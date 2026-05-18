18 мая, 14:52
Илья Гриднев
Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

Клиническое рандомизированное исследование показало, что единократный прием псилоцибина снижает тяжесть симптомов рекуррентной депрессии уже на второй день после процедуры. Эксперимент подтвердил гипотезу о быстрой работе вещества, но терапевтический эффект исчез в течение года. Уверенность авторов научной работы ограничил методологический провал: пациенты догадались о типе полученного препарата, поэтому эффект самовнушения мог сильно завысить оценки.

Депрессивное расстройство поражает миллионы людей по всему миру. Стандартом терапии остаются антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, но они подходят не всем, вызывают побочные эффекты и требуют недель для появления клинических результатов.

Псилоцибин — психоактивный алкалоид, который содержится в некоторых видах грибов и вызывает глубокие изменения восприятия времени, пространства и собственного «я». В мозге эта молекула повышает пластичность нервной ткани и перестраивает работу сетей, ответственных за генерацию навязчивых негативных мыслей. 

Предыдущие клинические испытания показали, что препарат может подавлять симптомы тяжелой депрессии эффективнее и быстрее современных антидепрессантов, при этом не вызывая устойчивой зависимости. Но прошлые проекты фокусировались на людях с онкологическими заболеваниями или устойчивой терапевтически резистентной формой депрессии. К тому же долговременные эффекты молекулы часто измеряли без контрольной группы.

Шведские ученые проверили скорость и продолжительность действия единократного употребления псилоцибина на выборке людей с депрессией на протяжении года. Результаты опубликовали в журнале JAMA Network Open

Для подтверждения гипотезы отобрали 35 пациентов с диагностированной рекуррентной депрессией средней и высокой тяжести. Их распределили на группы: 17 человек приняли 25 миллиграммов псилоцибина, а 18 получили 100 миллиграммов витамина B3 — его применили как активное плацебо из-за способности вызывать покалывание кожи и покраснение лица.

Во время приема препарата пациенты лежали в повязках для глаз и слушали музыку в наушниках. Каждый прошел пять сеансов психотерапии: один до приема, один в день процедуры и три после. Психиатры измеряли тяжесть состояния по стандартной диагностической шкале через восемь, 15 и 42 дня, а затем спустя год.

Главным критерием эффективности выбрали разницу в симптомах депрессии через восемь дней после приема. Изначальная тяжесть патологии участников составляла не менее 22 баллов по диагностической психиатрической шкале. Средний показатель в активной группе упал почти на половину — на 9,7 балла, а в когорте плацебо — лишь на 2,4 балла. Анкеты самооценки зафиксировали заметное облегчение уже на вторые сутки после процедуры. Через шесть недель 53% принявших псилоцибин добровольцев вошли в стадию ремиссии против 6% в когорте плацебо.

Однако спустя 12 месяцев врачи не выявили статистической разницы между группами. За год часть пациентов выздоровела, а часть вернулась к приему антидепрессантов. Организм большинства людей перенес процедуру штатно, но двое в активной группе испытали сильную затяжную тревогу. Этот негативный эффект потребовал скорой психиатрической помощи и наглядно очертил риски методики.

Авторы исследования указали на критические методологические слабости эксперимента. Больше 90% участников в обеих группах успешно распознали выпитый препарат. Специфический субъективный опыт невозможно скрыть, поэтому ожидания пациентов и эффект внушения могли завысить оценки. А малый размер выборки ограничил статистическую значимость выводов.

Испытание подтвердило, что псилоцибин может подавлять симптомы депрессии быстрее классических лекарств. В то же время годовой контроль опроверг, что один прием способен надолго избавить от расстройства. Перед внедрением молекулы в практику ученым нужно будет доказать безопасность регулярного употребления и решить проблему неудачной маскировки вещества в клинических испытаниях.

Илья Гриднев
169 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
Комментарии

Sam Dowson
Sam Dowson
29 минут назад
И что, подобные статьи не попадают под пропаганду применения наркотических средств? Говорить о том, что де наркотики-психоделики приносят организму человека пользу - это глумиться на конституцией РФ, получается. Или не получается? Не пойму я.
Станислав Пономарев
Станислав Пономарев
55 минут назад
Подобные эксперименты с ЛСД разрешили проводить Университету Джона Хопкинса У них передовые исследовательские подразделения мирового уровня
Evgeny
Evgeny
1 час назад
Человек и кошка порошок тот примут И печаль отступит, и тоска пройдёт!
Андрей Хасанов
Андрей Хасанов
2 часа назад
Меня в этом смущает только то, что "Больше 90% участников в обеих группах успешно распознали выпитый препарат." И я не уверен что больше - впечатление, что люди распознали выпитый витамин В3 или удивление от распознавших алкалоид-***тик из грибов
