Увольнения с работы из-за ИИ не принесли компаниям ожидаемых результатов

В последнее время увольнения работников из-за искусственного интеллекта — одна из активно обсуждаемых тем. Однако исследование показало, что сокращения не всегда приводят к результатам, которые ожидал бизнес.

© Qniksefat, Wikipedia

Исследовательская и консалтинговая фирма Gartner провела опрос 350 руководителей компаний с годовой выручкой не менее 1 миллиарда долларов. Исследование показало, что компании сокращали штат независимо от внедрения искусственного интеллекта. О сокращениях рассказали 80% опрошенных компаний, тестировавших искусственный интеллект или автономные технологии. Однако работников увольняли вне зависимости от того, приносила ли технология реальную выгоду.

Как отметила вице-президент и аналитик Gartner Хелен Пуатвен, когда сокращение штата становится единственной выгодой от внедрения технологий, компании получают ограниченную выгоду. Она пояснила, что наиболее эффективные результаты показывали не те компании, которые сообщали об увольнениях из-за искусственного интеллекта. При этом сокращали персонал даже компании, получившие после внедрения автономных систем слабые результаты или даже ухудшение показателей.

Лучшие результаты показали компании, которые использовали искусственный интеллект как инструмент «усиления людей». Они внедряли технологию для повышения продуктивности сотрудников, а не для их прямой замены.

Управленцы сегодня по-разному относятся к внедрению искусственного интеллекта. Gartner провела еще один опрос среди генеральных директоров и руководителей. Примерно треть из них ожидали, что искусственный интеллект сможет помочь людям в принятии решений, но не будет принимать их самостоятельно. Еще 27% респондентов заявили, что рассчитывали, что именно искусственный интеллект будет принимать решения практически без вмешательства человека.

В 2025 году бизнес часто сокращал сотрудников под предлогом внедрения искусственного интеллекта, в том числе в Кремниевой долине. Как обнаружила компания Challenger, Gray & Christmas, в марте и апреле 2026 года именно искусственный интеллект был главной причиной увольнения работников. За год под этим предлогом уволили 49 135 работников. Почти столько же компания зафиксировала за весь 2025 год.

Ряд крупных компаний объясняют увольнения ростом расходов на технологии. Компании направляют значительную часть бюджетов на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта. В итоге бизнес решает сократить персонал, чтобы высвободить средства.

Иногда искусственный интеллект — это лишь формальный предлог для увольнений. Зачастую сокращения связаны с другими причинами. При этом есть ситуации, когда искусственный интеллект действительно вытесняет работников. При этом Пуатвен считает, что даже если сокращения связаны с новыми технологиями, то чаще компании пытаются «прощупать почву» с помощью искусственного интеллекта. По ее мнению, пока это сложно назвать началом масштабной структурной перестройки.