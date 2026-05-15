Специалист по физиологии человека в космосе, участница подготовки и кандидат в отряд космонавтов Яна Миняйло расскажет, как математика описывает биологические системы, почему одни процессы можно описать, а другие нет, как мы упрощаем человека, чтобы его понять. Лектор повведает про свою работу, про математическую модель вестибулярного аппарата и зачем она нужна с точки зрения космоса.

Расписание ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Москва 19:00 Бесплатно