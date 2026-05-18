18 мая, 13:45
Максим Абдулаев
Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

Биологи создали роботизированную модель гремучей змеи и доказали, что ее трещотка выполняет функцию отпугивающего сигнала. Эксперименты в зоопарке показали, что животные, чьи ареалы в дикой природе пересекаются с местами обитания этих рептилий, испытывают перед звуком трещотки генетически заложенный страх.

Слева — схема робота-гремучей змеи, напечатанного на 3D-принтере. Справа — схема эксперимента. Справа внизу — ошейниковый пекари Pecari tajacu демонстрирует интенсивную испуговую реакцию на трещетковый раздражитель / © Océane Da Cunha, Joshua J. Mead, L. Miles Horne, PLOS One, 2026

Трещотка гремучей змеи — один из самых известных звуковых сигналов в природе, однако биологи долгое время дискутировали о его назначении. Выдвигали гипотезы, что звук мог служить приманкой для добычи, способом напугать противника резким внезапным треском (дейматический сигнал) или предупреждением о ядовитости (апосематический сигнал). Проверить эти гипотезы в полевых условиях было сложно, поскольку отделить визуальный образ змеи от производимого ею звука во время реальной встречи практически невозможно.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One, распечатали на 3D-принтере модель техасского гремучника (Crotalus atrox) в угрожающей позе. Чтобы сделать робота реалистичным, ученые использовали настоящие кератиновые трещотки, собранные со сбитых на окрестных дорогах мертвых змей. Внутрь модели встроили вибрационный мотор и плату от детской радиоуправляемой машинки, что позволило дистанционно активировать звук в нужный момент.

Эксперимент проходил в зоопарке Эль-Пасо с участием 38 видов млекопитающих и птиц, распределенных на две группы: аллопатричные (никогда не встречающиеся со змеями в природе, например, львы и сурикаты) и симпатричные (живущие с ними на одном континенте, такие как пумы и пекари). Важно отметить, что все животные родились и выросли в неволе, поэтому не имели личного опыта встреч со змеями. Модель размещали рядом с едой и оценивали реакцию зверей по шкале от спокойного приближения до панического бегства.

Испытания показали, что мультимодальный сигнал (вид змеи плюс внезапный треск) пугает животных значительно сильнее, чем просто неподвижная модель. Звук срабатывал как фактор неожиданности даже для африканских и азиатских видов. Однако главная разница проявилась при сравнении двух групп: симпатричные животные Северной и Южной Америки демонстрировали в разы более сильную реакцию страха, немедленно спасаясь бегством или замирая.

Авторы научной работы сделали вывод, что трещотка возникла как способ напугать любого противника внезапным шумом. Но для видов, эволюционировавших бок о бок с гремучими змеями, этот звук со временем превратился в строгий предупреждающий знак. Страх перед ним закрепился на генетическом уровне, позволяя животным избегать смертельных укусов без необходимости учиться на собственном опыте.

Максим Абдулаев
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
Комментарии

