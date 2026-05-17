17 мая, 12:46
Татьяна Зайцева
У пассажиров поездов обнаружили «эффект следования за незнакомцем»

Выходя из вагона и направляясь к выходу со станции, люди склонны следовать по тому же маршруту, что и незнакомый человек, идущий непосредственно перед ними. Это происходит даже в том случае, если такой выбор приводит к увеличению времени в пути.

Станция метро Выхино / © Kalan, Wikipedia

Такую особенность поведения людей выявили исследователи из Технологического университета Эйндховена (Нидерланды), анализируя данные, собранные системой отслеживания пешеходов на центральном железнодорожном вокзале города. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Датчики системы слежения охватывали около 1400 квадратных метров площади вокзала, собирая данные о перемещении пассажиров со скоростью 10 кадров в секунду. В общей сложности за три года, с марта 2021 по март 2024 года, система зафиксировала более 30 миллионов траекторий движения пассажиров.

Исследователи сфокусировались на анализе траекторий движения пассажиров, выходящих из трех конкретных дверей в подъезжавших к платформе поездах. Этим людям необходимо было выбрать между прямым, более коротким путем к выходу с платформы, и более длинным путем, включающим обход киоска в центре платформы.

Чтобы убедиться, что они изучают взаимодействие между незнакомцами, а не людьми, путешествующими вместе, ученые разработали математический алгоритм выявления социальных групп.

Эта система анализировала, насколько близко люди находились друг к другу при выходе из вагона, в какой степени совпадала скорость их движения, двигались ли они в одном направлении. После того как все компании идентифицировали и отфильтровали, исследователи смогли сосредоточиться исключительно на пассажирах-одиночках.

В общей сложности ученые проанализировали траектории движения примерно ста тысяч таких пассажиров. Для каждого из них исследователи зафиксировали, в каком порядке человек выходил из поезда и какой маршрут выбрал потом.

Результаты анализа показали, что после выхода из поезда у пассажиры, как правило, следовали по тому же маршруту, что и незнакомый человек, идущий непосредственно перед ними.

Причем «эффект следования за незнакомцем», как назвали его авторы исследования, присутствовал, даже если этот незнакомец двигался более длинным, долгим и неудобным путем.

Исследователи отметили, что эффект следования за незнакомцем запускает так называемую «лавину выбора», которая определяет закономерности поведения людей в толпе. То есть, когда люди один за другим выбирают одинаковый маршрут передвижения, это формирует устойчивые людские потоки внутри толпы.

Для подтверждения этих результатов исследователи построили компьютерную модель поведения пешеходов, протестировав на ней различные сценарии. Например, случайные совпадения маршрутов и скорости передвижения людей, или их склонность к стадному поведению.

В итоге оказалось, что только включение «эффекта следования за незнакомцем» позволило модели точно воспроизвести реальные закономерности, наблюдаемые на станции.

«Полученные результаты показывают, как кратковременные, незначительные взаимодействия между незнакомыми людьми могут значительно влиять на движение пешеходов в больших масштабах. Это имеет серьезные последствия для управления толпой, городского планирования и понимания поведения людей в общественных местах», — заключили авторы исследования.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Комментарии

Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
4 минуты назад
anton shepotenko
anton shepotenko
6 часов назад
Как говорится, исследования, которые мы заслужили
Med Mall
Med Mall
8 часов назад
К 10 году почти ежедневного следования одним и тем же маршрутом, я уже частенько ходил на автопилоте, вообще не смотря, кто там вокруг куда. Несколько раз и на ногах почти не стоял, но автопилот всё равно выводил;)
Никита Дмитриев
Никита Дмитриев
8 часов назад
Спасибо за сотни часов потраченного времени, я это и так знал. Постоянно когда еду в метро, сажусь в поезд так, чтобы при выходе из вагона можно было повернуть в сторону и сразу пойти на эскалатор, а до эскалатора стоят заборчики разделители, получается что при повороте, следуя средним шагом, у тебя есть где-то две секунды чтобы убедиться, что ты выбрал нужный эскалатор. Так вот, давно заметил, если спереди идущий человек во время поворота был в телефоне, и не увидел, что эскалатор закрыт, то вся эта толпа людей идёт за первым человеком пока первый перед эскалатором не увидит, что он не работает и надо было свернуть в другую секцию. И потом вся эта толпа разворачивается и обходит разделитель за первым человеком.
    Егор Беззубенко
    Егор Беззубенко
    8 часов назад
    Никита, думаю, потому что считаешь, что тот, кто впереди видит больше, как там дальше лучше действовать, ну или ориентирован на того, кто впереди него, который видит больше, такая вот змейка доверия тем, кто первые.
София Алексеева
София Алексеева
16 часов назад
Надо же, учёные узнали, что в метро безопаснее всего идти за кем-то следом :)
Сергей Банарь
Сергей Банарь
16 часов назад
Если занят чем то в голове то лучше следовать за незнакомцем чем сосредоточиться на маршруте )))
