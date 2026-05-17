Рейтинг стран-лидеров по производству сухого цельного молока

Сухое цельное молоко остается одной из ключевых основ мировой пищевой промышленности, производства детского питания и формирования долгосрочных цепочек поставок молочной продукции.

Рейтинг стран-лидеров по производству сухого цельного молока / © World Visualized

Согласно последним отраслевым данным, собранным компанией ReportLinker на основе исследований ведущих аналитических агентств, мировой выпуск этой продукции сосредоточен в руках лишь нескольких стран, а безусловными лидерами остаются Новая Зеландия и Китай.

По данным ReportLinker, на долю Новой Зеландии приходится свыше 32% мирового производства сухого цельного молока, что делает страну крупнейшим производителем в мире. Китай занимает второе место с показателем около 26%, а Бразилия замыкает тройку лидеров, обеспечивая почти 13% глобального объема. В совокупности эти три государства производят более двух третей мирового предложения.

Доминирование Новой Зеландии неслучайно. Ее молочная отрасль изначально ориентирована на экспорт и опирается на пастбищное животноводство, развитую перерабатывающую инфраструктуру и глобальные логистические цепочки, где особое значение имеют молочные порошки благодаря их длительному сроку хранения.

Сухое цельное молоко особенно востребовано в странах Азии, Ближнего Востока и Африки, где возможности охлаждения продукции ограничены, а спрос на универсальные молочные ингредиенты остается стабильно высоким.

Дополнительным фактором лидерства стало стремление страны развивать продукцию с высокой добавленной стоимостью вместо увеличения внутреннего потребления жидкого молока.

Аналитики ReportLinker отметили, что рост производства сухого цельного молока в Китае прежде всего связан с внутренним спросом — особенно со стороны производителей детского питания и переработанных пищевых продуктов. После реформ в сфере продовольственной безопасности и масштабных инвестиций в молочную промышленность Китай значительно увеличил собственные мощности по выпуску сухого молока. Это позволило стране сократить зависимость от импорта, хотя она по-прежнему остается одним из крупнейших мировых покупателей этой продукции.

Следом за двумя лидерами располагается Бразилия, обеспечивающая около 12,6% мирового производства благодаря крупному поголовью скота и развитию перерабатывающих предприятий.

В число заметных производителей также входят Аргентина, Мексика и Чили, хотя каждая из этих стран контролирует менее 5% мирового рынка.

Среди других значимых участников отрасли — США, Индонезия, Беларусь и Россия, на долю которых приходится чуть более 1% мирового выпуска.

Во многих из этих государств производство сухого цельного молока ориентировано не столько на глобальный экспорт, сколько на внутреннее потребление, пищевую промышленность и региональную торговлю.