Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
18 мая, 07:55
Рейтинг: +495
Посты: 1056

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Двадцать пять лет назад Соединенные Штаты были безусловным лидером мировой торговли. Сегодня же Китай обогнал Америку и стал крупнейшим торговым партнером для большинства стран мира.

# инфографика
# Китай
# Рейтинги
# статистика
# США
# торговля
# финансы
# экономика
Инфографика: Китай или США — с кем мир торгует больше? / © Visual Capitalist

Карта выше показывает, с кем страны мира торговали активнее — с США или Китаем — в 2000 и 2025 годах. Сравнение основано на общем объеме двустороннего импорта и экспорта по данным статистики международной торговли Международного валютного фонда. 

Стремительный рост Китая был обеспечен превращением страны в «мировую фабрику» и резким увеличением спроса на сырье — нефть, медь, железную руду и сою.

США вошли в XXI век на пике своего влияния. После окончания холодной войны либеральная демократия и открытые рынки распространялись по бывшему советскому блоку, а мировая торговля в значительной степени вращалась вокруг американского потребительского рынка.

В 2000 году лишь 33 страны торговали с Китаем больше, чем с США. Многие из них были соседями КНР — Казахстан, Монголия, Мьянма и Вьетнам. Другие представляли собой государства с напряженными или отсутствующими отношениями с Вашингтоном, включая Кубу, Иран, Ливию и КНДР.

Однако в 2000-х все начало меняться. Китай все глубже интегрировался в мировую экономику, а ключевым событием стало вступление страны во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Наряду с внутренними экономическими реформами это ускорило превращение Китая в глобальный производственный центр.

В последующие годы Китай стал главным торговым партнером для крупных развивающихся держав, включая Бразилию и Россию. Дешевое китайское производство стимулировало экспорт по всему миру, а растущий спрос Пекина на сырьевые товары способствовал экономическому росту во многих развивающихся странах.

Сырьевой суперцикл 2000-х и начала 2010-х годов окончательно укрепил центральную роль Китая в мировой экономике. К 2012 году страна стала второй экономикой мира, одновременно способствуя росту благосостояния многих своих торговых партнёров.

Стремительный китайский спрос на железную руду, сою, медь и нефть принес выгоду множеству государств Глобального Юга, богатых природными ресурсами. Среди стран, особенно выигравших от роста цен на сырье, были Бразилия, Иран, Нигерия и Россия.

Одновременно китайская промышленность превратилась в более дешевую альтернативу для компаний из Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии. Все больше предприятий переносили производство в Китай, а потребители по всему миру получали доступ к более дешевым товарам.

К 2025 году Китай стал доминирующим торговым партнером для большей части Азии, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. Все крупнейшие экономики Южной Америки, за исключением Колумбии и Венесуэлы, теперь торгуют с Пекином больше, чем с Вашингтоном. В Африке лишь Лесото и Эсватини сохраняют более тесные торговые связи с США.

Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют доминирующее положение в Северной Америке, однако на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе только Израиль остается крупной экономикой, которая торгует с США больше, чем с Китаем.

Европа же оказалась разделена примерно пополам. Франция, Германия, Италия и Великобритания все еще ведут больший объем торговли с Америкой, тогда как Польша и Испания заметно усилили торговые связи с Китаем. При этом в последние годы торговое соперничество между Вашингтоном и Пекином продолжает усиливаться.

Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
3 часа назад
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
4 часа назад
Davron
Davron
4 часа назад
Купил видеокарту Nvidia и там была надпись Made in China ;)
Алексей Электрик
Алексей Электрик
8 часов назад
Россия под руководством нацдилера гонит в Китай по дешёвке газ-нефть, а получает товары низкого качества от гвоздей до автомобилей. Вот и думайте. Чем ваши внуки будут отапливаться в стране находящейся на 3/4 в климатической зоне "тундра"
densto
densto
8 часов назад
Китай новая фабрика мира
Станислав По
Станислав По
9 часов назад
А чем с США торговать? Они уже давно ничего не производят, кроме долларов, наркотиков контента и кризисов во все остальном мире. Кто и где последний раз видел надпись сделано в США? Я кажется в 2009 году.
    Андрей Жаворонков
    Андрей Жаворонков
    7 часов назад
    Станислав, только один вопрос: ботов теперь вообще на всех ресурсах держат?
    Руслан Волков
    Руслан Волков
    7 часов назад
    Windows, чипы Intel, AMD, видеокарты NVIDIA, программы Microsoft, iPhone пользуешься? Вот и рот свой закрой.
      ром сок
      ром сок
      7 часов назад
      Руслан, он патриотит на будущую родину))
      Сергей Ушаков
      Сергей Ушаков
      6 часов назад
      Руслан, забавно это читать, когда интел, амд, айфон произведенны на заводах Китая и Индии из комплектующих произведенных в странах юго-восточной Азии и они американские только тем, что их там спроэктировали. Они настолько же американские, на сколько российские процессоры Байкал или эльбрус и много чего ещё, что братья ускоглазые производят у себя на фабриках под нашими названиями.
      Станислав По
      Станислав По
      6 часов назад
      Руслан, Нет не пользуюсь. Нахер эту црушную нацистскую парашу с закладками слежкой и ограничениями функциональности изза невозможности оплаты, потому, что я русская свинья. Все компоненты уже давно производят Китай - Тайвань, сейчас пиндосы стали и Китай душить, а то видители он хорошо жить захотел на честно заработанные деньги, ну переводят в Индия, Вьетнам, Мексику софт с 22 года почти весь поменял. Айфон твой производят где угодно кроме США, жирные наркоманы америкосы сами работать не станут, их задача - потребление на напечатанные доллары.
      Денис Куликов
      Денис Куликов
      6 часов назад
      Руслан, tsmc - это официально Китай, в США развернули устаревший тех процесс только в этом году. Я могу понять почему люди радуются, когда США теряет лидерские позиции, мы как страна потерпели поражение в холодной войне. Но вот болеть за США, стокгольмский синдром? Собачья преданность вассала сюзерену?
    ром сок
    ром сок
    7 часов назад
    Станислав, расскажи про изобретения с Китая ?))) ощущение что они рядом с РФ ...то бишь лишь копираторы ...своего у них нет, удились из интернета он мириканский )))....забавно ещё рассуждение будто ты что то производишь кроме как воздуханства ...Америка это все супер новинки в мире ...и только потом криворукий Китай и прочии эрфии....
      Александр Сергеевич
      Александр Сергеевич
      7 часов назад
      ром, бумага , порох , фарфор....
      Иван Колупаев
      Иван Колупаев
      6 часов назад
      ром, а вот поглядим кто на Луне первым высадится в этом веке. Китай идет ровно и к 2030 году там точно будет, а вот со страной "суперновинок в мире" не очень понятно успеют ли. Сроки по высадке все сдвигаются.
      Станислав По
      Станислав По
      5 часов назад
      ром, Собственно полезного, что мы пользуемся это еще немцы придумали и другие иммигранты, сами пиндосы это либо украли, либо купили это в лучшем случае и все это в первую очередь используют для построения Гуглага с тотальной слежкой и уничтожением инакомыслия. Уже подзавалиться бы ей со всеми этими новинками, толку со всего этого фейсбука и тиктока, только разнообразный бред, реклама наркотиков, промискуитета, изоляции, 32расов и прочих никчемных ивзращений. Что релаьно нового дал миру этот контент апокалипсис? Ничего, все просто перестали из дома выходить и мультики смотрят.
    Harry Hole
    Harry Hole
    4 часа назад
    Станислав, я на прошлой неделе купил шар для боулинга. На нём написано Made in USA😅
