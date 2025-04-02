Зеленая Сахара была обитаемой, но изолированной

Еще шесть тысяч лет назад крупнейшая пустыня планеты была в основном саванной. Поэтому многие ученые считали ее «миграционным коридором» для выхода древних людей из Африки. Исследователи проанализировали ДНК жителей этого региона и пришли к противоположным выводам.

Исследование ДНК двух женщин, похороненных в Такаркори (Южная Ливия) семь тысяч лет назад, показало, что Северная Африка была генетически так хорошо изолирована от всей остальной, что практически не смешивалась с ее населением. Среди современных людей эта группа почти не оставила следов, однако явно обменивалась генами с населением древней Европы. Работа об открытии опубликована в журнале Nature.

После конца оледенения (около 15 тысяч лет назад) и до шести тысяч лет назад Сахара была в основном саванной и степью. Пятна полупустынь были менее распространены, а полная пустыня имелась только в районе современного южного Египта. Такое состояние вообще типично для Сахары в периоды теплого климата — в том числе в прошлые межледниковья. Ряд климатологов полагали, что и в ходе нынешнего потепления она снова зазеленеет. Исходя из ее обитаемости в теплые периоды, многие антропологи считали, что люди преодолевали ее многократно. В этом случае современная пустыня была чем-то вроде моста, связывающего прародину человечества с остальным миром.

Авторы новой работы изучили ДНК двух женщин из древнего скотоводческого племени, похороненных семь тысяч лет назад под скальным навесом. Тогда эта местность была на границе лесостепи и степи. В силу специфического климата эти тела стали естественными мумиями, хотя это и не было результатом сознательных усилий их соплеменников. Оказалось, что генетически они принадлежат к обособленной североафриканской популяции людей. Она отделилась от остального населения Черной Африки более пятидесяти тысяч лет назад, то есть примерно тогда же, когда современное неафриканское человечество покинуло Африку.

© Nada Salem et al.

Древние жители местных равнин имели существенную долю неандертальских генов. Хотя она в десять раз ниже, чем у современных европейцев, но куда больше, чем у нынешних жителей Черной Африки. Вероятный источник их — обратные миграции из южной Европы в Африку. Люди, попавшие в Европу, смешивались там с неандертальцами, а потом попадали обратно на африканский континент, оставляя там потомство. Очевидно, его постигла тяжелая судьба: среди современных людей почти нет потомков женщин из Такаркори.

Новая работа создала своего рода загадку. Ясно, что Сахара прошлого позволяла пройти ее с севера на юг, не пересекая ни пустыню, ни даже полупустыню. Почему же этого никто не делал? И делали ли так в прошлом, или же попадание людей из Африки в Евразию 70 тысяч лет назад шло по другим маршрутам? Ранее другие научные группы уже высказывали предположение, что такая миграция прошла через море (Аденский пролив), а не через Суэцкий перешеек.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.