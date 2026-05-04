  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной

Слушатели узнают, почему один квазар может светить ярче 10 000 галактик.

ФизТех
21 мая, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва г. Долгопрудный, Лётная улица, 2

О мероприятии

Как черные дыры стали главными архитекторами современной Вселенной? Что такое джеты, и зачем они нужны? Почему один квазар может светить ярче 10 000 галактик? На эти и другие вопросы ответит научный сотрудник отдела физики эмиссионных звезд и галактик Государственного Астрономического Института им. П. К. Штернберга МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Гораджанов.

Слушатели узнают про:

  • нерешенные загадки — от состава джетов до сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной;
  • зоопарк активных ядер: квазары, сейферты, блазары;
  • Event Horizon Telescope: как сфотографировали тень черной дыры M87;
  • энергию 30 триллионов Солнц из области размером с Солнечную систему;
  • фантастическую особенность джетов переносить энергию на расстояния, сравнимые с размерами галактических скоплений.
Расписание
21
Четверг
Май 2026
г. Долгопрудный, Лётная улица, 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

г. Долгопрудный, Лётная улица, 2

4 мая, 05:02
Александр Речкин
2
# астрономия
# астрофизика
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 мая, 11:29
Любовь С.

Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

Большой взрыв мог быть не началом Вселенной, а моментом рождения самой гравитации в привычном нам виде. Новая модель предлагает иную, квантовую форму гравитации, которая могла запустить инфляцию и избавить космологию от проблемы сингулярности, где законы физики перестают работать.

Астрономия
# большой взрыв
# гравитация
# Инфляционная модель Вселенной
# квантовая гравитация
# космология
# реликтовое излучение
2 мая, 15:53
Татьяна Зайцева

Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки

Ученые обнаружили, что дубы выработали эффективную стратегию, позволяющую им защищаться от пожирающих молодую листву гусениц — если предыдущий весной деревья сильно пострадали от их нашествия, то на следующий год почки распустятся на три дня позже. Трехдневной задержки достаточно, чтобы резко снизить выживаемость гусениц.

Биология
# гусеницы
# дубы
# защита растений
# растения
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
28 апреля, 22:06
Evgenia Vavilova

Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.

Физика
# MIT
# волоконная оптика
# гемато-энцефалический барьер
# лазер
# нелинейная оптика
# оптоволокно
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В захоронении римских младенцев нашли императорский пурпур

    3 мая, 15:40

  2. Биоморфное будущее сингапурского художника Джеймса Нгуена

    3 мая, 13:44

  3. ДНК оказалась почти всегда частично открытой

    3 мая, 13:16

  4. Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

    2 мая, 16:26
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Alek K
2 часа назад
Древнегреческая ночь и ражрушенная планета Фаетон

Рейтинг: старейшие государства мира

Alek K
2 часа назад
Не забывайем блокаду Ленинграда 872 дня!, все ходили стройно выжили не все!, пайки дилили поровну!! Кто меру знает тот всегда помнит!

Исследования объяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют 

Апарно Ларен
3 часа назад
Хотя вы некто и нечего от вас не зависит но скажу правду о истории Месопотамия самое первое империя или как королевство самы мучаетесь так потом

Рейтинг: старейшие государства мира

Эдуард Егоров
3 часа назад
Сергей, в России два двигателя разных по конструкции разрабатывают. Почему вы считаете что в России не разрабатывают, все там нормально,

Двигатель вращающейся детонации Astrobotic прошел ключевые тесты

Эдуард Егоров
3 часа назад
Elusive, в Росси разрабатывают два двигателя по разным технологиям. Так что не умничай, . Все это делают сейчас в России, и мы от США не отстаём.

Двигатель вращающейся детонации Astrobotic прошел ключевые тесты

Alek K
3 часа назад
Tommy, хорошо или хораша!, свё это, вокруг да около!? Космический мусор;, помойка + кибенивоздух

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Азамат
4 часа назад
Смешно читать комментарии братьев славян,успакойтесь вы уже,в 95% вас течет кровь половцев и монгол!🤣

Рейтинг: старейшие государства мира

Алексей Градский
4 часа назад
Возможно,атмосферное давление было выше, что позволяло кислороду обеспечивать более крупные организмы? Раз уж он свободно перемещается без

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Hrachya Ohanjanyan
5 часов назад
Ingwar, откуда там взялись зерновые? И потом,есть критерии считать общность государством или ещё не государство

Рейтинг: старейшие государства мира

Любовь С.
5 часов назад
Sam, в стволовых клетках хроматин в среднем действительно более доступен. В работе, однако, ключевой результат чуть шире: сами нуклеосомы почти

ДНК оказалась почти всегда частично открытой

Ivan Sobolev
5 часов назад
Светлана, ящеров уже победили?

Рейтинг: старейшие государства мира

Sarkis Akopyan
5 часов назад
Шереметьево один из лучших аэропортов мира. Был порядка в 200 аэропортах мира - в более чем 50 странах. Есть конечно крупнее, но как высказались выше -

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Ivan Sobolev
5 часов назад
Leon, чем больше восклицательных и вопросительных знаков поставить, тем древнее становится Грузия

Рейтинг: старейшие государства мира

Ivan Sobolev
6 часов назад
Alexandr, о протоукр порвался

Рейтинг: старейшие государства мира

PAVEL KARAGANOV
6 часов назад
### Список венчурных фондов, инвестирующих в ИИ, дата‑центры и цифровую инфраструктуру (в т. ч. в Японии) #### Крупные международные фонды с фокусом

В Японии показали, как идет строительство самого большого небоскреба мира по внутренней площади

PAVEL KARAGANOV
6 часов назад
Разберу задачу по частям и предложу структуру научной работы с ключевыми идеями. ## Название работы «Развитие цифровой инфраструктуры и

В Японии показали, как идет строительство самого большого небоскреба мира по внутренней площади

Alexandr Dvorkin
6 часов назад
Список заканчивается 8-ым местом и общим обзором остальных древних стран, причем, без указания их возраста. Обычно такие списки всего

Рейтинг: старейшие государства мира

Дмитрий Ганецкий
7 часов назад
Rafuk, там написано восемь минут 32 секунды, как сумма в платёжках - копейки всегда цифрами)

Последний полет SR-71 Blackbird установил несколько рекордов скорости всего за 64 минуты

Айдар Ахмеров
7 часов назад
ANTI, выздоравливай, нечего ходить с засранным мозгом

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Николай Ершов
7 часов назад
Ты на себя в зеркало посмотри...

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно