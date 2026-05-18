Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

Большая часть пресной воды в мире расходуется вовсе не в домашних хозяйствах. Основные объемы идут на выращивание сельскохозяйственных культур, охлаждение электростанций и нужды промышленности.

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека / © Visual Capitalist

Эта инфографика ранжирует страны по объему ежегодного забора пресной воды на душу населения. В основе — данные глобальной информационной системы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по водным ресурсам и использованию воды в сельском хозяйстве, а также статистика Всемирного банка по численности населения. В расчеты включены объемы воды, используемой в сельском хозяйстве, промышленности и коммунальных системах.

Некоторые результаты выглядят неожиданно. Туркменистан занимает первое место с огромным отрывом благодаря масштабным ирригационным системам, связанным с выращиванием хлопка, а Черногория оказывается второй из-за крайне высокого водопотребления относительно небольшой численности населения.

Туркменистан занимает первое место с показателем 128 228 кубических футов воды (более 3631 кубического метра) на человека в год. Столь высокий уровень связан с гигантской сетью орошения, созданной для хлопководства в одном из самых засушливых регионов Центральной Азии.

Еще в советские времена каналы начали отводить воду из реки Амударья на засушливые сельскохозяйственные земли. Именно эти проекты стали одной из причин катастрофического обмеления Аральского моря.

Сегодня около 70% мирового потребления пресной воды приходится на сельское хозяйство.

Именно поэтому среди стран с самым высоким расходом воды много государств с засушливым или полузасушливым климатом и развитым орошаемым земледелием. В первые пятнадцать стран рейтинга входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Иран.

Во всех этих государствах спрос на воду во многом определяется сельским хозяйством и масштабными системами отвода речной воды. А при сравнительно небольшой численности населения показатели потребления на душу населения резко возрастают.

Однако не все страны из списка обязаны своими показателями исключительно сельскому хозяйству. США занимают пятое место, а Канада и Эстония также входят в топ-20. В этих странах высокий объем забора воды часто связан с промышленным производством и охлаждением электростанций. Такое использование воды отличается от бытового потребления. Значительная часть воды, применяемой для охлаждения, позже возвращается в реки и озера, однако сама система все равно создает серьезную нагрузку на местные водные ресурсы.

Рейтинг по потреблению воды на душу населения может резко расти в небольших странах, если крупные ирригационные или промышленные системы распределяются на относительно малое число жителей. Например, Черногория с населением всего 627 702 человека занимает второе место — 125 155 кубических футов воды (3543 кубических метра) на человека.