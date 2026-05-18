Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Сети появился первый снимок двухместной версии Су-57

Согласно сообщению популярного Telegram-канала Fightbomber, в России начались рулежные испытания двухместной версии Су-57 с новой кабиной. Самолет получил обозначение Су-57Д.

Су-57Д / © Telegram-канал Fightbomber

Речь идет о новой модификации российского истребителя пятого поколения Су-57 с двухместной кабиной. Для создания прототипа использовали переоборудованный одноместный Т-50-4 с бортовым номером 054. По имеющейся информации, 16 мая 2026 года самолет начал проходить рулежные испытания.

Су-57Д / © Telegram-канал Fightbomber

Предполагается, что основное назначение Су-57Д — подготовка пилотов. Наличие второго места позволит безопаснее обучать летчиков работе с высокотехнологичным истребителем нового поколения, снижая риски, связанные с самостоятельным освоением машины. Кроме того, двухместная версия может повысить экспортную привлекательность самолета, поскольку многие зарубежные заказчики заинтересованы в учебно-боевых модификациях.

Судя по опубликованной фотографии, главной внешней особенностью Су-57Д стала увеличенная кабина, изменившая очертания передней части фюзеляжа. Официальные данные о технических характеристиках новой версии пока не раскрываются.

Су-57 станет вторым истребителем пятого поколения, получившим двухместную модификацию. Первым был китайский J-20 в версии J-20S, впервые замеченный в 2021 году.