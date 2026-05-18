Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?
Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?
Двадцать пять лет назад Соединенные Штаты были безусловным лидером мировой торговли. Сегодня же Китай обогнал Америку и стал крупнейшим торговым партнером для большинства стран мира.
Карта выше показывает, с кем страны мира торговали активнее — с США или Китаем — в 2000 и 2025 годах. Сравнение основано на общем объеме двустороннего импорта и экспорта по данным статистики международной торговли Международного валютного фонда.
Стремительный рост Китая был обеспечен превращением страны в «мировую фабрику» и резким увеличением спроса на сырье — нефть, медь, железную руду и сою.
США вошли в XXI век на пике своего влияния. После окончания холодной войны либеральная демократия и открытые рынки распространялись по бывшему советскому блоку, а мировая торговля в значительной степени вращалась вокруг американского потребительского рынка.
В 2000 году лишь 33 страны торговали с Китаем больше, чем с США. Многие из них были соседями КНР — Казахстан, Монголия, Мьянма и Вьетнам. Другие представляли собой государства с напряженными или отсутствующими отношениями с Вашингтоном, включая Кубу, Иран, Ливию и КНДР.
Однако в 2000-х все начало меняться. Китай все глубже интегрировался в мировую экономику, а ключевым событием стало вступление страны во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Наряду с внутренними экономическими реформами это ускорило превращение Китая в глобальный производственный центр.
В последующие годы Китай стал главным торговым партнером для крупных развивающихся держав, включая Бразилию и Россию. Дешевое китайское производство стимулировало экспорт по всему миру, а растущий спрос Пекина на сырьевые товары способствовал экономическому росту во многих развивающихся странах.
Сырьевой суперцикл 2000-х и начала 2010-х годов окончательно укрепил центральную роль Китая в мировой экономике. К 2012 году страна стала второй экономикой мира, одновременно способствуя росту благосостояния многих своих торговых партнёров.
Стремительный китайский спрос на железную руду, сою, медь и нефть принес выгоду множеству государств Глобального Юга, богатых природными ресурсами. Среди стран, особенно выигравших от роста цен на сырье, были Бразилия, Иран, Нигерия и Россия.
Одновременно китайская промышленность превратилась в более дешевую альтернативу для компаний из Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии. Все больше предприятий переносили производство в Китай, а потребители по всему миру получали доступ к более дешевым товарам.
К 2025 году Китай стал доминирующим торговым партнером для большей части Азии, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. Все крупнейшие экономики Южной Америки, за исключением Колумбии и Венесуэлы, теперь торгуют с Пекином больше, чем с Вашингтоном. В Африке лишь Лесото и Эсватини сохраняют более тесные торговые связи с США.
Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют доминирующее положение в Северной Америке, однако на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе только Израиль остается крупной экономикой, которая торгует с США больше, чем с Китаем.
Европа же оказалась разделена примерно пополам. Франция, Германия, Италия и Великобритания все еще ведут больший объем торговли с Америкой, тогда как Польша и Испания заметно усилили торговые связи с Китаем. При этом в последние годы торговое соперничество между Вашингтоном и Пекином продолжает усиливаться.
