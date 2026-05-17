  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
17 мая, 08:34
Рейтинг: +62
Посты: 214

Рейтинг стран-лидеров по производству сухого цельного молока

Сухое цельное молоко остается одной из ключевых основ мировой пищевой промышленности, производства детского питания и формирования долгосрочных цепочек поставок молочной продукции.

Сообщество
# инфографика
# молоко
# пища
# промышленность
# Рейтинги
# статистика
Рейтинг стран-лидеров по производству сухого цельного молока / © World Visualized 
Рейтинг стран-лидеров по производству сухого цельного молока / © World Visualized 

Согласно последним отраслевым данным, собранным компанией ReportLinker на основе исследований ведущих аналитических агентств, мировой выпуск этой продукции сосредоточен в руках лишь нескольких стран, а безусловными лидерами остаются Новая Зеландия и Китай.

По данным ReportLinker, на долю Новой Зеландии приходится свыше 32% мирового производства сухого цельного молока, что делает страну крупнейшим производителем в мире. Китай занимает второе место с показателем около 26%, а Бразилия замыкает тройку лидеров, обеспечивая почти 13% глобального объема. В совокупности эти три государства производят более двух третей мирового предложения.

Доминирование Новой Зеландии неслучайно. Ее молочная отрасль изначально ориентирована на экспорт и опирается на пастбищное животноводство, развитую перерабатывающую инфраструктуру и глобальные логистические цепочки, где особое значение имеют молочные порошки благодаря их длительному сроку хранения.

Сухое цельное молоко особенно востребовано в странах Азии, Ближнего Востока и Африки, где возможности охлаждения продукции ограничены, а спрос на универсальные молочные ингредиенты остается стабильно высоким.

Дополнительным фактором лидерства стало стремление страны развивать продукцию с высокой добавленной стоимостью вместо увеличения внутреннего потребления жидкого молока.

Аналитики ReportLinker отметили, что рост производства сухого цельного молока в Китае прежде всего связан с внутренним спросом — особенно со стороны производителей детского питания и переработанных пищевых продуктов. После реформ в сфере продовольственной безопасности и масштабных инвестиций в молочную промышленность Китай значительно увеличил собственные мощности по выпуску сухого молока. Это позволило стране сократить зависимость от импорта, хотя она по-прежнему остается одним из крупнейших мировых покупателей этой продукции.

Следом за двумя лидерами располагается Бразилия, обеспечивающая около 12,6% мирового производства благодаря крупному поголовью скота и развитию перерабатывающих предприятий.

В число заметных производителей также входят Аргентина, Мексика и Чили, хотя каждая из этих стран контролирует менее 5% мирового рынка.

Среди других значимых участников отрасли — США, Индонезия, Беларусь и Россия, на долю которых приходится чуть более 1% мирового выпуска.

Во многих из этих государств производство сухого цельного молока ориентировано не столько на глобальный экспорт, сколько на внутреннее потребление, пищевую промышленность и региональную торговлю.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
6 минут назад
-
0
+
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а cейчаc дoма еcть абcoлютнo нечегo. :-( Oт гoлoда пoчти теpяю coзнание. Oдoлжить пpocтo не y кoгo. Oдoлжите, пoжалyйcта, на едy pyблей 100-200. Хoть на бyлкy хлеба, хoть на пачкy cамых дешевых макаpoн. Мне мнoгo не надo, тoлькo пpoтянyть неcкoлькo дней пoка ищy pабoтy. Еcли ocтавите кoнтакты, тo я гoтoв веpнyть c пеpвoй заpплаты (пеpеведy на каpтy или нoмеp телефoна). В этoм cлyчае ocтавьте cвoи кoнтакты в личнoм cooбщении. Я oбязательнo веpнy! Пoпoлните, пoжалyйcта, нoмеp телефoна на любyю cyммy: 8 (952) 1-33-65-10 (баланc нoмеpа телефoна y oпеpатopа или пo CБП) Заpанее бoльшoе Вам челoвечеcкoе cпаcибo.
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Май
Бесплатно
Наука в Арктике и Антарктике
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Май
Бесплатно
Математика в лицах: Карл Фридрих Гаусс
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Май
Бесплатно
Музыка и медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Горная порода: структура или хаос
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Май
600
Необычная криптография: Конфиденциальные вычисления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Май
Бесплатно
Человек как система: инженерный подход к живому
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Гравитационные волны резко ограничили число первичных черных дыр

    18 мая, 17:34

  2. Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

    18 мая, 15:07

  3. Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

    18 мая, 14:52

  4. Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

    18 мая, 13:45
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Игорь Смирнов
5 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта.. Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Увольнения с работы из-за ИИ не принесли компаниям ожидаемых результатов 

Игорь Смирнов
6 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

У пассажиров поездов обнаружили «эффект следования за незнакомцем»

Игорь Смирнов
6 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Рейтинг стран-лидеров по производству сухого цельного молока

Игорь Смирнов
6 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Игорь Смирнов
7 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Игорь Смирнов
7 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

Игорь Смирнов
7 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта. Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на любyю

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

Игорь Смирнов
7 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

Игорь Смирнов
7 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Инфографика: где окажутся североамериканские города, если разместить их в Европе на той же широте

Николай Цыгикало
10 минут назад
Странно это — осматривать теплозащиту после старта, на котором нет теплового и мощного силового действия атмосферы. Ракеты-носители не имеют

SpaceX перенесла первый запуск Starship V3

Lumen
14 минут назад
Корейский разве не к слоговой письменности относится? У них каждый символ алфавита означает целый слог, как и в японском

Карта: системы письма по всему миру

Игорь Смирнов
19 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста! Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

В США на авиашоу произошло столкновение двух самолетов

Игорь Смирнов
19 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

yan wang
19 минут назад
Если кому интересно попробовать другой AI image generator, есть бесплатный сервис https://imagesart.ai с моделями типа FLUX и SDXL для генерации изображений без цензуры

Нейросеть для генерации изображений «без цензуры» стала доступна всем желающим

Игорь Смирнов
20 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

В Сети появился первый снимок двухместной версии Су-57

Игорь Смирнов
20 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Представлен первый в мире «цветной» LiDAR, который позволил машинам видеть почти как люди

Игорь Смирнов
20 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Секретную ракету AIM-260 впервые показали на фото

Игорь Смирнов
20 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Игорь Смирнов
22 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Первая в своем роде система: как фотоловушки 32 года снимали редких животных в тропическом лесу

Игорь Смирнов
22 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Китай построил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно