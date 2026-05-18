Карта: системы письма по всему миру

В современном мире распространены несколько основных типов письменности. На инфографике показано распределение систем письма в мире.

Карта: системы письма по всему миру / © geoglobal

Алфавит — одна из самых распространенных форм письменности в странах мира. Создатели инфографики предлагают использовать алфавит в более узком смысле — как консонантно-вокалическое письмо. В такой письменности графические знаки (буквы) обозначают отдельные фонемы (звуки). В алфавите используются как гласные, так и согласные звуки.

К консонантно-вокалическому письму относятся, в том числе, кириллица, латиница, армянское и греческое письмо. Кстати, хангыль — корейская письменность — это также алфавит.

Консонантное письмо также считается алфавитом в широком смысле. Такие системы также называют абджадами. В этом типе письма в основном передаются только согласные звуки. Среди современных языковых систем частично консонантными считаются арабское и еврейское письмо. Например, в иврите гласные передаются с помощью специальных огласовок, но эти значки в большинстве текстов не используются. Их оставляют, например, в словарях или учебниках.

Абугида — один из типов слогового письма. Каждый знак в этом письме — согласный с присущим ему по умолчанию гласным. С помощью дополнительного знака можно изменить звучание гласной. К этому типу письма относятся, в том числе, индийское письмо брахми, эфиопское письмо и канадское слоговое письмо.

Иероглифы, которые используют в Китае, — это логографическое письмо. У каждого иероглифа есть не только свое звучание, но и значение. Помимо Китая, эту систему также используют в Японии. Одна из японских систем письменности кандзи — это именно логографическое письмо.

Помимо кандзи японцы также используют хирагану и катакану — слоговые азбуки. Если упростить, то кандзи нужна для обозначения основных смысловых блоков, хирагана — для грамматики и вспомогательных слов, катакана — для заимствований.