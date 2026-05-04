Слушатели узнают, почему один квазар может светить ярче 10 000 галактик.
О мероприятии
Как черные дыры стали главными архитекторами современной Вселенной? Что такое джеты, и зачем они нужны? Почему один квазар может светить ярче 10 000 галактик? На эти и другие вопросы ответит научный сотрудник отдела физики эмиссионных звезд и галактик Государственного Астрономического Института им. П. К. Штернберга МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Гораджанов.
Слушатели узнают про:
- нерешенные загадки — от состава джетов до сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной;
- зоопарк активных ядер: квазары, сейферты, блазары;
- Event Horizon Telescope: как сфотографировали тень черной дыры M87;
- энергию 30 триллионов Солнц из области размером с Солнечную систему;
- фантастическую особенность джетов переносить энергию на расстояния, сравнимые с размерами галактических скоплений.
г. Долгопрудный, Лётная улица, 2
