Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
18 мая, 07:43
Рейтинг: +883
Посты: 1979

Секретную ракету AIM-260 впервые показали на фото

Недавно появилось первое изображение новой американской ракеты AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Ее разработка ведется уже несколько лет: ракета должна стать столь необходимой дальнобойной заменой заслуженной AIM-120 AMRAAM. Хотя летные испытания JATM, как известно, начались давно, до сих пор ее ни разу не показывали широкой публике.

Ракета AIM-260 на внешнем узле подвески истребителя F/A-18F Super Hornet / © Jonathan Tweedy

Фотограф Джонатан Твиди (Jonathan Tweedy) снял несколько испытательных самолетов ВМС США, вылетавших с авиабазы Эглин во Флориде. Среди них оказался истребитель F/A-18F Super Hornet из 31-й эскадрильи испытаний и оценки вооружений (VX-31), несший AIM-260 на внешнем узле подвески у правого воздухозаборника. Самолет также был оснащен модифицированным подвесным баком FPU-13/A с инфракрасной системой поиска и сопровождения (IRST) на центральной подвеске, а на законцовках крыла располагались контейнеры сбора полетных данных. 

Авиабаза Эглин регулярно используется как отправная площадка для испытаний авиационного вооружения США, а также для различных исследовательских и опытно-конструкторских работ. База расположена рядом с обширными морскими полигонами над Мексиканским заливом у побережья Флориды.

Фотографии Твиди подтверждают, что AIM-260 получила предельно минималистичную внешнюю конструкцию: у ракеты лишь четыре хвостовых стабилизатора. В отличие от AIM-120, у нее отсутствуют средние аэродинамические рули и даже боковые наплывы корпуса. Такая компоновка явно оптимизирована ради максимальной скорости и дальности полета.

Судя по снимкам, на ракете установлена боевая осколочно-фугасная часть — на это указывает желтая полоса в носовой части корпуса. Еще две черные полосы ближе к хвосту, вероятно, обозначают расположение ракетного двигателя.

Носовой обтекатель окрашен в светло-серый цвет и заметно отличается от остального, почти полностью белого корпуса. На задней части ракеты видны квадратные метки, которые часто наносятся на авиационные боеприпасы и самолеты во время испытаний для упрощения визуального сопровождения.

В целом AIM-260 на фотографиях полностью соответствует ранее публиковавшимся официальным рендерам JATM — как по конструкции, так и по маркировке.

Военно-морские силы США разрабатывают AIM-260 совместно с ВВС. Ранее представители Пентагона прямо заявляли, что одним из ключевых стимулов программы стали растущие возможности китайских ракет класса «воздух–воздух», прежде всего PL-15. Китай продолжает создавать всё более совершенные ракеты этого типа. Поэтому главным требованием к AIM-260 стало значительное увеличение дальности поражения целей. По имеющимся данным, ракета должна поражать цели на дистанции около 190 километров, а возможно и дальше.

Появление первых публичных фотографий AIM-260 стало еще одним признаком того, что новая американская ракета класса «воздух–воздух» все ближе к поступлению на вооружение.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
