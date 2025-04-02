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Зеленая Сахара была обитаемой, но изолированной
Еще шесть тысяч лет назад крупнейшая пустыня планеты была в основном саванной. Поэтому многие ученые считали ее «миграционным коридором» для выхода древних людей из Африки. Исследователи проанализировали ДНК жителей этого региона и пришли к противоположным выводам.
Исследование ДНК двух женщин, похороненных в Такаркори (Южная Ливия) семь тысяч лет назад, показало, что Северная Африка была генетически так хорошо изолирована от всей остальной, что практически не смешивалась с ее населением. Среди современных людей эта группа почти не оставила следов, однако явно обменивалась генами с населением древней Европы. Работа об открытии опубликована в журнале Nature.
После конца оледенения (около 15 тысяч лет назад) и до шести тысяч лет назад Сахара была в основном саванной и степью. Пятна полупустынь были менее распространены, а полная пустыня имелась только в районе современного южного Египта. Такое состояние вообще типично для Сахары в периоды теплого климата — в том числе в прошлые межледниковья. Ряд климатологов полагали, что и в ходе нынешнего потепления она снова зазеленеет. Исходя из ее обитаемости в теплые периоды, многие антропологи считали, что люди преодолевали ее многократно. В этом случае современная пустыня была чем-то вроде моста, связывающего прародину человечества с остальным миром.
Авторы новой работы изучили ДНК двух женщин из древнего скотоводческого племени, похороненных семь тысяч лет назад под скальным навесом. Тогда эта местность была на границе лесостепи и степи. В силу специфического климата эти тела стали естественными мумиями, хотя это и не было результатом сознательных усилий их соплеменников. Оказалось, что генетически они принадлежат к обособленной североафриканской популяции людей. Она отделилась от остального населения Черной Африки более пятидесяти тысяч лет назад, то есть примерно тогда же, когда современное неафриканское человечество покинуло Африку.
Древние жители местных равнин имели существенную долю неандертальских генов. Хотя она в десять раз ниже, чем у современных европейцев, но куда больше, чем у нынешних жителей Черной Африки. Вероятный источник их — обратные миграции из южной Европы в Африку. Люди, попавшие в Европу, смешивались там с неандертальцами, а потом попадали обратно на африканский континент, оставляя там потомство. Очевидно, его постигла тяжелая судьба: среди современных людей почти нет потомков женщин из Такаркори.
Новая работа создала своего рода загадку. Ясно, что Сахара прошлого позволяла пройти ее с севера на юг, не пересекая ни пустыню, ни даже полупустыню. Почему же этого никто не делал? И делали ли так в прошлом, или же попадание людей из Африки в Евразию 70 тысяч лет назад шло по другим маршрутам? Ранее другие научные группы уже высказывали предположение, что такая миграция прошла через море (Аденский пролив), а не через Суэцкий перешеек.
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