Томография мумий со всего света показала, какой болезнью сосудов люди страдали в древности

Ученые проанализировали самую большую на сегодня коллекцию снимков КТ мумифицированных останков людей различных культур и подтвердили тысячелетнюю историю атеросклероза, который многие продолжают считать бичом современности.

Атеросклероз определяют как распространенное хроническое заболевание артерий — сосудов, несущих кровь от сердца к органам. Он характеризуется формированием в мозге, сердце, органах брюшной полости, почках и нижних конечностях бляшек, состоящих из жиров (холестерина) и кальция. Термин «атеросклероз» ввел немецкий патолог Феликс Маршан в начале XX века.

Помимо возраста, генетических причин и принадлежности к мужскому полу, в список факторов риска входят курение, злоупотребление алкоголем, несбалансированное питание, в том числе обилие жирной пищи, и недостаток физической активности. Очаговое поражение артерий приводит к нарушению кровотока, нормального кровоснабжения органов и тканей, а в итоге грозит инсультами, ишемической болезнью, инфарктами, гангреной — и это лишь часть возможных последствий.

Обычно атеросклероз считают болезнью современности, однако некоторые исследования подтвердили, что им страдали еще древние египтяне и инуиты. Недавно международная группа ученых и кардиологов из США, Египта, Италии, Перу, Германии, Канады и Польши собрала еще больше данных и проанализировала результаты компьютерной томографии 237 взрослых мумий разных культур. Целью было подтвердить, что это заболевание в той или иной форме преследовало человека на протяжении многих тысячелетий. Статью опубликовало издание The European Heart Journal.

Предметом исследования стали компьютерные томограммы мумий, хранящихся сегодня в музеях и коллекциях. В выборку включили жителей Египта (161 мумия), Перу (54), Боливии (3), Алеутских островов (4), Гренландии (инуиты, 4), предков пуэбло (группа индейских народов Юго-запада США, 5), средневековых скотоводов из пустыни Гоби, а также одного афроамериканца из XIX века и коренного австралийца, жившего в тот же период. Сканирования проводили с 1999 по 2022 год с использованием различного оборудования.

Из 237 мумифицированных останков 91 (38,4%) принадлежали женщинам, 139 (58,6%) — мужчинам, пол еще семи (3%) не удалось установить. Предполагаемый возраст этих людей на момент смерти в среднем оценили в 40 лет (от 18 до 65).

Авторы научной работы исследовали все снимки на наличие признаков атеросклероза, на что явно указывал процесс кальцификации, то есть отложения бляшек. Степень недуга определяли после подсчета количества затронутых «сосудистых русел»: аорты, подвздошной, бедренной, подколенной, сонных и коронарных артерий.

«Атеросклероз обнаружили у представителей каждой изученной культуры, за исключением мумии коренного жителя Австралии, так как у него не сохранилась сосудистая ткань. Достоверно или предположительно эту болезнь диагностировали у 89 (37,6%) мумий. Наиболее пораженным „сосудистым руслом“ оказалась аорта (51 случай, 21,5%), за ней следовали подвздошная и бедренная (49, 20,7%), подколенная (38, 16%), сонные (33, 14%) и коронарные артерии (9, 0,4)», — рассказали ученые.

Люди, у которых выявили атеросклероз, на момент смерти были старше тех, у кого не обнаружили эту болезнь: 42,9 ± 11,4 года против 38,1 ± 11,4 года. По нынешним меркам это довольно молодой возраст. Распределение по полу оказалось одинаковым: поражение артерий наблюдали у 53 из 139 мужских мумий (38,1%) и у 35 из 91 женской (38,5%). Число кровеносных сосудов, затронутых атеросклерозом, было сходным у египетских и неегипетских мумий: 0,78 ± 1,2 против 0,71 ± 1,2.

«Кальцификация атеросклеротических бляшек наблюдалась во все периоды времени. Это позволяет предположить, что атеросклероз постоянно встречался в различных исторических культурах и был обычным явлением», — подытожили исследователи.

Они указали и на некоторые ограничения своей научной работы: вероятность обнаружения сосудистой ткани во время КТ зависит от степени сохранности, а она сильно различалась. Так, у большинства мумий было лишь несколько идентифицируемых слоев сосудов, что могло повлиять на истинную оценку распространенности атеросклероза.

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