Слушатели узнают, как современная наука понимает структуру горных пород.
О мероприятии
Хаос или структура? Этот вопрос кажется философским, но именно он лежит в основе одной из важнейших проблем современной петрографии — науки о горных породах.
Профессор Ю. Л. Войтеховский предложит взглянуть на горную породу не как на случайное сочетание минералов, а как на сложную статистическую систему, в которой существуют собственные закономерности и устойчивые структуры.
Даже там, где природа кажется непредсказуемой и хаотичной, возникают особые порядки. Пространственные отношения между минеральными индивидами можно описать через вероятности их контактов, а непрерывные изменения — через устойчивые инварианты с четкими границами между структурами.
Слушатели узнают:
- как современная наука понимает структуру горных пород;
- почему петрографическая структура отличается от кристаллической;
- как математические методы помогают описывать природные системы;
- почему природа создает разные формы порядка на разных уровнях организации материи
Казанская, 1
