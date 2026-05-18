Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии
Клиническое рандомизированное исследование показало, что единократный прием псилоцибина снижает тяжесть симптомов рекуррентной депрессии уже на второй день после процедуры. Эксперимент подтвердил гипотезу о быстрой работе вещества, но терапевтический эффект исчез в течение года. Уверенность авторов научной работы ограничил методологический провал: пациенты догадались о типе полученного препарата, поэтому эффект самовнушения мог сильно завысить оценки.
Депрессивное расстройство поражает миллионы людей по всему миру. Стандартом терапии остаются антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, но они подходят не всем, вызывают побочные эффекты и требуют недель для появления клинических результатов.
Псилоцибин — психоактивный алкалоид, который содержится в некоторых видах грибов и вызывает глубокие изменения восприятия времени, пространства и собственного «я». В мозге эта молекула повышает пластичность нервной ткани и перестраивает работу сетей, ответственных за генерацию навязчивых негативных мыслей.
Предыдущие клинические испытания показали, что препарат может подавлять симптомы тяжелой депрессии эффективнее и быстрее современных антидепрессантов, при этом не вызывая устойчивой зависимости. Но прошлые проекты фокусировались на людях с онкологическими заболеваниями или устойчивой терапевтически резистентной формой депрессии. К тому же долговременные эффекты молекулы часто измеряли без контрольной группы.
Шведские ученые проверили скорость и продолжительность действия единократного употребления псилоцибина на выборке людей с депрессией на протяжении года. Результаты опубликовали в журнале JAMA Network Open.
Для подтверждения гипотезы отобрали 35 пациентов с диагностированной рекуррентной депрессией средней и высокой тяжести. Их распределили на группы: 17 человек приняли 25 миллиграммов псилоцибина, а 18 получили 100 миллиграммов витамина B3 — его применили как активное плацебо из-за способности вызывать покалывание кожи и покраснение лица.
Во время приема препарата пациенты лежали в повязках для глаз и слушали музыку в наушниках. Каждый прошел пять сеансов психотерапии: один до приема, один в день процедуры и три после. Психиатры измеряли тяжесть состояния по стандартной диагностической шкале через восемь, 15 и 42 дня, а затем спустя год.
Главным критерием эффективности выбрали разницу в симптомах депрессии через восемь дней после приема. Изначальная тяжесть патологии участников составляла не менее 22 баллов по диагностической психиатрической шкале. Средний показатель в активной группе упал почти на половину — на 9,7 балла, а в когорте плацебо — лишь на 2,4 балла. Анкеты самооценки зафиксировали заметное облегчение уже на вторые сутки после процедуры. Через шесть недель 53% принявших псилоцибин добровольцев вошли в стадию ремиссии против 6% в когорте плацебо.
Однако спустя 12 месяцев врачи не выявили статистической разницы между группами. За год часть пациентов выздоровела, а часть вернулась к приему антидепрессантов. Организм большинства людей перенес процедуру штатно, но двое в активной группе испытали сильную затяжную тревогу. Этот негативный эффект потребовал скорой психиатрической помощи и наглядно очертил риски методики.
Авторы исследования указали на критические методологические слабости эксперимента. Больше 90% участников в обеих группах успешно распознали выпитый препарат. Специфический субъективный опыт невозможно скрыть, поэтому ожидания пациентов и эффект внушения могли завысить оценки. А малый размер выборки ограничил статистическую значимость выводов.
Испытание подтвердило, что псилоцибин может подавлять симптомы депрессии быстрее классических лекарств. В то же время годовой контроль опроверг, что один прием способен надолго избавить от расстройства. Перед внедрением молекулы в практику ученым нужно будет доказать безопасность регулярного употребления и решить проблему неудачной маскировки вещества в клинических испытаниях.
