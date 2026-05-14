О мероприятии

Почему Карла Фридриха Гаусса еще при жизни называли «Королем математики»? Правда ли, что одну из своих главных теорем он доказывал снова и снова — просто ради удовольствия? И можно ли увидеть красоту в задаче про остатки от деления чисел?

Доктор физико-математических наук Алексей Савватеев расскажет о человеке, которого многие считают величайшим математиком в истории. Слушатели узнают, как в школе он смог мгновенно решить задачу, над которой класс должен был работать целый урок, зачем ученый измерял Землю и почему некоторые свои открытия он скрывал годами. Лектор обязательно обсудит знаменитый квадратичный закон взаимности — одну из самых загадочных и красивых идей теории чисел. Участники разберутся, почему математики XIX века были буквально одержимы этой теоремой и как сам Гаусс придумал для нее восемь разных доказательств.

