Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
18 мая, 09:14
Рейтинг: +1189
Посты: 2692

SpaceX перенесла первый запуск Starship V3

Согласно обновлению на сайте SpaceX, двенадцатый испытательный запуск решили отложить на один день. Теперь старт миссии намечен не раньше 20 мая по местному времени — в России это будет уже 21 мая.

Starship V3 / © SpaceX
Есть немало причин с нетерпением ждать новый испытательный полет транспортной системы Starship.

Прежде всего, это будет первый запуск Starship — самой большой и мощной ракеты в истории — почти за семь месяцев. И хотя миссия станет уже двенадцатым полетом Starship в целом, именно в этом запуске дебютирует новая усовершенствованная версия V3, получившая ряд важных изменений и модернизаций по сравнению с предыдущими вариантами. Этим, в частности, и объясняется столь длительный перерыв между запусками.

Наконец, несмотря на то что Starship снова полетит по уже знакомой суборбитальной траектории, на этот раз корабль выполнит совершенно новую задачу — проведет детальный осмотр собственного корпуса прямо в космосе.

Согласно плану, верхняя ступень Starship, известная как Ship, выпустит 22 макета спутников широкополосной сети Starlink. По данным SpaceX, они будут «сопоставимы по размерам со спутниками Starlink следующего поколения».

Это важная деталь: компания уже давно заявляет, что одной из ключевых задач Starship после ввода в эксплуатацию станет завершение строительства гигантской спутниковой группировки Starlink. Среди других основных целей — доставка астронавтов NASA на Луну в рамках программы «Артемида» и помощь в создании колонии на Марсе.

Количество макетов заметно выросло по сравнению с предыдущими испытательными полетами Starship, когда Ship нес лишь восемь или десять подобных имитаторов массы. Но еще важнее другое отличие: в нынешней партии будут два специальных инспекционных аппарата.

Последние два спутника после отделения проведут сканирование теплозащиты Starship и передадут изображения операторам для отработки методов анализа состояния теплозащитного экрана перед будущими возвращениями к стартовой площадке.

Для эксперимента несколько плиток теплозащиты специально покрасили в белый цвет, имитируя отсутствующие элементы покрытия и создавая визуальные ориентиры для инспекции.

Такое внимание к теплозащите вовсе не удивительно. Защита космического аппарата от экстремального нагрева и колоссальных нагрузок при входе в атмосферу — одна из самых сложных задач космонавтики. Для Starship задача значительно сложнее, поскольку корабль должен стать полностью и быстро многоразовым. 

Основатель и глава SpaceX Илон Маск уже называл теплозащиту Starship главным техническим препятствием проекта. Тепловой экран корабля состоит примерно из 40 тысяч шестиугольных плиток.

Теплозащита Ship уже демонстрировала свою работоспособность: корабль неоднократно успешно переживал возвращение на Землю и мягко приводнялся в океане в ходе предыдущих испытаний. Но, по словам Маска, для достижения настоящей оперативной многоразовости требуются серьезные улучшения.

Во время прошлых полетов Ship терял слишком много плиток, поэтому его нельзя было использовать повторно без огромного объема работ.

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
4 минуты назад
Странно это — осматривать теплозащиту после старта, на котором нет теплового и мощного силового действия атмосферы. Ракеты-носители не имеют никакой наружной теплозащиты, и прекрасно выполняют выведение груза на орбиту. Разве что, может, плитки столь плохо держатся, что могут оторваться во время выведения на орбиту? Но скоростной напор при выведении несравним со скоростным напором входа в атмосферу. Если плитки отваливаются на выведении, дело дрянь. Впрочем, у Шаттлов такое бывало. В первом запуске из-за акустических нагрузок старта отлетели 120+ плиток. Позже их закрепили сильнее, и они на взлете не отваливались.
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
18 минут назад
