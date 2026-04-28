О мероприятии

Представьте, что несколько шпионов решили вместе остановить общего врага. Для этого им надо объединить всю известную им информацию, однако ни один из них не хочет делиться своими секретами с остальными.

Программист, выпускник ФКН ВШЭ Ярослав Ребенко расскажет, как помочь этим бедолагам и построить систему, которая позволяет проводить вычисления так, чтобы никто не узнавал никакой лишней информации про секреты участников. В литературе это называется «конфиденциальные вычисления», а в реальном мире может использоваться для диагностирования болезней моделями машинного обучения на приватных данных пациента.