Хаос или структура? Этот вопрос кажется философским, но именно он лежит в основе одной из важнейших проблем современной петрографии — науки о горных породах.

Профессор Ю. Л. Войтеховский предложит взглянуть на горную породу не как на случайное сочетание минералов, а как на сложную статистическую систему, в которой существуют собственные закономерности и устойчивые структуры.

Даже там, где природа кажется непредсказуемой и хаотичной, возникают особые порядки. Пространственные отношения между минеральными индивидами можно описать через вероятности их контактов, а непрерывные изменения — через устойчивые инварианты с четкими границами между структурами.

Слушатели узнают:

как современная наука понимает структуру горных пород;

почему петрографическая структура отличается от кристаллической;

как математические методы помогают описывать природные системы;

почему природа создает разные формы порядка на разных уровнях организации материи

Расписание Казанская, 1 Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.