Однодетные родители оказались менее склонны к старческой депрессии

Проведенное в Китае исследование показало, что наличие в семье нескольких детей не коррелирует с более высоким уровнем психологического благополучия у родителей в старости. Напротив, выяснилось, что люди с единственным воспитанным ребенком в пожилом возрасте меньше жаловались на признаки депрессии, чем их многодетные соотечественники.

Авторы работы, статья о которой недавно вышла в журнале China Population and Development Studies, — специалисты в области социологии и смежных направлений из Китайского народного университета, Гонконгского университета и Техасского университета в Сан-Антонио (США). Они решили проанализировать различия в плане симптомов депрессии и сети социальных связей между пожилыми людьми с единственным ребенком и родителями нескольких детей

Для этого ученые воспользовались данными многолетнего опросного исследования Chinese Longitudinal Aging Society Survey (CLASS). Оно посвящено систематическому сбору информации о социальном и экономическом положении пожилых людей в Китае для оценки их качества жизни. В выборку включили 4 673 человека, которых затронула политика по ограничению рождаемости «одна семья — один ребёнок», проводившаяся в Китае в 1979 —2015 годах.

Исследователи предположили, что имеющие одного ребенка понимают, что это их единственная опора в старости, и могут испытывать больше депрессивных симптомов. Однако анализ выявил обратную тенденцию: несмотря на меньшее количество семейных связей, однодетные родители реже сообщали о признаках психической подавленности. Это преимущество заметнее проявлялось среди людей моложе 75 лет.

Социологи считают, что эффект, вероятно, связан с более сильной эмоциональной близостью между родителями и их единственным отпрыском. Кроме того, косвенным фактором, способствующим психологическому благополучию однодетных родителей, может быть то, что выросшие в таких семьях часто имеют более высокий социально-экономический статус, чем люди с братьями и сестрами.

Гипотезу предстоит проверить в будущих исследованиях, но подтверждающие ее тенденции авторы увидели и в опубликованной работе. Статистический анализ показал, что китайские родители с одним ребенком, как правило, были моложе, лучше образованы, чаще оставались в браке, сообщали о лучшем состоянии здоровья и реже проживали совместно с детьми, чем многодетные.

Кроме того, исследователи рассмотрели роль друзей в жизни пожилых родителей. Хотя люди с одним ребенком имели ограниченные семейные связи, они не компенсировали эту нехватку за счет более обширной дружеской сети. Круг друзей у однодетных и многодетных оказался схожим по размеру. Однако ученые допустили, что группы могут отличаться с точки зрения качества общения с друзьями.

«Единственный ребенок способен оказать необходимую эмоциональную поддержку пожилым родителям, снижая у них проявления депрессии. Но структура однодетной семьи хрупка, и обществу нужно понимать и быть готовым к рискам, с которыми столкнутся такие люди в старости», — заключили социологи.

Добавим, что результаты исследования стоит интерпретировать с осторожностью из-за исключительно китайской выборки — у жителей других стран тенденции могут быть другими.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.