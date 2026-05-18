Китай построил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных
Китай выбрал необычный путь создания более экологичной инфраструктуры для искусственного интеллекта — размещение дата-центров под водой.
У побережья шанхайской особой зоны Линьган начала работу новая морская платформа, на которой расположен первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных, напрямую питающийся энергией морских ветряных электростанций. Проект с общим объемом инвестиций в 1,6 миллиарда юаней (более 17 миллиардов рублей) призван решить одну из самых быстрорастущих проблем технологической отрасли — стремительно увеличивающееся энергопотребление, вызванное развитием искусственного интеллекта.
По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году мировое энергопотребление дата-центров может вырасти более чем вдвое, причем главным источником этого роста станет именно ИИ.
Подводный комплекс расположен примерно в десяти метрах ниже поверхности моря и включает 192 серверные стойки, размещенные на четырех уровнях. На этапе пилотной эксплуатации его мощность составляет 2,3 мегаватта, а после полного ввода проекта в строй она должна достигнуть 24 мегаватт.
В отличие от традиционных наземных дата-центров, которые могут расходовать до 40% всей электроэнергии на охлаждение, подводный комплекс использует естественно холодную морскую воду. Средняя температура моря в этом районе держится около 15 градусов Цельсия, что значительно снижает потребность в энергозатратных системах охлаждения.
Дата-центр напрямую подключен к расположенному неподалеку морскому ветропарку мощностью 200 мегаватт, состоящему более чем из пятидесяти турбин. Благодаря фотоэлектрическому композитному кабелю свыше 95% электроэнергии объекта поступает из возобновляемых источников.
После выхода на полную мощность комплекс сможет ежегодно экономить около 61 миллиона киловатт-часов электроэнергии и существенно сократить выбросы углерода. Кроме того, он занимает значительно меньше пространства: для его размещения требуется лишь малая часть площади, необходимой сопоставимым наземным объектам.
Строительство под водой в сложных условиях — при сильном волнении и большом количестве донных отложений — потребовало от инженеров разработки новых технологий морского строительства и высокоточной установки оборудования. Несмотря на это, весь проект был завершен всего за шесть месяцев.
После успешного коммерческого запуска системы, объединяющей морскую ветроэнергетику и подводные вычислительные мощности в Шанхае, разработчики заявили о намерении и дальше расширять сеть подводных дата-центров.
