабым, вопреки некоторым предыдущим выводам.
Модель показала кросс-культурную устойчивость. Она работает одинаково для людей любого пола и возраста и подтвердилась в 53 странах из 58. Отклонения, которые могут объясняться местной культурной спецификой или особенностями выборок отметили лишь в Бразилии, Индии, Пакистане, Латвии и на Тайване.
