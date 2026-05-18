Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
18 мая, 07:22
Рейтинг: +1189
Посты: 2692

В Сети появился первый снимок двухместной версии Су-57

Согласно сообщению популярного Telegram-канала Fightbomber, в России начались рулежные испытания двухместной версии Су-57 с новой кабиной. Самолет получил обозначение Су-57Д.

Су-57Д / © Telegram-канал Fightbomber
Речь идет о новой модификации российского истребителя пятого поколения Су-57 с двухместной кабиной. Для создания прототипа использовали переоборудованный одноместный Т-50-4 с бортовым номером 054. По имеющейся информации, 16 мая 2026 года самолет начал проходить рулежные испытания.

Предполагается, что основное назначение Су-57Д — подготовка пилотов. Наличие второго места позволит безопаснее обучать летчиков работе с высокотехнологичным истребителем нового поколения, снижая риски, связанные с самостоятельным освоением машины. Кроме того, двухместная версия может повысить экспортную привлекательность самолета, поскольку многие зарубежные заказчики заинтересованы в учебно-боевых модификациях.

Судя по опубликованной фотографии, главной внешней особенностью Су-57Д стала увеличенная кабина, изменившая очертания передней части фюзеляжа. Официальные данные о технических характеристиках новой версии пока не раскрываются.

Су-57 станет вторым истребителем пятого поколения, получившим двухместную модификацию. Первым был китайский J-20 в версии J-20S, впервые замеченный в 2021 году.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
