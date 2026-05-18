Секретную ракету AIM-260 впервые показали на фото
Недавно появилось первое изображение новой американской ракеты AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Ее разработка ведется уже несколько лет: ракета должна стать столь необходимой дальнобойной заменой заслуженной AIM-120 AMRAAM. Хотя летные испытания JATM, как известно, начались давно, до сих пор ее ни разу не показывали широкой публике.
Фотограф Джонатан Твиди (Jonathan Tweedy) снял несколько испытательных самолетов ВМС США, вылетавших с авиабазы Эглин во Флориде. Среди них оказался истребитель F/A-18F Super Hornet из 31-й эскадрильи испытаний и оценки вооружений (VX-31), несший AIM-260 на внешнем узле подвески у правого воздухозаборника. Самолет также был оснащен модифицированным подвесным баком FPU-13/A с инфракрасной системой поиска и сопровождения (IRST) на центральной подвеске, а на законцовках крыла располагались контейнеры сбора полетных данных.
Авиабаза Эглин регулярно используется как отправная площадка для испытаний авиационного вооружения США, а также для различных исследовательских и опытно-конструкторских работ. База расположена рядом с обширными морскими полигонами над Мексиканским заливом у побережья Флориды.
Фотографии Твиди подтверждают, что AIM-260 получила предельно минималистичную внешнюю конструкцию: у ракеты лишь четыре хвостовых стабилизатора. В отличие от AIM-120, у нее отсутствуют средние аэродинамические рули и даже боковые наплывы корпуса. Такая компоновка явно оптимизирована ради максимальной скорости и дальности полета.
Судя по снимкам, на ракете установлена боевая осколочно-фугасная часть — на это указывает желтая полоса в носовой части корпуса. Еще две черные полосы ближе к хвосту, вероятно, обозначают расположение ракетного двигателя.
Носовой обтекатель окрашен в светло-серый цвет и заметно отличается от остального, почти полностью белого корпуса. На задней части ракеты видны квадратные метки, которые часто наносятся на авиационные боеприпасы и самолеты во время испытаний для упрощения визуального сопровождения.
В целом AIM-260 на фотографиях полностью соответствует ранее публиковавшимся официальным рендерам JATM — как по конструкции, так и по маркировке.
Военно-морские силы США разрабатывают AIM-260 совместно с ВВС. Ранее представители Пентагона прямо заявляли, что одним из ключевых стимулов программы стали растущие возможности китайских ракет класса «воздух–воздух», прежде всего PL-15. Китай продолжает создавать всё более совершенные ракеты этого типа. Поэтому главным требованием к AIM-260 стало значительное увеличение дальности поражения целей. По имеющимся данным, ракета должна поражать цели на дистанции около 190 километров, а возможно и дальше.
Появление первых публичных фотографий AIM-260 стало еще одним признаком того, что новая американская ракета класса «воздух–воздух» все ближе к поступлению на вооружение.
