  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 мая, 15:07
ФизТех
1
926

Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

❋ 5.2

Группа ученых из МФТИ и их иностранных коллег нашла способ измерить «расстояние» в сети, где каждая связь может объединять произвольное число элементов.

ФизТех
# математика
# моделирование
# связи
# сети
# теория графов
# физика
Пример структуры гиперграфа: одно гиперребро (выделенная область) охватывает сразу несколько узлов, что невозможно корректно описать обычным графом / © Cambridge University Press

Сложные сети окружают нас повсюду: нейронные связи в мозге, цитирование научных статей, торговые цепочки, социальные группы. Ученые описывали такие системы с помощью классических графов — математических объектов, где каждое ребро связывает строго две вершины. Это крайне эффективная модель для описания многих явлений, но зачастую недостаточная.

В реальной жизни научная статья касается сразу нескольких областей знания, а одна деловая сделка может объединять целый консорциум компаний.

Для таких ситуаций математики придумали гиперграфы: структуры, в которых одно гиперребро может соединять сразу любое число вершин. Но вопрос о том, как правильно измерять расстояния внутри взвешенных гиперграфов — то есть таких, где каждой связи приписано некоторое числовое значение ее «веса»,— оставался открытым. Неправильно определенное расстояние означает потерю информации, а значит, неверные выводы о структуре реальных систем.

Ключевая проблема состоит в том, что обычный способ работы с гиперграфами — так называемая кликовая проекция — попросту разбивает каждое гиперребро на множество обычных попарных связей. Это все равно что описывать совместную научную статью пяти авторов как десять пар двусторонних сотрудничеств. Информация о том, что пятеро работали именно как команда, при этом теряется.

Одна из ключевых сложностей при попытке учета информации такого рода в метрике расстояния состоит в том чтобы одновременно с этим не нарушить фундаментальные математические свойства расстояния, такие как неравенство треугольника.

Авторы предложили общую меру расстояния для взвешенных гиперграфов, которая одновременно учитывает и структуру гиперребер (сколько вершин они объединяют, как они пересекаются), и вес каждой связи. Их решение опубликовал журнал Communications Physics.

Мера строится через определение локального расстояния между гиперребрами с использованием их весов, а затем «распространяет» это понятие на пары узлов через оптимальный путь. Принципиально важно: при вырождении гиперграфа в обычный граф (все гиперребра — только попарные) новая мера совпадает с классическим взвешенным расстоянием. Для проверки концепции ученые применили ее к нескольким реальным системам. Главный пример, который они использовали,— сеть препринтов репозитория arXiv, где узлы — научные дисциплины, а гиперребра соответствуют статьям, затрагивающим сразу несколько областей. Вес гиперребра в таком гиперграфе связывают с так называемым когнитивным расстоянием — мерой концептуальной удаленности между научными полями. Это позволяет «измерить», насколько далеки друг от друга, скажем, квантовая физика и экономическая теория в пространстве научных идей.

Почти любая система с групповыми взаимодействиями — биологические сети белок—белок, социальные сообщества, логистические цепочки, финансовые экосистемы — может быть описана гиперграфом.

До сих пор исследователи вынужденно «упрощали» такие системы до обычных графов, теряя информацию о коллективных связях. Теперь у них есть математически корректный инструмент, который ничего не теряет.

Результаты исследования показали: когда вес гиперребер несет содержательную нагрузку — как в случае когнитивного расстояния между дисциплинами, использование полной гиперграфовой меры дает существенно иную картину расстояний, чем кликовая проекция. В частности, некоторые дисциплины, казавшиеся близкими при стандартном подходе, оказались значительно более удаленными в пространстве идей — и наоборот. Это не просто формальный математический факт: это означает, что рекомендательные системы, алгоритмы кластеризации научного сообщества и инструменты обнаружения трендов, работающие поверх таких данных, могут давать принципиально иные ответы, если перейти на гиперграфовую метрику.

Новый инструмент открывает возможности для точного анализа систем там, где коллективные взаимодействия — не исключение, а правило: от задач биоинформатики до моделирования распространения информации в социальных сетях и оптимизации транспортных маршрутов. Для области машинного обучения на графах это особенно важно: современные граф-нейронные сети активно развиваются в сторону гиперграфовых архитектур, и математически обоснованная метрика расстояния станет для них незаменимым строительным блоком.

Екатерина Васильева, старший научный сотрудник лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений МФТИ, так прокомментировала работу: «Взвешенные гиперграфы повсеместно используются для моделирования реальных систем, но до сих пор не существовало строго определенной метрики расстояния, которая корректно учитывала бы как веса, так и особенности топологии связей. Наша работа закрывает этот пробел. Особенно увлекательно было применить меру к научным данным arXiv и буквально увидеть, как выглядит карта когнитивных расстояний между дисциплинами — результат местами оказался весьма неожиданным».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
672 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# математика
# моделирование
# связи
# сети
# теория графов
# физика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Май
Бесплатно
Музыка и медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Горная порода: структура или хаос
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Май
600
Необычная криптография: Конфиденциальные вычисления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Май
Бесплатно
Человек как система: инженерный подход к живому
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
От большого к малому — как создание цифровых двойников позволяет учитывать микронные особенности структуры при описании километровых объектов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как изотопы могут раскрыть секреты метаболизма?
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
4 часа назад
-
0
+
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сeйчас дoма eсть абсoлютнo нeчeгo. :-( Oт гoлoда пoчти тepяю сoзнаниe. Oдoлжить пpoстo нe y кoгo. Oдoлжитe, пoжалyйста, на eдy pyблeй 100-200. Хoть на бyлкy хлeба, хoть на пачкy самых дeшeвых макаpoн. Мнe мнoгo нe надo, тoлькo пpoтянyть нeскoлькo днeй пoка ищy pабoтy... Eсли oставитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнyть с пepвoй заpплаты (пepeвeдy на каpтy или нoмep тeлeфoна). В этoм слyчаe oставьтe свoи кoнтакты в личнoм сooбщeнии. Я oбязатeльнo вepнy! Пoпoлнитe, пoжалyйста, нoмep тeлeфoна на любyю сyммy: 8 (952) 1-33-65-10 (баланс нoмepа тeлeфoна y oпepатopа или пo СБП) Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчeскoe спасибo.
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 66

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно