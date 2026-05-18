  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
18 мая, 08:20
Рейтинг: +883
Посты: 1979

Китай построил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных

Китай выбрал необычный путь создания более экологичной инфраструктуры для искусственного интеллекта — размещение дата-центров под водой.

Сообщество
# ИИ
# Китай
# строительство
# технологии
Китай построил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных / © CMG
Китай построил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных / © CMG

У побережья шанхайской особой зоны Линьган начала работу новая морская платформа, на которой расположен первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных, напрямую питающийся энергией морских ветряных электростанций. Проект с общим объемом инвестиций в 1,6 миллиарда юаней (более 17 миллиардов рублей) призван решить одну из самых быстрорастущих проблем технологической отрасли — стремительно увеличивающееся энергопотребление, вызванное развитием искусственного интеллекта.

По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году мировое энергопотребление дата-центров может вырасти более чем вдвое, причем главным источником этого роста станет именно ИИ.

Подводный комплекс расположен примерно в десяти метрах ниже поверхности моря и включает 192 серверные стойки, размещенные на четырех уровнях. На этапе пилотной эксплуатации его мощность составляет 2,3 мегаватта, а после полного ввода проекта в строй она должна достигнуть 24 мегаватт.

В отличие от традиционных наземных дата-центров, которые могут расходовать до 40% всей электроэнергии на охлаждение, подводный комплекс использует естественно холодную морскую воду. Средняя температура моря в этом районе держится около 15 градусов Цельсия, что значительно снижает потребность в энергозатратных системах охлаждения.

Дата-центр напрямую подключен к расположенному неподалеку морскому ветропарку мощностью 200 мегаватт, состоящему более чем из пятидесяти турбин. Благодаря фотоэлектрическому композитному кабелю свыше 95% электроэнергии объекта поступает из возобновляемых источников.

После выхода на полную мощность комплекс сможет ежегодно экономить около 61 миллиона киловатт-часов электроэнергии и существенно сократить выбросы углерода. Кроме того, он занимает значительно меньше пространства: для его размещения требуется лишь малая часть площади, необходимой сопоставимым наземным объектам.

Строительство под водой в сложных условиях — при сильном волнении и большом количестве донных отложений — потребовало от инженеров разработки новых технологий морского строительства и высокоточной установки оборудования. Несмотря на это, весь проект был завершен всего за шесть месяцев.

После успешного коммерческого запуска системы, объединяющей морскую ветроэнергетику и подводные вычислительные мощности в Шанхае, разработчики заявили о намерении и дальше расширять сеть подводных дата-центров.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
4 минуты назад
-
0
+
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сeйчас дoма eсть абсoлютнo нeчeгo. :-( Oт гoлoда пoчти тepяю сoзнаниe. Oдoлжить пpoстo нe y кoгo. Oдoлжитe, пoжалyйста, на eдy pyблeй 100-200. Хoть на бyлкy хлeба, хoть на пачкy самых дeшeвых макаpoн. Мнe мнoгo нe надo, тoлькo пpoтянyть нeскoлькo днeй пoка ищy pабoтy... Eсли oставитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнyть с пepвoй заpплаты (пepeвeдy на каpтy или нoмep тeлeфoна). В этoм слyчаe oставьтe свoи кoнтакты в личнoм сooбщeнии. Я oбязатeльнo вepнy!!!! Пoпoлнитe, пoжалyйста, нoмep тeлeфoна на любyю сyммy: 8 (952) 1-33-65-10 (баланс нoмepа тeлeфoна y oпepатopа или пo СБП) Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчeскoe спасибo.
Ответить
-
0
+
Александр Божко
Александр Божко
5 часов назад
-
0
+
А у нас? Как тебе такое, ЕР?
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Май
Бесплатно
Наука в Арктике и Антарктике
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Май
Бесплатно
Математика в лицах: Карл Фридрих Гаусс
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Май
Бесплатно
Музыка и медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Горная порода: структура или хаос
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Май
600
Необычная криптография: Конфиденциальные вычисления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Май
Бесплатно
Человек как система: инженерный подход к живому
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

    18 мая, 15:07

  2. Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

    18 мая, 14:52

  3. Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

    18 мая, 13:45

  4. Ученые раскрыли «темную сторону» светящегося зеленого белка

    18 мая, 11:29
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Игорь Смирнов
21 секунда назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста! Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

В США на авиашоу произошло столкновение двух самолетов

Игорь Смирнов
33 секунды назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

yan wang
39 секунд назад
Если кому интересно попробовать другой AI image generator, есть бесплатный сервис https://imagesart.ai с моделями типа FLUX и SDXL для генерации изображений без цензуры

Нейросеть для генерации изображений «без цензуры» стала доступна всем желающим

Игорь Смирнов
1 минута назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

В Сети появился первый снимок двухместной версии Су-57

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Представлен первый в мире «цветной» LiDAR, который позволил машинам видеть почти как люди

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Секретную ракету AIM-260 впервые показали на фото

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Первая в своем роде система: как фотоловушки 32 года снимали редких животных в тропическом лесу

Игорь Смирнов
4 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Китай построил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных

Игорь Смирнов
4 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Исследователи подсчитали, сколько солнечной энергии потеряли из-за загрязнений от угольных электростанций

Игорь Смирнов
4 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Рейтинг крупнейших пустынь мира

Игорь Смирнов
4 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Новый метод ускорил загрузку сайтов и видео, не перегружая серверы

Игорь Смирнов
4 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Игорь Смирнов
4 минуты назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

SpaceX перенесла первый запуск Starship V3

Игорь Смирнов
5 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Одомашнивание лошадей произошло на 1500 лет раньше, чем считали генетики

Игорь Смирнов
5 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Ученые раскрыли «темную сторону» светящегося зеленого белка

Игорь Смирнов
6 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

BMW показала, каким будет новое поколение Alpina

Игорь Смирнов
6 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

Игорь Смирнов
6 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

Игорь Смирнов
7 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно