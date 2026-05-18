Секретную ракету AIM-260 впервые показали на фото

Недавно появилось первое изображение новой американской ракеты AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Ее разработка ведется уже несколько лет: ракета должна стать столь необходимой дальнобойной заменой заслуженной AIM-120 AMRAAM. Хотя летные испытания JATM, как известно, начались давно, до сих пор ее ни разу не показывали широкой публике.

Ракета AIM-260 на внешнем узле подвески истребителя F/A-18F Super Hornet / © Jonathan Tweedy

Фотограф Джонатан Твиди (Jonathan Tweedy) снял несколько испытательных самолетов ВМС США, вылетавших с авиабазы Эглин во Флориде. Среди них оказался истребитель F/A-18F Super Hornet из 31-й эскадрильи испытаний и оценки вооружений (VX-31), несший AIM-260 на внешнем узле подвески у правого воздухозаборника. Самолет также был оснащен модифицированным подвесным баком FPU-13/A с инфракрасной системой поиска и сопровождения (IRST) на центральной подвеске, а на законцовках крыла располагались контейнеры сбора полетных данных.

Авиабаза Эглин регулярно используется как отправная площадка для испытаний авиационного вооружения США, а также для различных исследовательских и опытно-конструкторских работ. База расположена рядом с обширными морскими полигонами над Мексиканским заливом у побережья Флориды.

Фотографии Твиди подтверждают, что AIM-260 получила предельно минималистичную внешнюю конструкцию: у ракеты лишь четыре хвостовых стабилизатора. В отличие от AIM-120, у нее отсутствуют средние аэродинамические рули и даже боковые наплывы корпуса. Такая компоновка явно оптимизирована ради максимальной скорости и дальности полета.

Судя по снимкам, на ракете установлена боевая осколочно-фугасная часть — на это указывает желтая полоса в носовой части корпуса. Еще две черные полосы ближе к хвосту, вероятно, обозначают расположение ракетного двигателя.

Носовой обтекатель окрашен в светло-серый цвет и заметно отличается от остального, почти полностью белого корпуса. На задней части ракеты видны квадратные метки, которые часто наносятся на авиационные боеприпасы и самолеты во время испытаний для упрощения визуального сопровождения.

В целом AIM-260 на фотографиях полностью соответствует ранее публиковавшимся официальным рендерам JATM — как по конструкции, так и по маркировке.

Военно-морские силы США разрабатывают AIM-260 совместно с ВВС. Ранее представители Пентагона прямо заявляли, что одним из ключевых стимулов программы стали растущие возможности китайских ракет класса «воздух–воздух», прежде всего PL-15. Китай продолжает создавать всё более совершенные ракеты этого типа. Поэтому главным требованием к AIM-260 стало значительное увеличение дальности поражения целей. По имеющимся данным, ракета должна поражать цели на дистанции около 190 километров, а возможно и дальше.

Появление первых публичных фотографий AIM-260 стало еще одним признаком того, что новая американская ракета класса «воздух–воздух» все ближе к поступлению на вооружение.