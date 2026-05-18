Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
18 мая, 07:11
Рейтинг: +618
Посты: 911

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

Большая часть пресной воды в мире расходуется вовсе не в домашних хозяйствах. Основные объемы идут на выращивание сельскохозяйственных культур, охлаждение электростанций и нужды промышленности.

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека / © Visual Capitalist
Эта инфографика ранжирует страны по объему ежегодного забора пресной воды на душу населения. В основе — данные глобальной информационной системы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по водным ресурсам и использованию воды в сельском хозяйстве, а также статистика Всемирного банка по численности населения. В расчеты включены объемы воды, используемой в сельском хозяйстве, промышленности и коммунальных системах.

Некоторые результаты выглядят неожиданно. Туркменистан занимает первое место с огромным отрывом благодаря масштабным ирригационным системам, связанным с выращиванием хлопка, а Черногория оказывается второй из-за крайне высокого водопотребления относительно небольшой численности населения. 

Туркменистан занимает первое место с показателем 128 228 кубических футов воды (более 3631 кубического метра) на человека в год. Столь высокий уровень связан с гигантской сетью орошения, созданной для хлопководства в одном из самых засушливых регионов Центральной Азии.

Еще в советские времена каналы начали отводить воду из реки Амударья на засушливые сельскохозяйственные земли. Именно эти проекты стали одной из причин катастрофического обмеления Аральского моря.

Сегодня около 70% мирового потребления пресной воды приходится на сельское хозяйство.

Именно поэтому среди стран с самым высоким расходом воды много государств с засушливым или полузасушливым климатом и развитым орошаемым земледелием. В первые пятнадцать стран рейтинга входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Иран.

Во всех этих государствах спрос на воду во многом определяется сельским хозяйством и масштабными системами отвода речной воды. А при сравнительно небольшой численности населения показатели потребления на душу населения резко возрастают.

Однако не все страны из списка обязаны своими показателями исключительно сельскому хозяйству. США занимают пятое место, а Канада и Эстония также входят в топ-20. В этих странах высокий объем забора воды часто связан с промышленным производством и охлаждением электростанций. Такое использование воды отличается от бытового потребления. Значительная часть воды, применяемой для охлаждения, позже возвращается в реки и озера, однако сама система все равно создает серьезную нагрузку на местные водные ресурсы.

Рейтинг по потреблению воды на душу населения может резко расти в небольших странах, если крупные ирригационные или промышленные системы распределяются на относительно малое число жителей. Например, Черногория с населением всего 627 702 человека занимает второе место — 125 155 кубических футов воды (3543 кубических метра) на человека.

Комментарии

Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
5 часов назад
    Иван
    Иван
    10 минут назад
    Кому ты врёшь, негодяй? Этот текст ты спамишь уже больше двух лет на всех платформах, да всё никак ни работу не найдёшь, ни с голоду не помрёшь. Да гниёт живьём твоё тело.
Sergey Gorovoy
Sergey Gorovoy
11 часов назад
неужели и впрямь - Лао - это Лао, а не Лаос? а-то тут на прошлой неделе пара упёрнутых "географов" пытались воспрепятствовать истине, хе-хе)...
    Alex Borushkov
    Alex Borushkov
    8 часов назад
    Sergey, написание на латыни и произношение на русском - разные вещи. Кстати написания на русском это тоже касается. Lao PDR - это официальное и дипломатическое название страны на английском.
Серикбай Казкеев
Серикбай Казкеев
12 часов назад
Киргизия тратит воду больше россии,китая и индии? Смешно!
Xaero
Xaero
13 часов назад
Мы самые скромные и вежливые зато
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

