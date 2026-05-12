  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 мая, 13:32
Елена Тихонова
9

Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит

Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.

Геология
# Австралия
# литосферные плиты
# субдукция
# суперконтинент
# тектоника плит
Национальный парк Кариджини в регионе Пилбара Западной Австралии — один из самых древних геологических ландшафтов на Земле / @ Gypsy Denise, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Национальный парк Кариджини в регионе Пилбара Западной Австралии — один из самых древних геологических ландшафтов на Земле / @ Gypsy Denise, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Земля — единственная известная нам планета, на которой континенты соседствуют с водой, а земная кора состоит из подвижных тектонических плит. Вопрос формирования древних континентов до сих пор вызывает научные споры.

Преобладают две конкурирующие гипотезы. Согласно первой, континенты сформировались в результате субдукции — процесса, при котором одна тектоническая плита «подныривает» под другую. Вторая гипотеза предполагает, что земная кора частично расплавилась под действием горячего мантийного материала, поднимающегося из глубин Земли, или от падения крупного метеорита.

Ученые из Нанкинского университета (Китай) исследовали древнейшие минералы — цирконы, содержащиеся в гранитных породах региона Пилбар в Австралии, где расположены одни из самых древних и хорошо сохранившихся горных пород. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Архейские гранитные породы, составляющие раннюю континентальную кору Земли, могли сформироваться только при условии интенсивного поступления воды в глубокую кору или мантию, однако механизм их формирования остается неясным. 

Исследователи проанализировали количество воды и кислорода в древних породах и обнаружили свидетельства того, что магмы, из которых образовались граниты, со временем, с 3,5 до 3,2 миллиарда лет назад, становились более окисленными и содержали больше воды.

Моделирование показало, что эти магмы образовались в результате плавления с постоянным притоком воды и кислорода. Такое масштабное и продолжительное увлажнение и окисление глубинных слоев земной коры логично объясняется процессом субдукции, при котором одна плита «подныривает» под другую, насыщая ее водой, минералами и кислородом.  

Авторы исследования пришли к выводу, что рециркуляция воды в процессе субдукции играла важнейшую роль в формировании древних континентов. А вот гипотезы без такой субдукции не могут удовлетворительно объяснить подобные находки древних минералов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Лена
4 статей
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
Показать больше
Геология
# Австралия
# литосферные плиты
# субдукция
# суперконтинент
# тектоника плит
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Май
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
13 Май
Бесплатно
Излечить неизлечимое
Ельцин Центр
Москва
Лекция
13 Май
Бесплатно
Культурная история электричества в XIX веке. Зрелище, электрофутуризм и новая инфраструктура
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
14 Май
Бесплатно
Экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Глиобластома: шаг за рамки стандарта
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Трихоплакс: жизнь без нейронов
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Кровь, хлеб и чудеса: как жил средневековый театр
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
История науки: постклассическая наука
ФизТех
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 мая, 13:00
Александр Березин

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# НЛО
# США
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
10 мая, 10:49
Александр Березин

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?

История
# Великая Отечественная война
# Вторая Мировая
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Африке нашли ранние свидетельства тектонического раскола континента

    12 мая, 13:32

  2. Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит

    12 мая, 13:32

  3. Чеснок оказался контрацептивом для мух и комаров

    12 мая, 12:47

  4. Римляне и викинги «генетически наследили» в Британии гораздо слабее, чем англосаксы

    12 мая, 11:21
Выбор редакции

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

10 мая, 10:49

Последние комментарии

Nikolas Kanm
3 минуты назад
Для меня главное в киносайтах - это выбор озвучек, особенно когда привыкаешь к определенным голосам в сериалах. На https://lordfilmonline.cc/ с этим порядок:

Психологи узнали, чем притягательны трансляции азартных игр и как они влияют на зрителей

Nikolas Kanm
5 минут назад
Наконец-то нашел сайт, где плеер не виснет на самом интересном месте. Радует, что тут можно смотреть кино https://lordfilmshd.click/ без навязчивых баннеров на

Свет и музыка в казино стимулируют принятие рискованных решений

Papillon
17 минут назад
Эх.. цены бы им не было если эти небоскребы появились в шведаблюдском месте, на месте крепости ниешанс которую наш предок Петр 1 ,разобрал на бани ,а

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Valerijs Tehts
28 минут назад
Интересно получается, крупные китайские порты имеют оборот более 230 миллионов контейнеров, крупные американские только 20. Получается что США не

Рейтинг крупнейших портов мира по контейнерообороту

Jurgen Friesen
33 минуты назад
ezdiumno, должен не согласиться по поводу качества самогона. Я уже больше 30 лет занимаюсь самогоноварением и мой самогон, коньяк, настойки или бурбон

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Алексей Быков
45 минут назад
Всё-таки работает против вампиров!

Чеснок оказался контрацептивом для мух и комаров

ezdiumno ru
48 минут назад
Vitalii, Прямо все 100 % россиян на курортах напиваются до чертиков? Или то меньшинство, по которому некоторые узколобые делают выводы о всей нации? Ну

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Yury K
49 минут назад
Vitalii, это ты про своих побратимов -хохлов?да,свинорылых лично мог наблюдать в Малаге (Испания) в течение всего курортного сезона,и прыгают,и маты

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Yury K
51 минута назад
ezdiumno, абсолютно верно!те же гейропейцы хлещут спиртное как слепые лошади.В России пьют намного меньше и реже.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Yury K
53 минуты назад
Брехня,в России большей частью пьют пиво,водка и прочие виски давно уже многие исключили из рациона,либо значительно снизили потребление

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, довольно предсказуемый поворот хоть я и не думал что он случится прям таки за ночь. Вчера вы утверждали что российская бронетехника не

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Александр Березин
1 час назад
Dmitriy, освоить Луну намного тяжелее Марса, а гелий-3 во всем обозримом будущем так никому и не понадобится.

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Александр Березин
1 час назад
Sam, вы в курсе, что у нейросетей нет мозгов и что программно это лишь "китайская комната" из интерполяционных и иных функций?

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Александр Березин
1 час назад
Sam, "Александр, Королев и Браун были в ежовых рукавицах " Само собой. Эти-то "ежовые рукавицы" их важнейшие проекты и свернули, что Сатурн в США, что

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, не надо передергивать. Вы прекрасно знаете что отбить _все_ атаки при достаточной их интенсивности не может ни одно пво. Однако

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Александр Березин
1 час назад
Иван, я ведь совсем другой вопрос задал: "как там отражение атак украинских дронами вертолетами? Все ли "выдуманные мною атаки" отбивают?" Вы на

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, что до вертолетов, то таки сбивают, порой и по 25 дронов за раз хоть конечно не всех и не только вертолеты. Но попытка перевести стрелки (с

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Vitalii Honcharov
2 часа назад
ezdiumno, этот "миф до Ивана Грозного" ярко прослеживается на курортах (all inklusive особенно), где проклятые русофобы, в трезвом виде, с неподдельным

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Aleks Bauman
2 часа назад
Странно, я всю жизнь думал что у нас в Латвии пиво на первом месте 🤔

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Дмитрий Видео I Фото
2 часа назад
Igor, мобильные телефоны и камеры наблюдения, это самое не качественное оборудование для фиксации наблюдения НЛО. Эти приборы заточены на съёмку в

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно