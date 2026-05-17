Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
17 мая, 14:01
Рейтинг: +218
Посты: 771

Увольнения с работы из-за ИИ не принесли компаниям ожидаемых результатов 

В последнее время увольнения работников из-за искусственного интеллекта — одна из активно обсуждаемых тем. Однако исследование показало, что сокращения не всегда приводят к результатам, которые ожидал бизнес.

Робот прогоняет человека / © Qniksefat, Wikipedia
Исследовательская и консалтинговая фирма Gartner провела опрос 350 руководителей компаний с годовой выручкой не менее 1 миллиарда долларов. Исследование показало, что компании сокращали штат независимо от внедрения искусственного интеллекта. О сокращениях рассказали 80% опрошенных компаний, тестировавших искусственный интеллект или автономные технологии. Однако работников увольняли вне зависимости от того, приносила ли технология реальную выгоду. 

Как отметила вице-президент и аналитик Gartner Хелен Пуатвен, когда сокращение штата становится единственной выгодой от внедрения технологий, компании получают ограниченную выгоду. Она пояснила, что наиболее эффективные результаты показывали не те компании, которые сообщали об увольнениях из-за искусственного интеллекта. При этом сокращали персонал даже компании, получившие после внедрения автономных систем слабые результаты или даже ухудшение показателей.

Лучшие результаты показали компании, которые использовали искусственный интеллект как инструмент «усиления людей». Они внедряли технологию для повышения продуктивности сотрудников, а не для их прямой замены.

Управленцы сегодня по-разному относятся к внедрению искусственного интеллекта. Gartner провела еще один опрос среди генеральных директоров и руководителей. Примерно треть из них ожидали, что искусственный интеллект сможет помочь людям в принятии решений, но не будет принимать их самостоятельно. Еще 27% респондентов заявили, что рассчитывали, что именно искусственный интеллект будет принимать решения практически без вмешательства человека.

В 2025 году бизнес часто сокращал сотрудников под предлогом внедрения искусственного интеллекта, в том числе в Кремниевой долине. Как обнаружила компания Challenger, Gray & Christmas, в марте и апреле 2026 года именно искусственный интеллект был главной причиной увольнения работников. За год под этим предлогом уволили 49 135 работников. Почти столько же компания зафиксировала за весь 2025 год. 

Ряд крупных компаний объясняют увольнения ростом расходов на технологии. Компании направляют значительную часть бюджетов на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта. В итоге бизнес решает сократить персонал, чтобы высвободить средства.

Иногда искусственный интеллект — это лишь формальный предлог для увольнений. Зачастую сокращения связаны с другими причинами. При этом есть ситуации, когда искусственный интеллект действительно вытесняет работников. При этом Пуатвен считает, что даже если сокращения связаны с новыми технологиями, то чаще компании пытаются «прощупать почву» с помощью искусственного интеллекта. По ее мнению, пока это сложно назвать началом масштабной структурной перестройки.

Комментарии

Комментарии
5 Комментариев
Виталий Сувалов
Виталий Сувалов
19 минут назад
-
0
+
Руководитель, который заменил работника на ИИ уже сам является ИИ
Ответить
-
0
+
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
3 часа назад
-
0
+
Ответить
-
0
+
Александр Заборин
Александр Заборин
5 часов назад
-
0
+
ну весьма очевидное прикрытие нынче "увольнение в связи с заменой кадров на ИИ", через пару месяцев эта контора скажет "ну ошиблись, ИИ не справляется", после чего наймет по дешману индийцев и китайцев, вот и весь смысл, – замена высокооплачиваемых кадров низкооплачиваемыми
Ответить
-
0
+
aRTUR Ko
aRTUR Ko
21 час назад
-
0
+
Увольнять надо как раз руководителей, вот там ИИ будет идеален
Ответить
-
0
+
Sam Dowson
Sam Dowson
1 день назад
-
0
+
Увольнять из-за ИИ надо быть совсем недалекого ума руководителем. Пользуюсь 4мя доступными бесплатными текстовыми нейросетями: Гемини, Дипсик, Квин и Кими. Даже после коротких запросов, не говоря о длинных рассуждениях, либо глюки вылазят, либо манипуляции, либо то и другое в разной степени выраженности. Грокипедия - туфта. Так что гонят так или иначе все! Если прижать, то скажет точно или признает недочет, поэтому следить надо постоянно чего там они пишут в ответ. А уж если код к программе айтишника сочиняют, так тем более. Станут мудрее, можно будет и уволить. Понятно, что все профи поголовно баснословно платным Антропиком пользуются, но и там видать далеко не всё в порядке.
Ответить
-
0
+
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

