Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит
Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.
Земля — единственная известная нам планета, на которой континенты соседствуют с водой, а земная кора состоит из подвижных тектонических плит. Вопрос формирования древних континентов до сих пор вызывает научные споры.
Преобладают две конкурирующие гипотезы. Согласно первой, континенты сформировались в результате субдукции — процесса, при котором одна тектоническая плита «подныривает» под другую. Вторая гипотеза предполагает, что земная кора частично расплавилась под действием горячего мантийного материала, поднимающегося из глубин Земли, или от падения крупного метеорита.
Ученые из Нанкинского университета (Китай) исследовали древнейшие минералы — цирконы, содержащиеся в гранитных породах региона Пилбар в Австралии, где расположены одни из самых древних и хорошо сохранившихся горных пород. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Архейские гранитные породы, составляющие раннюю континентальную кору Земли, могли сформироваться только при условии интенсивного поступления воды в глубокую кору или мантию, однако механизм их формирования остается неясным.
Исследователи проанализировали количество воды и кислорода в древних породах и обнаружили свидетельства того, что магмы, из которых образовались граниты, со временем, с 3,5 до 3,2 миллиарда лет назад, становились более окисленными и содержали больше воды.
Моделирование показало, что эти магмы образовались в результате плавления с постоянным притоком воды и кислорода. Такое масштабное и продолжительное увлажнение и окисление глубинных слоев земной коры логично объясняется процессом субдукции, при котором одна плита «подныривает» под другую, насыщая ее водой, минералами и кислородом.
Авторы исследования пришли к выводу, что рециркуляция воды в процессе субдукции играла важнейшую роль в формировании древних континентов. А вот гипотезы без такой субдукции не могут удовлетворительно объяснить подобные находки древних минералов.
Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Сентября, 2020
Зачем самки кричат во время секса?
29 Июля, 2015
Как возникают миражи?
29 Декабря, 2021
Лошадь стала домашней только один раз
8 Апреля, 2017
Горячая десятка: внедорожники будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии